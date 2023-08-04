



На фоне увеличивающихся в последнее время различных перипетий для авиапассажиров, включая ограничение веса багажа, многие из авиапутешественников уже столкнулись с невозможностью сесть в самолет, когда до его отлета остается менее 30 минут. По этому поводу уже во многих аэропортах пассажирами инициировались скандалы, однако это условие не поддается никакой корректировке и рассчитывать здесь на снисхождение стюардесс или работников аэропорта не приходится.

О веской причине, по которой посадка заканчивается примерно за тридцать минут до взлета, на днях обстоятельно рассказал один из пилотов в статье New Zealand Herald.

Дело в том, что последние часы перед взлетом имеют решающее значение для экипажа транспортного авиасредства, особенно при определении окончательного веса самолета. Расчет, необходимый перед каждым вылетом делается примерно за шесть часов до вылета система и подготовительные службы аэропорта планируют загрузку. Осуществляется во истину «трюк эквилибристики», который учитывает вес багажа, пассажиров и других грузов, которые будут находиться на борту самолета.

Далее, в зависимости от модели самолета, маршрута и количества пассажиров определяется необходимое количество керосина. За полтора часа до взлета рассчитывается первоначальная оценка окончательного веса. Затем, за тридцать минут до старта, проводится подсчет окончательного «взвешивания».

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Таким образом компании могут определить, требуется ли, например, 21,8 тонны керосина или, скорее, 22,2 тонны. Здесь точность весьма важна, потому что керосин стоит очень дорого и самолеты просто не могут позволить себе расходовать на 20% больше керосина, имея на борту дополнительный вес топлива.

Именно по этой причине, не успевшим за 30 минут до вылета пассажирам пройти на борт самолета, остается только смотреть на готовящееся без них к полету транспортное средство и в дальнейшем не опаздывать на посадку.