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Другое

Почему французы не доверяют Макрону и против его политики

Отрицательное отношение к нынешнему главе Франции показали опубликованные результаты опроса института CSA (Consumer Science & Analytics) для CNEWS.
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Несмотря на то, что долгое время президент Франции Эммануэль Макрон пытался создать имидж сильного человека Европы, который якобы держит под контролем внутреннюю ситуацию и является авторитетом на внешней арене, его авторитет падает с каждым днем. Причем, не только среди французов, но и жителей так называемой «французской Африки» - франкофонного региона этого континента. А также в Европе, и за ее пределами.

               huffingtonpost.fr

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Свое отрицательное отношение к нынешнему главе Франции показали опубликованные сегодня результаты опроса  института CSA (Consumer Science & Analytics) для CNEWS. Институт CSA был создан в 1989 году в целях регулирования различных электронных средств массовой информации во Франции, изучения общественного мнения в социальных сетях.

Согласно проведенному CSA опросу, 70% французов сегодня не доверяют Эммануэлю Макрону в обеспечении общественного порядка. Примечательно, что такой результат, отражающий сильное недоверие главе страны, произошел через два дня после интервью Э.Макрона из Новой Каледонии, во время которого он как раз обещал навести порядок на территории после недавних беспорядков.

Как свидетельствуют результаты опроса, представители обоих полов в подавляющем большинстве ответили «нет» - 68% и 69% соответственно против,  32% и 31% «да". Что касается возрастного распределения проголосовавших, то именно люди в возрастных категориях 35-49 и 25-34 года меньше всего доверяют главе страны в обеспечении общественного порядка. Эти категории составляют 78% и 76% соответственно, которые ответили «нет» на заданный вопрос. Затем следуют люди в возрасте 50 лет и старше (63%) и более 65 лет (62%), которые ответили отрицательно. Учитывая социологический профиль респондентов, социально-профессиональные категории, находящиеся в наименее благоприятном положении, проявляют наименьшее доверие к президенту Франции в обеспечении общественного порядка - 73%, затем идут неактивные категории жителей (70%).

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Если говорить об отношении к Макрону политических сил,  то  левые, то есть 81% сторонников "непокорной Франции", ответили «нет» в ходе опроса.

На фоне громких обещаний Макрона стать активным президентом, который «возродит величие Франции», заметно поблекшее со времен ухода с поста президента Жака Ширака, даже французские обозреватели указывают, что он стал в последнее время живым мемом, которого не любят, презирают и высмеивают. Идеология Макрона — одна из самых непостоянных составляющих в его политике.

Хотя «Макронизм» — термин, которым окрестили правление Эммануэля, сам по себе не вполне четкий,   каждый обозреватель или политик вкладывает туда свой смысл. В нем есть в некоторой степени «прогрессизм» и технократия — попытка предстать модным, современным и заботящемся о будущем. Но также и способность  мимикрировать практически под любые идеологии, не имея идеологии как таковой, демонстрации   пустоты в заявлениях и их противоречий с результатами проводимой им политики. К примеру, демонстрация ярой защиты мусульман в ряде его выступлений, тут же сменяется жесткими мерами против ислама и имамов во Франции. Демагогические разглагольствования о «повороте на антиколлониализм» опровергаются множественными проявлениями неоколониализма в Африке. Все это характеризует постоянные «качели» в политике Макрона.

В итоге лавирование приводит к тому, что Макрон уже никому не нравится: для левых — он президент, защищающий богатых, для правых — космополит, для мигрантов — слишком жесткий, для местных жителей — предатель французских традиций.

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Особое неприятие у французов вызывает провал социальной политик Макрона, его ориентир на неолиберальные ценности — выкачку денег из населения любым путем. И примером тому могут служить вспыхнувшая во Франции недавно протестная волна «Желтых жилетов». Что привело к разбитым витринам и тысячами пострадавших граждан от грубости полиции.

Еще одним фактором, переполнившим чашу терпения французов, стала пенсионная реформа Макрона. Массовые протесты вызвала и реформа Трудового кодекса в сторону снижения обязательств бизнеса перед работниками.

Работавший на крупных банкиров, сделавший карьеру у Ротшильдов и пришедший во власть благодаря их поддержке и финансам, Макрон ассоциируется у французов с глобалистами-олигархами. Ему даже была посвящена уничижительная песня "Банкир" о его любви купаться в лучах популярности СМИ и желании переизбраться.

Воцарившийся в эпоху «макронизма» миграционный хаос во Франции вызывает повсеместную критику его политики, особенно на фоне множественных терактов в европейских столицах, совершаемых приезжими радикалами. Учитывая откровенное нежелание большинства мигрантов работать, а лишь жить на социальные выплаты, французы опасаются за крах социальной системы, которой долгие годы славилась республика.

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Инициированный Макроном в июле 2017 года скандал с начальником Генерального штаба французской армии генералом Пьером де Вилье, выступившим против планов сокращения финансирования обороны страны, существенно добавил неприятие населением Пятой республики политики Макрона, демонстрирующей некомпетентность и инфантилизм. Особое значение этот скандал  приобрел на фоне уважения французов к институту вооруженных сил, и того факта, что сам Макрон стал первым президентом в истории Пятой республики, не служившим в армии.

 Рост критики Макрона проявляется не только со стороны граждан Франции, но и в отношении к нему все большего числа политиков и лидеров из других стран, перебрасывающих таким образом свое отрицательное отношение и на все французское государство. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как минимум дважды предлагал  Макрону проверить свой мозг на предмет адекватного функционирования. НеЕ стоит забывать в этой связи и довольно уничижительные действия Дональда Трампа в отношении Макрона, когда тот в апреле 2018 года посещал Вашингтон, а экс-президент США,  откровенно глумясь над своим коллегой, стряхивал перхоть с плеча.

Весьма критически во Франции воспринимаются и такие характерные черты Макрона, как надменность, снобизм, нарциссизм.

О довольно негативном отношении французов к Макрону свидетельствует и данная публично пощечина  первому лицу государства. Еще одной демонстрацией отрицательного восприятия во Франции Макрона и его политики является издание недавно книги с довольно откровенным названием: «Предатель и ничтожество».

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франция макрон &quot;макронизм&quot; недовольство французов политикой елисейского дворца
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