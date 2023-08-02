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Ученые разрабатывают метод прогнозирования вооруженных конфликтов

Исследователи Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) пытаются создать математический метод предсказания вооруженных конфликтов для его использования при принятии политических решений. Например, о том, куда следует распределять ресурсы.
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Как свидетельствуют проводимые исследования Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) данных о конфликтах в режиме реального времени, во всем мире политическое насилие в прошлом году выросло на 27%, затронув 1,7 миллиарда человек.

Некоторые из вооруженных конфликтов происходят между государствами, но есть и такие, которые происходят в пределах границ одного государства. Так, в Нигерии за последние несколько лет произошла эскалация насилия, особенно со стороны запрещенного в РФ   террористического формирования "Боко Харам". В Сомали население по-прежнему подвергается угрозе безопасности в условиях внутреннего конфликта и нападений, совершаемых террористическими вооруженными группировками, в частности "Аш-Шабааб" (запрещена в РФ).

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Чтобы понять, как распространяются события с применением насилия, команда Complexity Science Hub (CSH) создала   математический метод, который преобразует накопленные данные о вооруженных конфликтах в значимые кластеры путем выявления причинно-следственных связей. Как заявил  в последнем номере журнала PNAS Nexus один из исследователей CSH Нирадж Кушваха, было важно найти количественный и непредвзятый способ увидеть, существуют ли какие-либо корреляции между различными насильственными событиями.

Scientists develop method to predict the spread of armed conflicts

Чтобы исследовать масштабы происходящего насилия, исследователи обратились за вдохновением к физике и биофизике. Разработанный ими подход вдохновлен исследованиями распространения напряжений в разрушающихся материалах и нейронных каскадах в головном мозге.

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Так, исследователи CSH использовали данные ACLED о жестоких вооруженных стычках в Африке в период с 1997 по 2019 год. В своем анализе они разделили географическую область на сетку ячеек, а время - на последовательные срезы. Авторы предсказали, когда и где возникнут новые сражения, проанализировав наличие или отсутствие вооруженных столкновений в каждой ячейке в течение времени. "Если есть связь между двумя ячейками, это означает, что конфликт в одном месте может предсказать конфликт в другом месте, - объясняет Кушваха. – В результате, используя эту причинно-следственную сеть, мы сгруппировали различные конфликтные события".

Наблюдая за динамикой возникновения конфликтов, ученые обнаружили, что вооруженные столкновения распространяются подобно лавинам, в некотором смысле напоминающем снежные или песчаные лавины. Конфликт зарождается в одном месте и оттуда каскадами разрастается.

Команда также определила "мезомасштаб" насилия — временной масштаб от нескольких дней до месяцев и пространственный масштаб от десятков до сотен километров.

Кроме того, ученые обнаружили, что их статистика конфликтов соответствует данным полевых исследований, в частности, в Восточной Нигерии, Сомали и Сьерра-Леоне. "Мы изучили развитие насилия в противоборстве ополченцев Фулани (этническая группа, проживающая в основном в Сахеле и Западной Африке) с боевиками "Боко Харам" в Нигерии, предположив, что эти конфликты связаны друг с другом", - уточняет Кушваха.

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По мнению авторов исследования, властные структуры и международные агентства могли бы извлечь выгоду из такого подхода. Эта модель, по их убеждению, могла бы помочь выявить невидимые причинно-следственные связи в насильственных конфликтах. Кроме того, в один прекрасный день это могло бы помочь спрогнозировать развитие войны на ранней стадии. "Используя этот подход, можно было бы более эффективно принимать политические решения, например, о том, куда следует распределять ресурсы", - отмечает Кушваха.

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вооруженные конфликты разработка метода прогнозирования конфликтов
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