Купить на AliExpress что-либо необычное и универсальное не так уж сложно, ведь китайский магазин – настоящий клондайк таких товаров! Главное – это знать, что вам нужно и уметь искать. Именно такие товары сегодня в новом обзоре моего блога. Возможно и вы подберёте что-то для себя.

Соединительный кабель лишним не бывает, особенно если он оснащен эргономичной светодиодной подсветкой, упрощающей эксплуатацию даже в условиях кромешной тьмы.

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Помимо передачи данных этот аксессуар, представленный сразу в нескольких конфигурациях по длине кабеля, может использоваться для быстрой зарядки любого Android-смартфона через microUSB-интерфейс.

Цена: US $0.55 - 1.76

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Легкая, компактная, максимально неприметная – именно такой и должна быть беспроводная Wi-Fi-камера наблюдения, которую вдобавок ко всему можно пристроить куда угодно.

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Инфракрасное излучение позволит устройству выполнять свои функции даже в темное время суток, моментально отслеживая малейшее движение.

Кроме того, в комплекте к устройству прилагается детский монитор, позволяющий родителям всегда наблюдать за своими малышами.

Цена: US $8.72 - 35.94

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Зачем переплачивать за дорогущие AppleWatch, если можно выбрать более бюджетный, но от этого не менее многофункциональный вариант Huami Amazfit Pace Amazfit.

Так, этот стильный аксессуар получил все необходимое, начиная с беспроводного передатчика данных Bluetooth и GPS-навигации, и заканчивая шагомером, измерителем пульса, а также интеллектуальным монитором, принимающим звонки и уведомления.

Цена: US $95.99

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С этим мощным бампером даже самому нежному смартфону любые механические повреждения станут нипочем, а уж Redmi 7 от китайского гиганта Xiomi и подавно. При этом выглядит этот аксессуар более чем стильно, делая мобильное устройство похожим на настоящий броневик.

Кроме того, продавец делает для своих покупателей приятный бонус, прилагая в комплекте к некоторым моделям чехлов мягкий силиконовый чехол для аппарата Pocophone F1 от все той же компании Xiaomi.

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Цена: US $2.39 - 2.99

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Это не просто велосипедный фонарь, значительно облегчающий передвижение в темное время суток, но и многофункциональный прибор с USB-интерфейсом и полноценным жидкокристаллическим дисплеем, питающимся от собственного аккумулятора и отображающим остаток его зарядного цикла.

Порадует покупателя простота эксплуатации и установка этого рулевого оснащения, которые будут под силу каждому.

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Цена: US $8.54 - 13.74

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