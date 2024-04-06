Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет

Сокет AM4 приближается к своему логическому завершению, и сейчас можно недорого обновиться на новенькую платформу AM5. Однако, я решил сделать последний апгрейд на текущей платформе.
[ ] для раздела Блоги
5
5

реклама

Всем привет! В этой замечательной статье мы рассмотрим один из лучших, как минимум, а возможно, и самый лучший процессор за свои деньги для игр на AM4 платформе в 2024 году. Все началось с того, что в начале года AMD представила несколько новых процессоров для AM4 платформы, и одним из них был именно 5700X3D. До презентации первых новостей, я лично ничего о 5700X3D не слышал и, соответственно, не особо его и ожидал. Но несмотря на то, что AM4 сокету уже более 7 лет, AMD все равно продолжает выпускать для него новые процессоры. Однако выпуск 5700X3D означает не только добавление нового процессора к списку, но и влечет за собой то, что 5800X3D после этого снимается с производства. И получается, что новинка 5700X3D это всего лишь замена ушедшего из производства 5800X3D. Что незамедлительно повлекло за собой еще большее подорожание того самого 5800X3D, который за эти деньги, что вы видите на своих экранах, совершенно не стоит того, чтобы доплачивать за него такие огромные суммы.

реклама



А все потому, что появился как раз 5700X3D, который у меня получилось купить за 18300 рублей на Ozone Global.

И за эти деньги, лично мое мнение, это лучший процессор для игр на АМ4 платформе на сегодняшний день. Отдавать какие-то баснословные 28 тысяч рублей в местных магазинах я бы точно не стал, но для тех, кто приобретает железо исключительно в российской рознице, я думаю выбор не особо большой.

реклама



И так или иначе, даже за такие деньги найдется куча людей, которые приобретут 5700X3D и все равно останутся довольны. Потому что со своей задачей и позиционированием он справляется просто прекрасно. А тот самый уже, наверное, легендарный 5800X3D новым за 21-22 тысячи рублей, не побоюсь этого выражения, мы больше никогда с вами не увидим. Но и те, кто горюет об упущенной возможности приобретения 5800X3D за такой прайс, я бы не стал так расстраиваться, потому что новинка 5700X3D не настолько хуже, как вот эта огромная разница в цене между данными процессорами на сегодняшний день. Если есть те, кто думает, а стоит ли запрыгивать в последние вагоны за оверпрайс, чтобы приобрести 5800X3D, то этого однозначно делать не стоит, потому что разница между 5700X3D и 58000X3D примерно 5-10% максимум. Обусловлены они лишь только тактовой частотой процессоров, которая отличается на 400 МГц. Но я абсолютно уверен, что для большинства людей младшего 3D-варианта будет хватать абсолютно с головой.

Ну и давайте перейдем к виновнику моей статьи, добрался он до моего пункта выдачи всего лишь за 2 недели, учитывая то, что на отправку процессора продавцом ушло почти полных 4 дня. Поэтому срок доставки как минимум в Краснодар просто замечательный. Ну и, соответственно, проблем с доставкой и нюансов после получения у меня никаких не возникло. В комплекте даже есть вот такая порция неизвестной термопасты, но использовать я ее, конечно же, не буду.

реклама



Установка процессора

Сначала отключаем компьютер от питания. Затем аккуратно снимаем видеокарту, обращая внимание, чтобы не повредить слот PCI-E Express, и убираем её в сторону, чтобы не мешала. Интересный факт: на моей видеокарте была защитная пленка на вентиляторах. Оказывается, я забыл её снять, когда покупал видеокарту в DNS. Вот уже два года она работала с пленками, досадно, но ладно.

Обязательно отсоедините кабели питания, которые подключены к видеокарте.

реклама



Теперь необходимо снять систему охлаждения, и здесь кулер DEEPCOOL AK620 показывает свою хорошую конструкцию. Мне удалось снять только один вентилятор, после чего без проблем я смог получить доступ к болтам прижима. Важно осторожно откручивать их: сначала слева на два оборота, затем справа. Повторяйте эти шаги, пока кулер для процессора полностью не будет снят.

После снятия кулера вы получите доступ к процессору. Осторожно поднимите его за крышку и аккуратно извлеките процессор.

Теперь необходимо удалить старую термопасту с поверхности кулера. Я сделал это с помощью влажной салфетки.

Далее осторожно устанавливаем процессор в сокет и наносим небольшое количество термопасты. Однако помните, что не следует наносить ее слишком много, так как избыток может вытесниться из-под кулера и попасть на материнскую плату.

Ну вот и все. Просто закрутите кулер и верните видеокарту на свое место. Ваш ПК готов к работе.

Важные моменты 

Теперь пройдемся по главным фактам, с которыми вы столкнетесь после его приобретения.

Во-первых, перед тем как устанавливать 5700X3D на свою материнскую плату, не забудьте обновить BIOS. Этим я, естественно, и занялся перед заменой процессора.

Во-вторых, при погружении в BIOS вы не найдете привычные параметры для увеличения частоты процессора. Взаимодействие с 5700X3D ограничивается только через PBO, кривую и снятие ограничений потребления. Также можно регулировать шину.

В-третьих, температура у стокового 5700х3д некоторых может напугать.

Температура держится на уровне 65-75 градусов. Даже казалось бы, под такой огромной башней. Но, во-первых, это Ryzen 5000-го поколения, у которого плохой отвод тепла из-за малой площади кристалла, а также из-за достаточно толстой теплораспределительной крышки. Поэтому такие огромные башни для Ryzen бессмысленны. Его практически одинаково охладят, что любая башня за 3000 рублей, что вот это оверпрайсное создание. Ну и, во-вторых, к нему присобачили 96 мегабайт 3D кеша, что, на мой взгляд, тоже дополнительно его подогревает. Поэтому высокие температуры - это нормальное явление.

Тесты в играх

А теперь перейдем к реальным тестам в играх и посмотрим на фактические значения FPS. Помогать моему 3D-шнику будет память с частотой 3600 МГц. Установлены две плашки по 16 гигабайт, итого 32 гигабайта. В качестве видеокарты будет использоваться RTX 3080 Ti. Процессор 5700X3D будет работать в стоковых настройках, без каких-либо дополнительных манипуляций. Все игры будут запущены при разрешении Full HD и максимальных настройках графики, за исключением случаев, когда ультра-настройки излишни, как, например, в CS. В таких случаях, где видеокарта не сможет обеспечить достаточную производительность, будет использоваться технология DLSS.

Cyberpunk 2077

В игре Cyberpunk при разрешении Full HD и настройках трассировки лучей на ультра, однако с включенным DLSS на производительность, так как без DLSS производительность ограничена видеокартой. Вне центра города количество кадров в секунду составляет около ста. В самом центре города FPS может понижаться до 70 кадров в секунду, однако средний FPS будет как минимум в районе 90 кадров и выше.

Far Cry 6

В игре Far Cry 6 также наблюдается стабильный уровень кадров выше 100 в секунду в среднем. Более точно, количество кадров составляет около 105-110, с небольшими падениями до 90.

Days Gone

В игре Days Gone мы можем достичь среднего значения в 300 кадров в секунду при максимальных настройках графики. Ожидаемо, наблюдаются небольшие просадки до 250 кадров в секунду. Однако в целом количество кадров в этой игре просто огромно. Вероятно, никто никогда не будет играть с таким высоким FPS.  

Horizon Zero Dawn

Игра Horizon Zero Dawn работает отлично с процессорами и значительно нагружает их. Она выдает очень высокий FPS. В данном случае пришлось установить DLSS на максимальное значение, чтобы уравнять нагрузку на видеокарту. Средний FPS составляет около 195 кадров в секунду с просадками до 160 кадров. Нагрузка на 5700X3D местами достигает 90%. Это пример того, как хорошо оптимизирована игра.

