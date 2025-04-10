Всем привет. Буквально сегодня, играя в свою любимую игру, я заметил, что процессор нагревается до 70 градусов. Раньше я не придавал этому значения - ну типа, рабочая температура до 95, а тут всего лишь 70. Но потом я вышел на улицу, а там +1 и срывается снег. И тут меня осенило: стоп. Если, грубо говоря, зимой у меня проц уже греется до 70, то что будет летом? Когда в комнате +30, а то и больше?

Я живу на юге, и +40 градусов жары - это у нас обычное дело.

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И вот я понял: с этим надо что-то делать. Пока не совсем понимаю, что именно, но меня реально триггернула эта цифра на мониторинге.

Я понял, что так продолжаться не может. Хоть мне и неохота было разбирать системный блок... ну а что делать? Надо - значит надо. Температуры уже критические, и это при том, что в комнате всего +5. Я не люблю жару - у меня дома всегда прохладно. Кто-то не переносит холод, а я - жару.

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И вот я встал с дивана, тяжело вздохнул, и мой взгляд сразу упал на виновника торжества:

Да, не сомневаюсь - вы сейчас скажете: "Это из-за пыли", и так далее. Мол, почисти комп, и всё пройдёт.

Но, ребят, у меня комп стоит в сарае - в прямом смысле этого слова. И как бывший майнер, скажу вам так: пыль меня не пугает. Пыль - она везде. Бороться с ней бесполезно, если ты не в стерильной лаборатории.

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Так вот, сижу я на диване и думаю: что можно сделать? И тут вспоминаю, что в другом сарае у меня завалялось куча комплектующих. Настолько, что можно собрать ещё один ПК.

Это была только одна коробка, но в ней уже лежали кулеры для процессора. Многие сейчас скажут: "Купи новый кулер, он всего тысячу стоит". Но вот зачем покупать, если у меня уже всё есть? Всё давно куплено, просто лежит и ждёт своего часа.

В итоге я нашёл два кулера. Один - на 4 медные трубки, другой - на 5 медных трубок.

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Ну, я думаю, несложно догадаться, что я выбрал кулер с пятью медными трубками. Ведь под боксовым кулером мой процессор грелся до 70 градусов, и экспериментировать с четырьмя трубками вообще не хотелось. Раз уж разбирать, то один раз и надолго. Так что мой выбор пал - для верности - на чёрный кулер с пятью трубками.

Но тут я вспомнил: вентилятор с него я когда-то снял - использовал, когда собирал мини-корпус...

Но мне этот вентилятор всё ещё нужен, так что я решил разобрать свой мини-корпус. Конечно, не хотелось трогать такую компактную сборку - всё аккуратно, по уму сделано. Но что поделаешь? Покупать новый вентилятор сейчас нецелесообразно. Тем более, он там держался всего на трёх стяжках. Взял в руки пассатижи, перекусил стяжки - и без особых проблем снял вентилятор. После этого аккуратно приложил его к кулеру…

«Ну вот и всё», - скажете вы. Осталось только поставить кулер в ПК, и зачем вообще писать целую статью? Но не тут-то было, ребят. Я посмотрел на подошву кулера, и что я там увидел? Двухгодовалую термопасту, которая уже больше похожа на герметик. Кто сталкивался - тот поймёт.

Я решил, что справлюсь - взял спирт и попытался оттереть остатки.

Но у меня ничего не вышло. Термопаста превратилась в настоящую резину - спирт не помог. Уже хотел аккуратно чистить ножом, но вовремя вспомнил, что где-то лежит наждачка нулёвка. Достал, прошёлся по подошве - и, как вы можете видеть на фото, она справилась со своей задачей на все 100%.

Пятка кулера засияла, хоть я и не особо старался.

После того как я отполировал пятку и уже было собрался ставить кулер, меня ждала неожиданная неудача. Не хватало одной скобы. Я перерыл всё — коробки, ящики, полки… но вторую так и не нашёл. Пропала без вести.

Поначалу я вообще не знал, что делать. Вентилятор без второй скобы будет болтаться - это понятно. Но потом вспомнил, что его можно притянуть стяжками, и это будет ничуть не хуже. А может, даже и лучше. Скажу вам откровенно - это было очень тяжело. Ты бы, может, сделал это за 10 секунд, но мне с моими руками понадобилось минут 30.

Но я всё-таки это сделал.

Ну вот, с кулером вроде бы разобрался: почистил, вентилятор сидит крепко, никуда не болтается.

