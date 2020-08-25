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На волне популярности разгона комплектующих пользователи перестали задумываться о его практической пользе. Насколько больше очков вы получите в бенчмарке или игре, если выкрутите свою систему на максимум? Стоит ли это того?

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В частности, наиболее интересен разгон ОЗУ. Покупатели помешались на частотах и таймингах, будоража производителей своими требованиями к разгонному потенциалу. А так ли это важно в игровой сборке, где комплектующие изначально подобраны таким образом, что ограничить друг друга они не смогут в любом порядке?

Допустим, Core i7 9700k в сборке с RTX 2070 Super вряд ли станет ограничивающим фактором в играх, даже если видеокарту разогнать по самые самые. Мощность процессора настолько "с запасом", что даже 2080Ti не будет прохлаждаться в любой игре. Тестирования многих ресурсов "доказывают", что правильно подобранные комплектующие работают отлично и без настройки, чего нельзя сказать о тех конфигурациях, где экономят на процессоре, а потом пытаются выжать из него все, чтобы он хоть как-то раскрыл потенциал видеокарты.

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Итак, нужен ли максимальный разгон ОЗУ для обычного геймера и стоит ли гнаться за дорогими чипами? Или же достаточно купить бюджетную железку с хорошей частотой с завода и пользоваться без зазрения совести? Проверим на практике.

Конфигурация:

Asus Maximus VIII Hero

Intel Core i7 9700k (в разгоне до 5GHz)

Ballistix AES 3000 CL15 (в разгоне 4000 CL16 CR1)

Nvidia RTX 2070 Super (2025 частота прогретого ядра и +900 по памяти)

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Тестируем

Первый скриншот - память в XMP профиле (3000 15-16-16) на полном автомате, второй скриншот - память работает на частоте 4000 и таймингах 16-21-21-41 CR1, при этом вторичные, третичные тайминги настроены вручную. Настройки графики во всех играх по возможности максимальные. Все прогоны делались по нескольку раз, для каждого варианта выбран лучший:

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Почти 10% бесплатной производительности. Если этого мало, внимание на график кадров. Есть разница? А теперь смотрим на цифру с минимальным фпс. Это один из плюсов правильной настройки ОЗУ. В играх пропадают просадки и рывки, график кадров становится плавнее.



И снова ситуация повторяется, хотя разница не столь очевидна. Минимальное количество кадров выше, средний фпс тоже.

Всеми забитая Horizon Zero Dawn. Что там говорят в интернете? Просадки, играть невозможно? Да, любители ХМР и "разгон ничего не дает" могут играть на 5 кадрах и дальше.

Вот, где интересная заварушка. RDR2 на DirectX12 ведет себя очень своенравно. Сколько прогонов не делай, всегда разные цифры. VULKAN не тестировали.

Для интереса, Fire Strike Ultra. Разница не выдающаяся, но тоже имеет место быть.





Geekbench 4 по душе настройка памяти.Это очевидно - набор тестов включает в себя множество задач для просчета и рендеринга, которые требовательны к производительности тандема процессор+озу.

Вывод

Да, настройка памяти прибавляет производительность не только в рабочих задачах, но и в играх. И, если средний фпс может варьироваться в пределах 2-3%, то минимальное количество кадров требует к себе особого внимания. Наверное, все замечают просадки, и как это не комфортно, особенно в играх, где плавность и скорость отклика играет первостепенную роль.

Если кто-то сомневается в том, что если не разгон по частоте, то хотя бы правильная настройка таймингов необходима современной игровой конфигурации - попробуйте на своем опыте, изучите этот вопрос и это будет полезным делом. Играйте с удовольствием!