В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет повестки говорили они...
В наличии целая пестрая фауна из сильных независимых (и не особо привлекательных) ОЖП. А также целая плеяда чОрных сталкеров.
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Отдельно стоит заострить внимание на нескольких моментах:
- Зона это место крайне опасное и вменяемая девица туда просто так не полезет, а поехавшая быстро откинет копыта. За аналогами посмотрите на кучу ноющих тик-токов ВСУшниц, и это они ещё в штурмовых боях не участвовали. Вообще вы хоть одну девицу возле буровой установки видели, а на кап.ремонте скважин? Их там нет, ведь нехватка силы, реакции и выносливости на таких работах может привести к серьёзным травмам. Зона по сути тоже самое что и эти места.
- В игре только сильные независимые, путан в игре нет. Хотя они должны там быть по умолчанию, раз пошла такая карта, в играх метро были же. Но нет, всё прогрессивенько, только нетакуськи в окружении аморфных мужчинок
- Кроме чОрных сталкеров, ОЖП и аморфных степашек больше других рас нет. Ни тебе ни арабов, не азиатов. А ведь этническим ОПГ Зона по умолчанию дом родной.
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