И вот пришло время снова взглянуть на мой ПК. Ведь теперь его опять нужно разбирать - а я этого категорически не хочу. После прошлой сборки я угробил сокет, и это была целая история... Пришлось даже заказывать новый с Алиэкспресса.

Я тогда купил сразу две штуки - на всякий случай, чтобы был запас. Но это я немного отвлёкся...Кулер готов к установке, всё на месте. И вот в этот момент мой взгляд снова упал на ПК.

Я уже начал прикидывать, что бы ещё поменять в нём.Но как только представил, что опять всё надо снимать...Кулер прилипнет к процессору из-за старой термопасты, ножки опять могут погнуться - короче, воспоминания так себе. Я был не в восторге от предстоящей работы.

Но раз уж начал - надо доводить до конца. Вооружился отвёрткой. А мне, поверьте, этого достаточно, чтобы разобрать мой ПК до последнего болтика. Проверено временем.

После того как я снял видеокарту, вдруг задумался: раз уж такое дело пошло, может, сразу сделать апгрейд?. Долго думать не стал - захожу на сайт ДНС и начинаю смотреть оперативную память...

Поездка в ДНС

Дороги разбиты - ехать по ним как по решету. Жалко автовладельцев… хотя нет, не жалко. Пусть страдают. Так вот. Решил заодно сделать апгрейд ПК - докупить ещё 8 ГБ оперативной памяти, чтобы в сумме получилось 16 ГБ. Да, мне и 8 гигов хватало. Но тут на форумах пишут, что уже и 32 ГБ мало для современных игр. А у меня - всего 8... прикиньте? Ну и подумал: может, с 16 ГБ моя игра будет работать лучше. Хотя точно не знаю - ещё еду в магазин.

Всё цветёт… весна.

Я приехал в ДНС. Мог бы, конечно, заказать память на Яндекс Маркете, но ждать доставку 3-7 дней - это не по мне. Мне нужна память здесь и сейчас. Зашёл в ДНС, купил планку, немного пообщался с Кристиной - милая девушка, кстати. Забрал заказ - и поехал домой.

По пути заехал в магазин, купил хлеба - мелочь, а приятно. Приехал в мастерскую, где меня уже ждал полуразобранный ПК. Без лишних раздумий вытащил материнскую плату - работа ждёт.

Я уже боюсь откручивать кулер на сокете AM4 — ведь в 99% случаев процессор прилипает к пятке кулера. Каждый раз это как игра в рулетку... Надеюсь, это была последняя замена термопасты на этом «особенном» сокете. И знаете что? Я был реально в шоке: кулер не прилип к крышке процессора! Чудеса, да и только. Наверное, просто повезло.

Сам не понял, как так вышло. Ну да ладно — видимо, все звёзды сошлись как надо. А боксовый кулер… я его нечаянно уронил в печку. Ну, честно говоря, там ему и место...

Намазал аккуратный слой термопасты, всё собрал. Заодно вставил новую плашку оперативной памяти, чтобы получилось 16 ГБ в двухканальном режиме.

Пришло время собирать ПК. Первым делом зашёл в BIOS - хотел сразу убедиться, что всё работает как надо. Ведь многие писали, мол, у меня материнская плата сдохла и не тянет двухканал. Но - сюрприз! При первом же включении память определилась полностью: 16 ГБ. Я был реально рад. Значит, плата жива, а дело всё это время было просто в оперативке.

Я обрадовался - потому что раньше, в одноканале, у меня в игре фпс проседал до 40.А сейчас - ниже 90 не опускается! Это уже победа. Но оставалось ещё одно - проверить температуру. Запускаю свою игру на Unreal Engine 5, и вижу...

49 градусов! Так что, ребят, боксовый кулер - сразу в утиль.Разница в 25 градусов - это не шутки. Ну и напоследок я ещё разогнал оперативку до 3800 MHz - теперь моя игра вообще летает.

Я доволен результатом - вот это я понимаю, удачный апгрейд. И пусть кто-то меня не поймёт, но я в другие игры не играю - я играю только в одну игру. И именно ради неё всё это и затевалось.

Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к боксовому кулеру? Ставите ли вы его себе или сразу выбрасываете?

И главное - зачем производители всё ещё продолжают его впаривать в комплект? Ведь он уже давно не тянет современные нагрузки.

Всем пока и до новых встреч! Спасибо, что прочитали - и не забывайте следить за температурой.



