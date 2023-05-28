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Давно хотел написать статью по ремонту, но руки никак не доходили. В этой статье я расскажу о своём друге Алексее с его видеокартой. Клиент сказал, что карта перестала показывать картинку. Ну, что сказать, карта решила взять небольшой перерыв от своих "игровых обязанностей" и подарить Алексею возможность сходить на рыбалку.

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Пациент RTX 2080 Super:

MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio, одно из лучших воплощений данной видеокарты, по моему скромному мнению. Я решил проверить потребление энергии и быстро измерил его, и оказалось, что оно составляет менее 0.1 ампера, что довольно низкое значение для такой мощной карты. В голове моментально возникла похвала для MSI за наличие предохранителей на этой карте. Решив рассмотреть карту поближе, я принялся её разбирать и осматривать:

На данном снимке можно заметить три "забавные" детали, которые привлекают внимание. Особый интерес вызывает память, именно модель Hynix H56G32CS4D, которая известна своими проблемами и частыми случаями брака. И вот вопрос: почему эта память установлена на RTX 2080 Super, когда она предназначена только для RTX 3060 Ti? Ответ очевиден – в мастерской по ремонту видеокарт кто-то провел замену и подменил память.



Звоню Алексею и задаю вопрос: "Как так получилось?" Он мне говорит, что видеокарта уже была в СЦ (сервисном центре), и ими даже был вынесен диагноз, за который взяли 2000 рублей. Но Лёха по какой-то причине решил утаить эту информацию, что, конечно, затрудняет процесс ремонта его видеокарты.

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Пришло время взять в руки мультиметр и я обнаружил короткое замыкание на памяти. Это обычно означает, что ремонт карты будет нерентабельным в 90% случаев. Однако, в данном случае я уже выяснил, что память была подменена, поэтому возможно ее неправильно установили или она была поставлена в состоянии короткого замыкания. На этом этапе я согласовывал стоимость ремонта с Лёхой, чтобы он заранее готовил денюжку.

Мне пришлось снять всю память с карты и с помощью тепловизора находил поврежденные элементы в обвязке видеопамяти. Я исправляем эти и другие проблемы, оставленные предыдущим СЦ.

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Наконец, проверяею текущее потребление карты, чтобы убедиться, что все исправлено и работает должным образом.



Вот, карта выглядит намного лучше, уже приближается к здоровому состоянию. Я подключил ее к компьютеру и получаю пост-код d6. Это уже хороший знак, который говорит о том, что компьютер распознал карту.

Кроме того, обнаружилось, что флешка биоса на плате была перевернута (еще один подарок от предыдущего сервисного центра). Я прошиваю биос-флешку и, наконец, получаю хоть какой-то результат. В данном случае, мне пришлось прошить биос с версии видеокарты EVGA. Если здесь есть специалисты, я с удовольствием выслушаю их предположения о причинах этого необычного вмешательства в комментариях. На приложенном фото есть подсказка : Да, действительно, некоторые видеокарты могут показывать изображение даже без физически установленной видеопамяти. Теперь я стал разбераться с остальными проблемами, которые оставил предыдущий сервисный центр. Вот здесь я увидел множество сбитых элементов в обвязке видеопамяти.

И вот финальный штрих, осталось заменить всю память. Я решил выбрать новые чипы памяти от Samsung. Конечно, перед тем как установить их, нужно качествено промыть все компоненты и убедиться, что получилось востановить обвязку памяти и правильно установили новую память. Устанавливаю видеокарту в компьютер и провожу тестирование памяти. Результат теста показывает "PASS", что означает, что память успешно работает и обвязка восстановлена правильно.

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Приступил к обновлению системы охлаждения карты — заменил прокладки и термопасту. Судя по состоянию прокладок и использованной термопасты на "до" и "после" на фото ниже :

Но, к сожалению, появились проблемы при тестировании. После установки драйвера экран становится черным. Модификации не запускаются, хотя все остальные параметры (включая выбранную конфигурацию памяти в BIOS) указывают на нормальное состояние.

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Наконец-то карта выглядит отлично, самое время приступить к тестированию. Загружается в операционная система и... ой, возникает проблема - появляется чёрный экран после установки драйвера. И я сразу понял в чём причина, GPU подменили в предыдущем сервисе. Именно по этой причине в случае неисправности GPU карты, я всегда отказываюсь от её ремонта, так как он (ремонт) оказывается неэффективным с финансовой точки зрения.

Итог всей этой истории заключается в том, что никогда нельзя отдавать технику на ремонт без рекомендации. Обычно видеокарты, после вмешательства других сервисных центров, возвращаются в гораздо худшем состоянии, чем до этого. В Краснодаре я могу порекомендовать только трёх человек, которым можно доверять, чтобы понять масштаб проблемы при поиске специалистов по ремонту видеокарт.

Берегите свои видеокарты, регулярно очищайте их от пыли и следите за температурой. Если у вас возникнут проблемы с карточкой, рекомендую изучить отзывы о сервисных центрах перед обращением в них.



