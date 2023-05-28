Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем

Когда сталкиваешься с поломкой видеокарты, первая мысль – отнести ее в ближайший сервисный центр, надеясь на быстрый и качественный ремонт.
[ ] для раздела Блоги
4
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Давно хотел написать статью по ремонту, но руки никак не доходили. В этой статье я расскажу о своём друге Алексее с его видеокартой. Клиент сказал, что карта перестала показывать картинку. Ну, что сказать, карта решила взять небольшой перерыв от своих "игровых обязанностей" и подарить Алексею возможность сходить на рыбалку. 

реклама

Пациент RTX 2080 Super:
MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio, одно из лучших воплощений данной видеокарты, по моему скромному мнению. Я решил проверить потребление энергии и быстро измерил его, и оказалось, что оно составляет менее 0.1 ампера, что довольно низкое значение для такой мощной карты. В голове моментально возникла похвала для MSI за наличие предохранителей на этой карте. Решив рассмотреть карту поближе, я принялся её разбирать и осматривать:
На данном снимке можно заметить три "забавные" детали, которые привлекают внимание. Особый интерес вызывает память, именно модель Hynix H56G32CS4D, которая известна своими проблемами и частыми случаями брака. И вот вопрос: почему эта память установлена на RTX 2080 Super, когда она предназначена только для RTX 3060 Ti? Ответ очевиден – в мастерской по ремонту видеокарт кто-то провел замену и подменил память.

Звоню Алексею и задаю вопрос: "Как так получилось?" Он мне говорит, что видеокарта уже была в СЦ (сервисном центре), и ими даже был вынесен диагноз, за который взяли 2000 рублей. Но Лёха по какой-то причине решил утаить эту информацию, что, конечно, затрудняет процесс ремонта его видеокарты.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Пришло время взять в руки мультиметр и я  обнаружил короткое замыкание на памяти. Это обычно означает, что ремонт карты будет нерентабельным в 90% случаев. Однако, в данном случае я уже выяснил, что память была подменена, поэтому возможно ее неправильно установили или она была поставлена в состоянии короткого замыкания. На этом этапе я согласовывал стоимость ремонта с Лёхой, чтобы он заранее готовил денюжку.

Мне пришлось снять всю память с карты и с помощью тепловизора находил поврежденные элементы в обвязке видеопамяти. Я исправляем эти и другие проблемы, оставленные предыдущим СЦ.

реклама

Наконец,  проверяею текущее потребление карты, чтобы убедиться, что все исправлено и работает должным образом.

Вот, карта выглядит намного лучше, уже приближается к здоровому состоянию. Я подключил ее к компьютеру и получаю пост-код d6. Это уже хороший знак, который говорит о том, что компьютер распознал карту.

Кроме того, обнаружилось, что флешка биоса на плате была перевернута (еще один подарок от предыдущего сервисного центра). Я прошиваю биос-флешку и, наконец, получаю хоть какой-то результат. В данном случае, мне пришлось прошить биос с версии видеокарты EVGA. Если здесь есть специалисты, я с удовольствием выслушаю их предположения о причинах этого необычного вмешательства в комментариях. На приложенном фото есть подсказка :Да, действительно, некоторые видеокарты могут показывать изображение даже без физически установленной видеопамяти. Теперь я стал разбераться с остальными проблемами, которые оставил предыдущий сервисный центр. Вот здесь я увидел множество сбитых элементов в обвязке видеопамяти.

И вот финальный штрих, осталось заменить всю память. Я решил выбрать новые чипы памяти от Samsung. Конечно, перед тем как установить их, нужно качествено промыть все компоненты и убедиться, что получилось востановить обвязку памяти и правильно установили новую память.Устанавливаю видеокарту в компьютер и провожу тестирование памяти. Результат теста показывает "PASS", что означает, что память успешно работает и обвязка восстановлена правильно.

