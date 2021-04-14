Солнечные бури могут быть причиной сбоев или поломок электроники на Земле
В один из прекрасных дней по воле нашего светила Солнца вся или большая часть электроники на Земле может быть выведена из строя. А это и атомные станции, и ретрансляторы сотовой связи, вся военная, бытовая и промышленная техника и так далее. И можно только представить, что тогда произойдет с человечеством, что случится с атомными электростанциями при выходе на них всей электроники из строя. Вышли бы из строя спутники, находящиеся на орбите. На Земле случится Армагеддон. В настоящее время человечество находится в полной зависимости от электроники, и это может сыграть с ним смертельную шутку.
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Такие события уже происходили ранее в истории человечества. Приведу некоторые факты таковых событий, и на их примере разберем, почему это произошло.
В 1859 году на солнце разразилась большая буря, английским астрономом Ричардом Кэррингтоном было замечено множество сильных вспышек на солнце.
По стечению обстоятельств направление выброса заряженных частиц (корональной массы) одной из сильнейших вспышек пришлось как раз в направлении Земли.
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При достижении всего через 18 часов этим сверхмощным энергетическим сгустком пределов магнитосферы Земли она была просто снесена этой ударной волной. Заряженные частицы прилетевшие из космоса из-за ослабленной, сильно уменьшившейся в размерах магнитосферы Земли добрались до верхних слоев атмосферы, вступили во взаимодействие с атомами воздуха ионизируя их. Над Северной и Южной Америкой возникли сильные «северные» сияния, и ночью стало светло, как днем от зелёных и малиновых сполохов сияния. Кроме того при взаимодействии сгустка заряженных частиц с магнитосферой Земли начались магнитные бури, произошли сильнейшие возмущения магнитного поля Земли.
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Мы знаем, что магнитное поле порождает электрическое поле, и если в этом магнитном поле окажется контур из проводника, который может обеспечить прохождение электрического тока, то ток в нем обязательно появится. И сила его будет зависеть от силы возмущения магнитного поля. Поскольку в то время человечество еще только начинало пользоваться достижениями науки в плане электричества, и практически не находилось в их зависимости, то и потери (аварии, катастрофы) были минимальны и не могли привести к фатальным последствиям. Тем не менее, вышли из строя телеграфные системы всей Европы и Северной Америки, сыпались искры, из телеграфных аппаратов обжигая телеграфистов. Пропало электричество в существующей на тот момент энергосистеме. На тот момент это были практически единственные блага цивилизации, основанные на электричестве
В 1989 году произошло подобное событие, но с гораздо меньшей силой, но даже и оно погрузило во тьму канадскую провинцию Квебек и 6 миллионов человек оставались без электричества в течение 9 часов.
Возмущения магнитного поля наводят токи в трансформаторах, в линиях электропередач, да и вообще в любых проводниках электрического тока, во всех современных электрических устройствах, приборах присутствуют проводники электрического тока. Но больше всего пострадают линии электропередач и обслуживающие их устройства (трансформаторы, распределители). Так как линии электропередач протяженные, и их взаимодействие с сошедшим с ума магнитным полем Земли будет происходить на значительных протяженностях. И соответственно на них будут наводиться самые большие токи. Если величина этих наводимых токов в электрических устройствах достигнет предельной величины, то электрические устройства выйдут из строя, по-праздничному ярко, с фейерверком.
Трудно представить себе, чтобы случилось, произойди такое сейчас. Для восстановления технологической инфраструктуры понадобилось бы от 4 до 10 лет. Вышли бы из строя искусственные спутники земли, они первыми бы приняли на себя удар этой стихии. Ущерб от потери спутников составил бы от 30 до 70 миллиардов долларов. Остановились бы атомные и другие электростанции, произошел бы развал энергосистемы. Продолжать можно очень долго. И не возможно полностью оценить потери и утраты человечества, произойди подобное сейчас.
Спасибо за внимание. Как вы думаете, как бы человечество это пережило? Пишите в комментариях.
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