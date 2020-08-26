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Сколько компьютерных сборок работают на заводских настройках без намека на разгон? Да единицы. Если не считать офисные машинки и подобного рода устройства. Однако, игровые девайсы хоть минимально, но имеют какую-то нестандартную настройку. Что говорить, даже производители заявляют о том, что их продукция разогнана "из коробки", если мы говорим про видеокарты. Что же касается настройки процессора или озу, то сейчас это стало настоящим мейнстримом. Разгоняют все, от мала, до велика, и помогают им в этом сами производители. Есть ли здесь какие-то рамки или настройка компьютера это обязательно "газ в пол"?

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Зарубежный техногик buildzoid не перестает удивлять своими экспериментами. На этот раз он показал, что процессоры AMD способны переварить рекордные частоты памяти, причем в рамках домашнего пользования. Бюджетный шестиядерный процессор вкупе с качественной материнской платой MSI X570 Tomahawk умеет разгонять память не только до заветных 3800, но и выше. Однако, стоит ли такая игра свеч, или недостатки Infinity Fabric все-таки нивелируются на суперчастотах?

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Для теста пользователь выбрал комплект оперативной памяти Crucial Ballistix MAX на 32 гб. Штатная частота DOHCP профиля составляет 4000 при 18-19-19-39 таймингах. При этом, чипы работают на безопасном вольтаже 1.35в.

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Это дорогой комплект на отборных чипах Micron стоимостью 30 000 рублей. Для сравнения, доступные 32 гб наборы на чуть менее отборных чипах и частоте 3600 обойдутся почти в 2 раза дешевле, при этом качество и способность к разгону будут скорее всего аналогичными.

Разгон

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Конечно, достижение таких частот не дается без поднятия вольтажа - 1.65в минимум для настройки.

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Вольтаж процессора не трогаем, если не трогаем частоту ядер, разумеется. Частоту памяти двигаем до нужной отметки и частоту шины (IF) крутим до 1900 (1800).

Тайминги для таких частот придется сделать повыше:

Автору удалось запустить систему на такой частоте с Command Rate 1, хотя большинство потребует значения Command Rate 2.

Третичные тайминги также ставятся вручную:

Перезагрузка - разгон удался, Windows 10 загрузилась. Смотрим результаты стараний:

Знакомые цифры для младшего процессора Zen2. Только это скорее похоже на какую-нибудь супербюджетную ОЗУ с профилем 3200, если говорить о Latency.

Так себя показывает система в Geekbench 3. Неплохо для сборки в целом.





SuperPi для коллекции.

Интересно, какие цифры будут на нормальных для процессора частотах ОЗУ и Infinity Fabric? Возвращаем 3800 по частоте и выставляем следущие тайминги:

Грузимся в систему и смотрим на цифры в AIDA:

Оп, а вот и золотая середина для актуальных процессоров AMD. Скорость чтения, записи и копирования те же, лэтенси ниже.

Аналогичные цифры и для 3800. Только Memory Performance чуть ниже. Хотя эту цифру можно регулировать таймингами, скорее всего, которые не совсем оптимальны для такой частоты.



SuperPi тоже на месте.

Так гнать или не гнать?

В который раз можно убедиться, что разгон ОЗУ выше двойной частоты Infinity Fabric не имеет смысла. И, хотя, такие вершины покоряются платформе, практической пользы от этого нет. Тем более, это доказывает серия бенчмарков. И все же, всегда интересно посмотреть на такого рода эксперименты, особенно, если это кто-то делает за нас.

Второй момент - стоит ли гнаться за столь дорогим комплектом и пользоваться им на 3600(3800) частоте или можно сэкономить и взять народные U4? U4, которые могут вот так на каких-то там 1.4в:



