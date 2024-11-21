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Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть

Сталкер 2 вышел спустя годы ожидания. Разбираем, оправдал ли он наши надежды, что с оптимизацией, сюжетом и атмосферой, а также стоит ли играть прямо сейчас или подождать патчей.
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Всем привет. Давайте говорить честно, в какой-то момент мы не верили, что эта игра вообще когда-либо выйдет. Ещё будучи ребёнком, я помню все фейковые сайты и новости о том, что разработка Сталкер 2 уже началась. И в каждую подобную новость люди верили, потому что безумно ждали эту игру. Ведь Сталкер — это легендарная серия, в которую многие играли в детстве или молодости.

Я прекрасно помню, как все моё окружение радовалось анонсу Сталкер 2. К сожалению, я не разделял той радости, потому что в своё время особо в Сталкер не играл. Немного я пробовал Тень Чернобыля, чуть больше времени провёл в Зове Припяти, а вот Чистое Небо я и вовсе пропустил.

Не потому, что мне не нравились эти игры - просто тогда меня интересовало что-то другое, и подобная атмосфера меня не особо привлекала. А спустя время, когда я подрос и больше узнал о событиях вокруг Припяти и аварии на ЧАЭС, первые части Сталкера уже казались мне устаревшими. Отсюда вывод: я никогда не погружался в эту атмосферу и романтику вселенной Сталкер. Поэтому я особо не ждал Сталкер 2 и спокойно относился к многочисленным переносам игры. Однако в этом году, после выхода геймплейного трейлера, я проникся атмосферой игры. Мне понравилась картинка, которую показали разработчики, и сам геймплей, хоть он и выглядел простым. Особенно понравилась механика исследования, а также красивые и атмосферные локации. Так получилось, что Сталкер 2 стал для меня самой ожидаемой игрой этого года. И вот, наконец-то, игра вышла.

Первые впечатления

Игроки наконец-то получили то, что так давно хотели. И у вас, наверное, вопрос: разочаровались ли они в Сталкер 2? Это очень интересный и неоднозначный вопрос, на который я сегодня постараюсь ответить. Все прекрасно понимали с самого начала, что выход Сталкер 2 обязательно будет сопровождаться какими-либо проблемами. И, собственно, так и получилось. Вчера мы вместе ждали, когда игру можно будет скачать. Почему-то разработчики решили, что предзагрузка такой ожидаемой игры на ПК — это не самая лучшая идея. В итоге для всех ПК-геймеров первые часы геймплея выглядели примерно так: вместо резкого погружения в мир Сталкер 2, все игроки по всему миру сидели и скачивали эти 155 гигабайт. На Xbox предзагрузка была, и владельцы консолей оказались первыми, кто начал играть.

Контекст вокруг игры

На моё удивление, спустя почти сутки после выхода игры ни в русскоязычных СМИ, ни в блогах не появилось упоминаний о каком-либо скандале. Хотя ещё пару дней назад активно обсуждалась новость, что за покупку Сталкер 2 в России вас могут посадить. На деле это оказалось всего лишь мнением одного депутата, которое раздули. Так что не переживайте: если вы из России и хотите купить игру, вас никто не посадит.

Проблемы оптимизацииТеперь о главной проблеме Сталкер 2 — оптимизации. Прямо сейчас вы видите мой геймплей на RTX 4070 ti в разрешении 2К. Игра выдаёт около 120 FPS на ультра-настройках. Вроде бы неплохо, но тут есть нюанс. Такую производительность мы получаем только с включённым DLSS (на качество) и генерацией кадров от NVIDIA. Если отключить эти функции, то FPS падает до нестабильных 60 с просадками. Даже на RTX 4080 игра не показывает стабильной работы без генерации кадров судя по тестам. Проблемы связаны с использованием Unreal Engine 5, который известен своей прожорливостью, и активированными по умолчанию RTX-эффектами. Безусловно, RTX выглядит круто. Например, начальная локация: темно, и лишь в отражениях виден свет фонаря или какой-то аномалии. Но цена в виде FPS слишком высока. Почему в игре нельзя отключить RTX, мне непонятно. Ведь это бы увеличило число игроков, которые смогли бы нормально поиграть.

Переносы и анонс

Многие жалуются, что игра вышла не в лучшем состоянии. Но давайте честно: даже если бы не было конфликта между Россией и Украиной, игра вряд ли вышла бы в срок. Игра всё равно была бы перенесена. И знаете, я бы лучше подождал ещё полгода или год, чтобы получить нормальную оптимизацию. Сейчас игроки вынуждены играть с фейковыми разрешениями и кадрами. Но остаётся надеяться на оперативную поддержку и первые патчи, которые исправят проблемы.

Атмосфера и впечатления

Да, у игры есть баги, слабый ИИ и проблемы с оптимизацией. Но атмосфера Сталкер 2 поражает. Видно, что разработчики старались сделать то, что от них ждали. И если ты заходишь в игру с целью получить удовольствие, ты его получишь. За 40 минут, которые я провёл в игре, я успел проникнуться её атмосферой. Те локации, которые я уже увидел, выглядят потрясающе. В игровой индустрии всегда видно, когда разработчики старались и любили свою игру. В Сталкер 2 это заметно сразу. Судя по отзывам игроков и стримеров, которые относятся к игре лояльно, Сталкер 2 — это хорошая игра, в которую хочется играть. Да, я не объективен. Но, как и в своё время с Метро, я готов простить этой игре её технические проблемы.

Про конфликт и восприятие

Да, между Россией и Украиной сейчас жёсткий конфликт. И разработчики поступили некрасиво, убрав русский язык из игры. Я понимаю русскоязычных игроков, которых это задело. Но, несмотря на это, я по-человечески понимаю разработчиков. Они сделали качественную украинскую озвучку, добавили русские субтитры. Игра создавалась нашими людьми. Пусть у нас есть различия в менталитете, но в чём-то мы всё равно очень похожи. В игре чувствуется родная атмосфера, знакомые локации, предметы. Мне лично это очень приятно.

Как лучше поступить

У меня есть три вам совета:

  1. Играйте в игру прямо сейчас, но сознательно игнорируйте её проблемы. Тогда вы получите положительные эмоции.
  2. Подождите полгода или год, пока разработчики выпустят патчи. Тогда игра станет комфортнее.
  3. Если вас смущают проблемы, лучше вовсе не играйте.

Спасибо за просмотр моей статьи, всем удачи и пока!

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