реклама

Приступил к обновлению системы охлаждения карты — заменил прокладки и термопасту. Судя по состоянию прокладок и использованной термопасты на "до" и "после"  на фото ниже :

Но, к сожалению, появились проблемы при тестировании. После установки драйвера экран становится черным. Модификации не запускаются, хотя все остальные параметры (включая выбранную конфигурацию памяти в BIOS) указывают на нормальное состояние.

реклама

Наконец-то карта выглядит отлично, самое время приступить к тестированию. Загружается в операционная система  и... ой, возникает проблема - появляется чёрный экран после установки драйвера. И я сразу понял в чём причина, GPU  подменили в предыдущем сервисе. Именно по этой причине в случае неисправности GPU карты, я всегда отказываюсь  от её ремонта, так как он (ремонт) оказывается неэффективным с финансовой точки зрения.

Итог всей этой истории заключается в том, что никогда нельзя отдавать технику на ремонт без рекомендации. Обычно видеокарты, после вмешательства других сервисных центров, возвращаются в гораздо худшем состоянии, чем до этого. В Краснодаре я могу порекомендовать только трёх человек, которым можно доверять, чтобы понять масштаб проблемы при поиске специалистов по ремонту видеокарт. 

Берегите свои видеокарты, регулярно очищайте их от пыли и следите за температурой. Если у вас возникнут проблемы с карточкой, рекомендую изучить отзывы о сервисных центрах перед обращением в них.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

rtx gtx ремонт видеокарты мошенники по ремонту видеокарт сервисный центр по ремонту видеокарт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
122
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
29
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
31
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
19
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+

Интересные материалы

Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
24 мая 2023 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
102
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
34
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
25
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
3
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
18
CNN рассказало, почему запад бездействует в вопросе поставок иранского оружия в Россию
+
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
2
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
4
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
5
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Разработчики The Lord of the Rings: Gollum извинились перед игроками за состояние игры
3
Новый имплант между головным и спинным мозгом помог парализованному человеку снова ходить
2
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
1
Глава Генштаба США: F-16 не станут «волшебной палочкой» для Украины
+
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
2
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
2
Snapdragon 8cx Gen 4 в многоядерных тестах на 32% превзошёл Apple M3
+
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
12

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
30
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
24
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
34
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
44
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Volkswagen Transporter Type 2 не собирается уходить с дорог Европы
7
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 3
+
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
4
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
2
Мои впечатления от игры Risen. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Валерий Погребцов
00:13
Понты уже надоели Белгород ,Курск Брянск под обстрелом а киев трогать не лзя путин когда эта хрень закончится уже все красные линии прошли пора ответить
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Quadross
00:10
Со страху и не такое примерещится... Странно что про инопланетян забыл...
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
Владимир Дранников
00:08
Тогда он обосрётся
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Владимир Дранников
00:05
Да, прямо в сутки по 50 строят!
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
REY_B_
00:02
Чисто стратегически, если Россия хочет аннулировать послевоенную Украину как угрозу, то совершенно необходимо лишить её источников энергии и стратегического сырья. Тогда Украина станет такой дыркой от...
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
Quadross
00:02
Ну вот, он же про инопланетян забыл...
Губернатор Белгородской области сообщил, что в недавней диверсии в регионе могли участвовать в том числе поляки и американцы
Humanoid99
23:59
Нужен чёрный список подобных сервисных центров, обманывающих простых людей, чтобы они знали своих анти-героев. Вроде бы сейчас уже не лихие 90-ые, а бизнес по понятиям ещё остался. Жуть.
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
Владимир Дранников
23:59
Брехня, Южный военный округ не трогали
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
mayday30
23:58
Какой год не указали
Украинский генерал Кривонос назвал причину исчезновения Залужного из медиапространства
Кирилл Прозоровский
23:55
Хватит бредить. Вот Япония. Уже о что мечтает и армии. А этим кто не даст при подкормке.
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем