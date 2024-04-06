Всем привет! В этой замечательной статье мы рассмотрим один из лучших, как минимум, а возможно, и самый лучший процессор за свои деньги для игр на AM4 платформе в 2024 году. Все началось с того, что в начале года AMD представила несколько новых процессоров для AM4 платформы, и одним из них был именно 5700X3D. До презентации первых новостей, я лично ничего о 5700X3D не слышал и, соответственно, не особо его и ожидал. Но несмотря на то, что AM4 сокету уже более 7 лет, AMD все равно продолжает выпускать для него новые процессоры. Однако выпуск 5700X3D означает не только добавление нового процессора к списку, но и влечет за собой то, что 5800X3D после этого снимается с производства. И получается, что новинка 5700X3D это всего лишь замена ушедшего из производства 5800X3D. Что незамедлительно повлекло за собой еще большее подорожание того самого 5800X3D, который за эти деньги, что вы видите на своих экранах, совершенно не стоит того, чтобы доплачивать за него такие огромные суммы.

реклама





А все потому, что появился как раз 5700X3D, который у меня получилось купить за 18300 рублей на Ozone Global.

И за эти деньги, лично мое мнение, это лучший процессор для игр на АМ4 платформе на сегодняшний день. Отдавать какие-то баснословные 28 тысяч рублей в местных магазинах я бы точно не стал, но для тех, кто приобретает железо исключительно в российской рознице, я думаю выбор не особо большой.

реклама





И так или иначе, даже за такие деньги найдется куча людей, которые приобретут 5700X3D и все равно останутся довольны. Потому что со своей задачей и позиционированием он справляется просто прекрасно. А тот самый уже, наверное, легендарный 5800X3D новым за 21-22 тысячи рублей, не побоюсь этого выражения, мы больше никогда с вами не увидим. Но и те, кто горюет об упущенной возможности приобретения 5800X3D за такой прайс, я бы не стал так расстраиваться, потому что новинка 5700X3D не настолько хуже, как вот эта огромная разница в цене между данными процессорами на сегодняшний день. Если есть те, кто думает, а стоит ли запрыгивать в последние вагоны за оверпрайс, чтобы приобрести 5800X3D, то этого однозначно делать не стоит, потому что разница между 5700X3D и 58000X3D примерно 5-10% максимум. Обусловлены они лишь только тактовой частотой процессоров, которая отличается на 400 МГц. Но я абсолютно уверен, что для большинства людей младшего 3D-варианта будет хватать абсолютно с головой.

Ну и давайте перейдем к виновнику моей статьи, добрался он до моего пункта выдачи всего лишь за 2 недели, учитывая то, что на отправку процессора продавцом ушло почти полных 4 дня. Поэтому срок доставки как минимум в Краснодар просто замечательный. Ну и, соответственно, проблем с доставкой и нюансов после получения у меня никаких не возникло. В комплекте даже есть вот такая порция неизвестной термопасты, но использовать я ее, конечно же, не буду.

реклама





Установка процессора

Сначала отключаем компьютер от питания. Затем аккуратно снимаем видеокарту, обращая внимание, чтобы не повредить слот PCI-E Express, и убираем её в сторону, чтобы не мешала. Интересный факт: на моей видеокарте была защитная пленка на вентиляторах. Оказывается, я забыл её снять, когда покупал видеокарту в DNS. Вот уже два года она работала с пленками, досадно, но ладно.

Обязательно отсоедините кабели питания, которые подключены к видеокарте.

реклама





Теперь необходимо снять систему охлаждения, и здесь кулер DEEPCOOL AK620 показывает свою хорошую конструкцию. Мне удалось снять только один вентилятор, после чего без проблем я смог получить доступ к болтам прижима. Важно осторожно откручивать их: сначала слева на два оборота, затем справа. Повторяйте эти шаги, пока кулер для процессора полностью не будет снят.

После снятия кулера вы получите доступ к процессору. Осторожно поднимите его за крышку и аккуратно извлеките процессор.

Теперь необходимо удалить старую термопасту с поверхности кулера. Я сделал это с помощью влажной салфетки.

Далее осторожно устанавливаем процессор в сокет и наносим небольшое количество термопасты. Однако помните, что не следует наносить ее слишком много, так как избыток может вытесниться из-под кулера и попасть на материнскую плату.

Ну вот и все. Просто закрутите кулер и верните видеокарту на свое место. Ваш ПК готов к работе.

Важные моменты

Теперь пройдемся по главным фактам, с которыми вы столкнетесь после его приобретения.

Во-первых, перед тем как устанавливать 5700X3D на свою материнскую плату, не забудьте обновить BIOS. Этим я, естественно, и занялся перед заменой процессора.

Во-вторых, при погружении в BIOS вы не найдете привычные параметры для увеличения частоты процессора. Взаимодействие с 5700X3D ограничивается только через PBO, кривую и снятие ограничений потребления. Также можно регулировать шину.

В-третьих, температура у стокового 5700х3д некоторых может напугать.

Температура держится на уровне 65-75 градусов. Даже казалось бы, под такой огромной башней. Но, во-первых, это Ryzen 5000-го поколения, у которого плохой отвод тепла из-за малой площади кристалла, а также из-за достаточно толстой теплораспределительной крышки. Поэтому такие огромные башни для Ryzen бессмысленны. Его практически одинаково охладят, что любая башня за 3000 рублей, что вот это оверпрайсное создание. Ну и, во-вторых, к нему присобачили 96 мегабайт 3D кеша, что, на мой взгляд, тоже дополнительно его подогревает. Поэтому высокие температуры - это нормальное явление.

Тесты в играх

А теперь перейдем к реальным тестам в играх и посмотрим на фактические значения FPS. Помогать моему 3D-шнику будет память с частотой 3600 МГц. Установлены две плашки по 16 гигабайт, итого 32 гигабайта. В качестве видеокарты будет использоваться RTX 3080 Ti. Процессор 5700X3D будет работать в стоковых настройках, без каких-либо дополнительных манипуляций. Все игры будут запущены при разрешении Full HD и максимальных настройках графики, за исключением случаев, когда ультра-настройки излишни, как, например, в CS. В таких случаях, где видеокарта не сможет обеспечить достаточную производительность, будет использоваться технология DLSS.

Cyberpunk 2077



В игре Cyberpunk при разрешении Full HD и настройках трассировки лучей на ультра, однако с включенным DLSS на производительность, так как без DLSS производительность ограничена видеокартой. Вне центра города количество кадров в секунду составляет около ста. В самом центре города FPS может понижаться до 70 кадров в секунду, однако средний FPS будет как минимум в районе 90 кадров и выше.

Far Cry 6



В игре Far Cry 6 также наблюдается стабильный уровень кадров выше 100 в секунду в среднем. Более точно, количество кадров составляет около 105-110, с небольшими падениями до 90.

Days Gone



В игре Days Gone мы можем достичь среднего значения в 300 кадров в секунду при максимальных настройках графики. Ожидаемо, наблюдаются небольшие просадки до 250 кадров в секунду. Однако в целом количество кадров в этой игре просто огромно. Вероятно, никто никогда не будет играть с таким высоким FPS.

Horizon Zero Dawn



Игра Horizon Zero Dawn работает отлично с процессорами и значительно нагружает их. Она выдает очень высокий FPS. В данном случае пришлось установить DLSS на максимальное значение, чтобы уравнять нагрузку на видеокарту. Средний FPS составляет около 195 кадров в секунду с просадками до 160 кадров. Нагрузка на 5700X3D местами достигает 90%. Это пример того, как хорошо оптимизирована игра.

И так, тестирование завершено, и мое мнение о процессоре 5700X3D в целом не изменилось. Это отличный процессор для игр за 18-20 тысяч рублей. По цене в 18 тысяч он является идеальным выбором, и мне повезло успеть его купить.



