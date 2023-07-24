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Соединенные Штаты не перестают удивлять мир. Причем, если раньше это были преимущественно новинки науки и техники, то в последние пару лет – это поведение их президента. Который то не может сориентироваться на сцене после очередного выступления, то пытается укусить https://www.foxnews.com/politics/biden-nibbles-frightened-young-girl-during-trip-finland-weirding-twitter-users за плечо маленькую девочку перед недавним отъездом из Финляндии. И кто знает, чем еще он удивит не только американцев, но и весь мир, продолжая из Белого дома представлять эту страну…

А на днях американские СМИ удивили информационное пространство тем, что 11-летний мальчик поймал рыбу с "человеческими зубами" в пруду в Оклахоме.

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mavink.com

Паку - родственник пираньи, но с зубами, похожими на коренные, — был пойман в пруду в Оклахоме.

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По этому поводу Департамент охраны дикой природы штата Оклахома сообщил, что в прошлые выходные 11-летний Чарли Клинтон выловил в пруду за их домом весьма удивительный экземпляр рыбы, где местные жители обычно вылавливали окуней или сомов.

Оказалось, что Чарли поймал рыбу паку, которая является двоюродной сестрой пираньи и чьи огромные зубы уже давно внушают страх пловцам. Паку родом из Южной Америки. Клинтоны разместили фотографию необычной рыбы на своей странице в соцсетях и, в соответствии с местными законами, вернули паку в воду.

Эксперты, которые позже по фотографиям узнали рыбу, сказали, что она была инвазивной и ее не следовало выпускать. С тех пор Чарли стал выслеживать рыбу, чтобы снова ее поймать.

Рыбоведы не исключают, что ранее этот экземпляр рыбы жил в домашнем аквариуме, а после того, как он перерос этот аквариум, был выпущен на волю.

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Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Как указывается, это не первый случай поимки паку в Оклахоме. Эти рыбы, как правило, безвредны для человека, но практика выбрасывания нежелательных домашних животных и рыб в водные бассейны может быть невероятно вредной для местной дикой природы, сообщило агентство дикой природы. В частности специалисты предупреждают, что паку может вырасти в размерах до более метра и весить более 20 кг.

На самом деле, краснобрюхий паку и родственные ему виды питаются орехами, семенами фруктовых деревьев и растений, как указывает Animal Diversity Web. Тем не менее, эти рыбы всеядны и их аппетит растет вместе с их размерами. Поэтому если один паку моежет рассматриваться как помеха, то несколько таких рыб уже являются проблемой. Их пищевое поведение вращается вокруг "событий укуса", говорится на веб-сайте Мичиганского университета, что аналогично пищевому поведению, наблюдаемому у настоящих пираний.

Эта рыба известна своим мягким, слегка сладковатым вкусом. Академическое исследование, проведенное в США в 1997 году, показало, что вкус паку "сравним с вкусом гибридного полосатого окуня, тилапии и радужной форели, но превосходит вкус сома".

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Что касается того, каково это - поймать паку, то это непросто. Известно, что они очень неуловимы.

Выловившие ранее паку рыбаки отмечали, что их зубы действительно похожи на коренные зубы человека, с мощными челюстными мышцами. Их тело очень плотное, как у карпа.

Рыба с зубами - это старая новость. В конце концов, мы ранее думали, что пираньи станут гораздо большей проблемой в нашей повседневной жизни. Тем не менее, эти «ужастики» не оправдали себя. Поэтому можно лишь добавить, что, несмотря на внушительные размеры «человекоподобных челюстей» паку, в их зубах, бесспорно, есть что-то комичное.