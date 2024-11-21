Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Всем привет. Давайте говорить честно, в какой-то момент мы не верили, что эта игра вообще когда-либо выйдет. Ещё будучи ребёнком, я помню все фейковые сайты и новости о том, что разработка Сталкер 2 уже началась. И в каждую подобную новость люди верили, потому что безумно ждали эту игру. Ведь Сталкер — это легендарная серия, в которую многие играли в детстве или молодости.
Я прекрасно помню, как все моё окружение радовалось анонсу Сталкер 2. К сожалению, я не разделял той радости, потому что в своё время особо в Сталкер не играл. Немного я пробовал Тень Чернобыля, чуть больше времени провёл в Зове Припяти, а вот Чистое Небо я и вовсе пропустил.
Не потому, что мне не нравились эти игры - просто тогда меня интересовало что-то другое, и подобная атмосфера меня не особо привлекала. А спустя время, когда я подрос и больше узнал о событиях вокруг Припяти и аварии на ЧАЭС, первые части Сталкера уже казались мне устаревшими. Отсюда вывод: я никогда не погружался в эту атмосферу и романтику вселенной Сталкер. Поэтому я особо не ждал Сталкер 2 и спокойно относился к многочисленным переносам игры. Однако в этом году, после выхода геймплейного трейлера, я проникся атмосферой игры. Мне понравилась картинка, которую показали разработчики, и сам геймплей, хоть он и выглядел простым. Особенно понравилась механика исследования, а также красивые и атмосферные локации. Так получилось, что Сталкер 2 стал для меня самой ожидаемой игрой этого года. И вот, наконец-то, игра вышла.
Первые впечатления
Игроки наконец-то получили то, что так давно хотели. И у вас, наверное, вопрос: разочаровались ли они в Сталкер 2? Это очень интересный и неоднозначный вопрос, на который я сегодня постараюсь ответить. Все прекрасно понимали с самого начала, что выход Сталкер 2 обязательно будет сопровождаться какими-либо проблемами. И, собственно, так и получилось. Вчера мы вместе ждали, когда игру можно будет скачать. Почему-то разработчики решили, что предзагрузка такой ожидаемой игры на ПК — это не самая лучшая идея. В итоге для всех ПК-геймеров первые часы геймплея выглядели примерно так: вместо резкого погружения в мир Сталкер 2, все игроки по всему миру сидели и скачивали эти 155 гигабайт. На Xbox предзагрузка была, и владельцы консолей оказались первыми, кто начал играть.
Контекст вокруг игры
На моё удивление, спустя почти сутки после выхода игры ни в русскоязычных СМИ, ни в блогах не появилось упоминаний о каком-либо скандале. Хотя ещё пару дней назад активно обсуждалась новость, что за покупку Сталкер 2 в России вас могут посадить. На деле это оказалось всего лишь мнением одного депутата, которое раздули. Так что не переживайте: если вы из России и хотите купить игру, вас никто не посадит.
Проблемы оптимизацииТеперь о главной проблеме Сталкер 2 — оптимизации. Прямо сейчас вы видите мой геймплей на RTX 4070 ti в разрешении 2К. Игра выдаёт около 120 FPS на ультра-настройках. Вроде бы неплохо, но тут есть нюанс. Такую производительность мы получаем только с включённым DLSS (на качество) и генерацией кадров от NVIDIA. Если отключить эти функции, то FPS падает до нестабильных 60 с просадками. Даже на RTX 4080 игра не показывает стабильной работы без генерации кадров судя по тестам. Проблемы связаны с использованием Unreal Engine 5, который известен своей прожорливостью, и активированными по умолчанию RTX-эффектами. Безусловно, RTX выглядит круто. Например, начальная локация: темно, и лишь в отражениях виден свет фонаря или какой-то аномалии. Но цена в виде FPS слишком высока. Почему в игре нельзя отключить RTX, мне непонятно. Ведь это бы увеличило число игроков, которые смогли бы нормально поиграть.
Переносы и анонс
Многие жалуются, что игра вышла не в лучшем состоянии. Но давайте честно: даже если бы не было конфликта между Россией и Украиной, игра вряд ли вышла бы в срок. Игра всё равно была бы перенесена. И знаете, я бы лучше подождал ещё полгода или год, чтобы получить нормальную оптимизацию. Сейчас игроки вынуждены играть с фейковыми разрешениями и кадрами. Но остаётся надеяться на оперативную поддержку и первые патчи, которые исправят проблемы.
Атмосфера и впечатления
Да, у игры есть баги, слабый ИИ и проблемы с оптимизацией. Но атмосфера Сталкер 2 поражает. Видно, что разработчики старались сделать то, что от них ждали. И если ты заходишь в игру с целью получить удовольствие, ты его получишь. За 40 минут, которые я провёл в игре, я успел проникнуться её атмосферой. Те локации, которые я уже увидел, выглядят потрясающе. В игровой индустрии всегда видно, когда разработчики старались и любили свою игру. В Сталкер 2 это заметно сразу. Судя по отзывам игроков и стримеров, которые относятся к игре лояльно, Сталкер 2 — это хорошая игра, в которую хочется играть. Да, я не объективен. Но, как и в своё время с Метро, я готов простить этой игре её технические проблемы.
Про конфликт и восприятие
Да, между Россией и Украиной сейчас жёсткий конфликт. И разработчики поступили некрасиво, убрав русский язык из игры. Я понимаю русскоязычных игроков, которых это задело. Но, несмотря на это, я по-человечески понимаю разработчиков. Они сделали качественную украинскую озвучку, добавили русские субтитры. Игра создавалась нашими людьми. Пусть у нас есть различия в менталитете, но в чём-то мы всё равно очень похожи. В игре чувствуется родная атмосфера, знакомые локации, предметы. Мне лично это очень приятно.
Как лучше поступить
У меня есть три вам совета:
- Играйте в игру прямо сейчас, но сознательно игнорируйте её проблемы. Тогда вы получите положительные эмоции.
- Подождите полгода или год, пока разработчики выпустят патчи. Тогда игра станет комфортнее.
- Если вас смущают проблемы, лучше вовсе не играйте.
Спасибо за просмотр моей статьи, всем удачи и пока!
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