И так, тестирование завершено, и мое мнение о процессоре 5700X3D в целом не изменилось. Это отличный процессор для игр за 18-20 тысяч рублей. По цене в 18 тысяч он является идеальным выбором, и мне повезло успеть его купить.


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia rtx 3080ti deepcool ak620 amd ryzen 7 5700x3d
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
1
В Баренцовом море АПЛ "Казань" запустила специальную подводную версию ракеты "Калибр"
2
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
Сбои в GPS фиксируются во многих странах мира, навигация становится все менее и менее надежной
+
США и ЕС объединяют усилия в поиске альтернативы токсичным химикатам в производстве микросхем
2
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
+
Власти Германии хотят отказаться от Windows в пользу Linux – никто не хочет покупать новые ПК
1
Дрон "Пиранья", ранее первым из fpv-дронов РФ подбивший Abrams, стали выпускать по 300 единиц в день
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+
Lunar Dawn создаст лунный вездеход с возможностью работы на Луне на протяжении многих лет
+
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
В Екатеринбурге обнаружили парковку, на которой забыли коллекцию автомобилей Ягуар
1
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
+
В Германии чиновников переводят с Microsoft Office и Windows на бесплатные LibreOffice и Linux
1
Apple вместо автомобиля выпустит умного робота для дома, но Optimus от Илона Маска появится раньше
+
По мнению Microsoft, пользователи не умеют правильно использовать Copilot
2
Бюджетный смартфон Redmi 13 получит новую HyperOS и 33-ваттную быструю зарядку
+
В WhatsApp появится функция фонового просмотра видео
+
Defense Post: ВМС США провели одновременный пуск четырёх противокорабельных ракет LRASM
+
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
4

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
54
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
54
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
64
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
56
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
80
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
91
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5

Сейчас обсуждают

El Grechko
13:49
Открою тайну: нет никаких "оптимизаций". Есть просто люмен, в который за деньги Sony (четверть миллиарда, кажется?) запилили режим, в котором освещение апроксимируется по отслеживанию очень редких луч...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Михаил Авраменко
13:47
О! В Куеве начали что-то подозревать! Какие они сообразительные поросятки :-)
WP: В Киеве сомневаются в возможности выхода Украины на границы 1991 года
Pandas
13:47
У амд дорогие матери и камни, часто дороже чем у интел. О чем ты? дешевый шлак мало интересен ибо в бюджетных нишах и так большой выбор.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Pandas
13:46
Если вы покупаете что то для того чтобы создать "противовес засилью монополиста" то мне вас искренне жаль. Я покупаю то что лучшее на рынке, вот и все. Потребитель голосует за товар и ему пофиг какая ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Фартовый
13:43
Автор неадекват, зачем жопу нарисовал? Кстати мужская или женская?
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
Акбашев Михаил
13:41
А помните как Шеша недавно свои писульки защищал в комментах с разных аккаунтов? Что интересно теперь он скажет и скажет ли?
Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
KillerOK
13:40
Ага, то есть "недальновидными" являются те, кто в меру своих сил пытаются создать противовес засилью монополиста, а не те, кто этому монополисту потакают? "Великолепная логика" ни разу не фаната, на в...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Джон Коннор
13:40
Unreal Engine 5 без всяких лучей дает картинку гораздо лучше, поэтому у лучей нет будущего. Лучи это рекламный инструмент Хуанга. Как и Физикс никому не нужный. На вот почитай. Лучи уже сейчас станов...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Xardazzz
13:39
что бы был смысл, нужно просто побольше вложиться. но конечно проще купить 720p монитор и говорить, что лучше ничего не бывает и на нём всё летает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Vorvort
13:39
Вот тебе твоя чудесная 4080 в Diablo IV. Позорище! Отдать 140К чтобы играть с 40 fps, серьёзно? 😅
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем