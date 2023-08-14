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Что о вас знает Google и Facebook

Если вы не платите за продукт, то именно вы являетесь «продуктом». Это особенно верно, когда речь идет об интернете и множестве бесплатных услуг, предлагаемых вам.
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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Сколько ни предупреждают об этом, как и о том, что включенный утюг горячий, все равно все наступают на старые грабли.

И лучшим подтверждением этому является наша жизнь в информационном пространстве, особенно в нынешнюю эпоху активного развития Искусственного Интеллекта.

Если вы не платите за продукт, то именно вы являетесь «продуктом». Это особенно верно, когда речь идет об интернете и множестве бесплатных услуг, предлагаемых вам, будь то платформы социальных сетей или поисковые системы. Интернет-компании часто зарабатывают миллиарды на рекламе и сборе данных о своих пользователях.

Чтобы убедиться в этом, тиктоккерша @yorgoandlea опубликовала  видео, объясняющее, как любой желающий может быстро узнать, какими данными о вас обладает Google. Для этого достаточно всего лишь зайти в Google и выполнить поиск по запросу «настройки рекламы Google», затем «управление конфиденциальностью». Если вы вошли в учетную запись, вы получите список позиций, по которым Google вас идентифицировал на основе вашей истории поиска.

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К ним, в частности, относятся ваш возраст, пол, выбранный вами язык, статус ваших семейных и любовных отношений, уровень вашего образования, сфера вашей деятельности, являетесь ли вы родителем или нет и т. д.

После такого ознакомления вы убеждаетесь, что Google весьма осведомлен о вас, хотя, безусловно, могут быть и некоторые ошибки.

Согласно Google, все эти данные якобы собираются, чтобы убедиться, что показываемая реклама соответствует вашим интересам. Некоторые категории можно отключить. Например, если вам не нужна реклама, основанная на вашем возрасте, вы можете просто попросить Google не использовать эти данные.

Google является одним из самых распространенных сборщиков данных в интернете, по крайней мере, когда речь идет о ваших личных данных и известных технологиях. Согласно данным, проанализированным Atlas VPN    за 2022 год, Искусственный Интеллект собирает больше всего информации о своих пользователях среди пяти самых известных технологических гигантов: Google, Facebook, Twitter, Amazon и Apple. При этом указывается, что в работе с TikTok пока испытываются трудности.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему Facebook, похоже, знает о вас очень много; как и все веб-сайты, которые вы посещаете, за кого вы голосуете и сколько вы пьете, то помните, что соцсети внимательно наблюдают за вами и постоянно учатся еще лучше анализировать вас и ваше поведение. И подтверждение этому вы можете легко найти  в соцсети. Там, в частности, указывается, что Facebook собирает данные, когда вы находитесь на других сайтах, в приложениях и в самом Facebook, создавая профиль из 98 "контрольных данных" о вас.

Facebook недавно выпустил обновление для своего инструмента "настройки рекламы“, которое немного больше раскрывает данные, собираемые Facebook (как и в других случаях сбора сведений о вас, все это якобы делается для того, чтобы показывать вам ”персонализированную" рекламу).

Некоторые из этих «контрольных данных» могут вызвать безусловную тревогу у вас, особенно с учетом того, что все сведения собираются незаметно, без необходимости заполнять форму.

Вот 98 “контрольных данных", которые Facebook, безусловно уже знает о вас:

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1. местоположение

2. возраст

3. поколение

4. секс

5. язык

6. уровень образования

7. область обучения и профессия

8. в какой школе учились

9. этническая особенность

10. доход и собственный капитал

11. характер собственности и тип

12. домашние ценности

13. район проживания

14. площадь вашего дома

15. год постройки дома

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16. все о составе вашей семьи

17. ваши контакты, у которых день рождения в течение 30 дней

18. ваши знакомые, которые находятся вдали от своей семьи или родного города

19. ваши знакомые, которые дружат с кем-то, у кого день рождения, недавно состоящим в браке или помолвленном, недавно переехавшим или у которого скоро день рождения

20. знакомые, находящиеся на большом расстоянии от вас

21. ваши знакомые, у которых появились новые отношения

22. ваши контакты, у которых появилась новая работа

23. ваши новые знакомые

24. ваши контакты, которые недавно состоят в браке

25. знакомые, которые недавно переехали

26. контакты, у которых скоро дни рождения

27. родители

28. будущие родители

29. занятия, упорядоченные по “типу” (футбол, мода и т. д.)

30. вы сами или ваши контакты, которые могут участвовать в политике

31. консерваторы и либералы

32. любовная ситуация и отношения

33. работодатель

34. работа

35. выполняемые функции на работе

36. правила на рабочем месте

37. досуг

38. есть ли у вас мотоцикл

39. намерены ли вы купить автомобиль (и какой тип/марку автомобиля, и через сколько времени)

40. какие недавно приобрели автомобильные запчасти или аксессуары

41. какие вам, вероятно, потребуются автомобильные запчасти или услуги

42. марка автомобиля, на котором вы ездите.

43. в какой год был куплен ваш автомобиль

44. все о вашем автомобиле

45. сколько денег вы, скорее всего, потратите на следующий автомобиль

46. когда вы, скорее всего, купите следующий автомобиль

47. сколько сотрудников у вашей компании

48. вы и ваши знакомые, владеющие малым бизнесом

49. знакомые, которые работают в сфере управления или являются руководителями

50. вы и ваши знакомые пожертвовали ли на благотворительность (может быть даже их разделение по типу)

51. операционная система

52. играете ли вы в браузерные игры

53. есть ли у вас игровая консоль

54. контакты, которые создали мероприятие на Facebook

55. использовали ли вы платежи Facebook

56. контакты, которые потратили на платежи в Facebook больше, чем в среднем

57. контакты, которые управляют страницей в Facebook

58. знакомые, которые недавно загрузили фотографии в Facebook

59. интернет-браузер

60. служба электронной почты

61. ранний/поздний переход к технологиям

62. экспатрианты (разделенные по стране происхождения)

63. клиентом каких банков вы являетесь

64. являетесь ли вы инвестором (в разбивке по типу инвестиций)

65. количество кредитов

66. контакты, которые используют кредитные карты

67. тип карты

68. контакты, у которых есть дебетовая карта

69. контакты, которые вносят средства на свою кредитную карту

70. знакомые, которые слушают радио

71. предпочтение в телевизионных передачах

72. контакты, которые используют мобильные устройства (разделенные по марке, которую они используют)

73. тип подключения к интернету

74. знакомые, которые недавно приобрели смартфон или планшет

75. знакомые, которые выходят в Интернет через смартфон или планшет

76. контакты, которые используют купоны

77. типы приобретаемой одежды

78. время, проведенное в магазинах

79. контакты, которые являются “крупными " покупателями пива, вина или спиртных напитков.

80. контакты, которые делают покупки в продуктовых магазинах (и какие типы)

81. контакты, которые покупают косметические товары

82. покупаете ли вы лекарства от аллергии, кашля/простуды, средства для снятия боли

83. сколько вами тратится денег на товары для дома

84. тратите ли вы деньги на товары для детей или домашних животных, и какие типы домашних животных

85. какого типа товаров семьей приобретается больше, чем в среднем

86. склонны ли вы совершать покупки в интернете

87. типы любимых ресторанов

88. типы наиболее нравящихся вам бутиков и магазинов

89. “восприимчивы” ли вы к предложениям компаний, предлагающих онлайн-страхование автомобилей, образование или более высокие ипотечные кредиты, карты предоплаты

90. продолжительность времени, проведенного дома

91. способны ли вы быстро перемещаться

92. интересуетесь ли вы Олимпийскими играми, футболом, каким-нибудь другим видом спорта или Рамаданом

93. часто ли вы путешествуете, например, по работе или для развлечения

94. как вы добираетесь до работы

95. как предпочитаете проводить отпуск

96. вернулись ли вы или ваши знакомые недавно из поездки

97. пользуетесь ли вы или ваши знакомые туристическим приложением

98. участвуете ли в таймшере

Безусловно, это не весь список «контрольных сведений» и вас. Ведь Искусственный Интеллект еще только учится…

 

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