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EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр

Основная философия девушки заключается в борьбе против того, чтобы Ubisoft, EA и другие игровые корпорации контролировали пользователей игр.
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Без пиратства невозможно представить себе такие развлечения, как видеоигры и фильмы. Кажется, что пиратство пронизывает нашу жизнь всегда, вспомните смешные переводы Фаргуса и Гоблина, которые были популярны в начале 2000-х, и возможность приобрести пиратские диски за копейки на ларьках на каждом углу.

Пиратство имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, это может быть хорошо для геймеров, которые не могут себе позволить приобретать игры. С другой стороны, пиратство может быть вредно для разработчиков, так как они должны получать оплату за свой труд.

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В современных реалиях даже правительство закрыло глаза на борьбу с хакерами и торрент-трекерами. Из-за этого пиратство стало одним из основных способов получения развлечений, особенно после того, как многие разработчики закрыли свои офисы в России и покинули российский рынок.

К сожалению, многие новые игры стали недоступны для простой покупки в магазинах России, что имело для нас печальные последствия. Хотя зарубежные аккаунты могут помочь в некоторых случаях, но зачастую требуются дополнительные расходы или сложные инструкции для использования. Такие переплаты могут быть значительными, например, для обычной версии Diablo 4 придется заплатить более шести тысяч рублей.

Даже люди с высоким доходом не всегда готовы платить такие суммы за игры, а для некоторых это может быть целая треть их зарплаты. В результате мы можем вернуться к прошлому, когда пиратство практически захватило весь рынок. Но, конечно, с тех пор многое изменилось: ларьки с дисками были заменены торрентами, и во многие новые игры было добавлено крепкое защитное программное обеспечение.

Однако, любой вид защиты может быть взломан, если за это взялся умный человек. В России одной из таких людей является EMPRESS, хакерша, которая заслужила славу и популярность среди геймеров. Давайте разберемся, почему она стала такой известной.

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Какова национальность EMPRESS и кем она является в мире хакерства?

Хотя реальное имя и фамилия EMPRESS остаются тайной, но я точно могу утверждать, что она русская и ей 23 года. Девушка не стесняется хвалить свою красоту, но не раскрывает своего местонахождения и личную информацию, хотя говорит много о себе.

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 " Моя армия, мы наконец достигли нашей цели. Теперь пришло время бойкотировать жалкий Reddit, который создан для слабаков, и переходить на продукт моей родины - "Телеграм". Хотя я раньше не упоминала этого, я полностью русская, что дает мне защиту от любых попыток цензуры со стороны ублюдков." - написала девушка у себя на странице в Reddit.

Как EMPRESS начала взламывать игры и стала известной в геймерском сообществе.

Девушка рассказала в интервью, что уже 9 лет занимается взломом игр. Она вспоминает свой сон, где игра Dark Souls 2 была окутана цепями из цифр, которые были связаны с защитой от пиратства. Она смогла разорвать цепи и получить доступ к защите игры.

Хакерша рассказала, что ее взлом Test Drive Unlimited 2 был вызовом, который она приняла после того, как студия, разработавшая игру, закрылась, а у игры возникли проблемы с запуском.Для Test Drive Unlimited 2 была использована защита SecuROM, которая вызывала проблемы с работой игры. EMPRESS обнаружила взломанную версию игры с отключенным DRM благодаря пиратам из группы Prophet, и это стало для неё поворотным моментом. Она поняла, что нельзя полагаться на разработчиков и единственный способ получить неограниченный доступ к играм — это взломать их все.

Как EMPRESS приобрела популярность?

Девушка достигла успеха в индустрии благодаря своему огромному желанию стать лучшей, глубоким знаниям и настойчивости. Сегодня нет другого хакера в игровой индустрии, который был бы более успешен и эффективен, чем EMPRESS.

До появления EMPRESS большинство взломов игр с защитой Denuvo производилось группами хакеров, однако после 2015 года улучшенная версия Denuvo стала слишком сложной для взлома, и многие хакеры столкнулись с трудностями.

Передовые защитные технологии Denuvo ставили хакеров в тупик, но геймерам требовался новый герой. EMPRESS, работавшая ранее в группах до октября 2020 года, решила начать самостоятельную карьеру и стать независимой хакершей. Она была настроена жестко и направила все свои усилия на достижение поставленной цели. За последние 9 месяцев она сумела успешно взломать 8 крупных игр AAA с Denuvo, показав пиратам старой школы, кто теперь главный в этом деле.

EMPRESS испытывает неприязнь к репакерам.

Эта девушка испытывает чувство ненависти к многим людям, но особенно к репакерам. Она не ищет славы, но ей очень не нравится, когда мужчина, который только что скачал ее "кряк" и создал сборку игры, получает все похвалы.

Цитата из её группы в Telegram: "Нужно, чтобы люди знали, кто на самом деле занимается взломом игр". 

Одним из главных объектов ненависти EMPRESS являются игровые корпорации.

Репакеры могут показаться незначительными по сравнению с тем, что раздражает EMPRESS больше всего - это большие корпорации, которые контролируют игроков с помощью Denuvo. Девушка говорит, что встроенное ПО не только отслеживает пользователей, но и оказывает влияние на работу игры. Многократно доказывалось, что удаление Denuvo из игры значительно улучшает ее производительность.

Denuvo наделяет каждую игру уникальным "билетом" аутентификации, аналогом лицензии. Поскольку Denuvo интегрируется в код игры, взломать защиту один раз недостаточно - каждая новая игра представляет собой новое сложное испытание для хакера, требующее индивидуального подхода.


EMPRESS выражает свое беспокойство относительно того, что издатели игр, за которые вы платите, требуют от вас следовать их правилам и открыть им доступ к вашим медиафайлам после установки игры. Она не возмущается тем, что игры не бесплатные, а тем, что ей не нравится то, что издатели требуют от нее выполнения определенных условий.

Девушка не понимает, как геймеры могут терпеть такую защиту. Издатели игр устанавливают правила, которые определяют, что можно делать, а что нельзя. Например, нельзя делиться играми с друзьями или играть в автономном режиме.

EMPRESS  всегда рада донатам 

Императрица ближе всех других хакеров к обычным людям из чата. Она общается с геймерами, чтобы узнать, какие игры им нужно взломать, делится своими планами и философией, описывает своих врагов и объясняет свои принципы действий.

В отличие от других хакерских групп, которые предоставляют свои услуги бесплатно, EMPRESS принимает пожертвования. Ранее люди были привыкли получать взломанные версии игр бесплатно, но с EMPRESS установилась новая система.

Чтобы избежать бесконечного ожидания кряков от других групп, подписчики EMPRESS могут выбрать игры, которые она взломает за недели и месяцы. Однако, для этого нужно заплатить, хотя суммы являются символическими и не требуют огромных затрат. Все стороны выигрывают: приобретение лицензии обходится гораздо дороже, чем пожертвование.

Некоторые люди не понимают такой подход и возмущаются тем, что люди не желают платить за игры, но готовы платить за нелегальные копии. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, взлом игр является работой, на которую тратится много времени, отказывается от отдыха и меняет планы. Она считает, что отсутствие донатов представляет большую проблему, которая отталкивает многих талантливых хакеров.

Девушка говорит: Хотя у меня есть другая работа, я готова вкладывать безумные усилия в свою работу хакера. Однако, для этого необходимо получать вознаграждение, которое будет больше, чем простое удовлетворение эго и личных убеждений.

Таким образом, EMPRESS завоевала популярность среди фанатов не только благодаря своей способности быстро взламывать игры, но и благодаря своей искренности. Она выступила против системы корпораций более открыто, чем кто-либо другой.

Благодарю за прочтение данной статьи и желаю удачи всем вам в эти непростые времена!


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Прикол, прикол. Хоть что-то интересное здесь подцепить.
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
Zerus Zerus
23:34
По себе людей не судят. Ты рано делишь территорию дружок ещё победить надо, но духа то маловато православного в тебе иди хоть на Невского какого-нибудь помолись. Ведь Невский так же старался в своё в...
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