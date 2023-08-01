Авиакомпании и турагентства хотят нововведениями освободить путешественников от мучений вместить в свои чемоданы «на всякий случай» ту или иную одежку и "облегчить" поездки.

Всем хорошо известны мучения путешественников, собирающих перед поездкой свои чемоданы и пытающихся вместить в них «на всякий случай» ту или иную одежку. Особенно актуально это становится в последний период непредсказуемых климатических капризов со скачками то жары, то холода, то ливней…

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Сегодня «коммерческая мысль», предлагая уменьшить вес багажа, пытается помочь в этом плане не только путешественникам, но и отдельным авиаперевозчикам: уменьшить нервозный накал у пассажиров из-за «не вместимости чемоданов», а заодно и предоставить выгоду для компании, избегая перегрузки своих самолетов. Хотя, безусловно, также выдвигается и экологический аргумент в пользу ограничения выбросов углерода за счет меньшего сжигания керосина самолетами таким образом.

Однако, помимо уже всем известного «тарифного способа» уменьшения объема и веса сопровождаемого багажа, когда ранее вводились ограничения на допустимые по билетам размеры чемоданов и вес багажа авиапассажиров, ряд авиакомпаний и туристических агентств пытаются предложить дополнительные нововведения. В частности, аренду одежды во время путешествий.

Так, авиакомпания Japan Airlines уже рассматривает этот вариант, запустив программу, которая позволяет путешественникам брать себе напрокат одежду. В результате ее путешественников по прибытии в Осаку, Токио или Фукуоку ждет одежда разных размеров и фасонов в их отеле. Как отмечают представители ряда подключающихся к такой программе туристических агентств, в частности, британской компании Responsible Travel, это похоже на добровольную компенсацию сокращения выбросов углекислого газа, на перекладывание бремени ответственности за это с транспортных компаний на пользователей.

Такими нововведениями в аренде одежды и спортивного инвентаря уже заинтересовались некоторые горнолыжные курорты в Альпах. Как заявил по этому вопросу корреспонденту Би-Би-Си менеджер Hotelpan, ответственный за экологические вопросы, ключевым моментом является аренда оборудования на месте, а не привоз собственного: «каждый производимый продукт имеет углеродный след, поэтому наличие оборудования, которое будет использоваться несколькими клиентами и которое может быть отремонтировано специалистами, обладающими необходимыми навыками и инструментами, необходимыми для того, чтобы они прослужили долго – это, несомненно, лучший вариант»

В Кении, Танзании и Уганде «легкий багаж» уже является нормой. Как указывает, в частности, генеральный директор туристического агентства класса люкс Cartology Travel, клиентам сафари в условиях нововведений рекомендуется путешествовать налегке по нескольким причинам. Прежде всего из-за того, что существуют строгие ограничения по весу на небольших легких самолетах, которые используются в таких регионах и которые не могут перевозить большой багаж.