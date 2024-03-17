Привет, друзья! Сегодня в моем блоге я расскажу вам о том, как собрать мощный ПК за 100 тысяч рублей, который идеально подойдет для игр в разрешении 2K на максимальных настройках и для решения большинства рабочих задач. Я решил вложить почти половину общего бюджета в графическую карту RX 7700XT от красного лагеря. Эта видеокарта является второй по дешевизне и оснащена 12 гигабайтами видеопамяти, что является минимальным объемом для настройки ультравысоких графических параметров в разрешении 2K. Самой доступной по цене является RTX 3060, но она не всегда хорошо справляется с играми в FullHD. Чем же так особенна карта RX 7700XT?

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Во-первых, привлекательная цена в 51 тысяч рублей просто соблазнительна. Во-вторых, графический чип обладает достаточной производительностью и сохранит ее на протяжении ближайших нескольких лет. В-третьих, у AMD имеются хорошо настроенные драйверы, что вызывает у меня искреннюю радость. Хотя FSR 3 не сравним с DLSS 3 по качеству, разница не так уж значительна. Функция генерации кадров уже работает, однако, на мой взгляд, ее использование сейчас немного преждевременно. Я бы посоветовал подождать год-два, когда на ее улучшение сосредоточатся не маркетологи, а программисты. И я уверен, что она станет поистине революционной. Возможно, через два года эта видеокарта не только не устареет для игр в разрешении 2K, но и станет невероятно актуальной для игр в 4K. Естественно, здесь есть и некоторые недостатки. Один из главных – недостаточная оптимизация в рабочих задачах, особенно в области нейросетей. Второй минус заключается в заметном снижении производительности при активации трассировки лучей. Например, в игре Cyberpunk после включения рейтрейсинга количество кадров в секунду падает ниже уровня комфорта в 60 FPS.

Процессор

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Не особо люблю сейчас вот это словечко "пушка-гонка", чтобы описать что-то прекрасное, но если бы я такое говорил, то смело бы назвал AMD Ryzen 5 7500F - это как пушка, да еще и в квадрате. Вначале я относился к новому поколению процессоров от AMD на AM5 довольно скептично из-за их бешено высоких цен. И также из-за безумно дорогих материнских плат. Но вот уже на двадцать четвёртый год, и ситуация стала куда лучше. Этот шестиядерный 12-поточный красавчик блестит в самых разных сценариях. У него разблокированный множитель, но встроенной графики не имеется.

И вот один из трёх ключевых моментов, которые выделяют его среди гораздо более дорогого Ryzen 5 7600. Во-первых, это немного сниженные частоты. Могу сказать, почти незаметно. А во-вторых, это заметно меньшее энергопотребление. На сегодняшний день цена этого процессора составляет 18 499 рублей.

Материнская плата

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На этапе выбора материнской платы, мне пришлось вспомнить о наличии строгого бюджета. Поэтой причине я остановился на простой модели GIGABYTE A620M S2H. Она основана на чипсете A620, что означает отсутствие возможности ручного управления напряжением и переключателя для процессора. Однако, для данной конфигурации эти функции не столь критичны. Хотя система питания довольно простая, она справится и с шестиядерным процессором в стандартной конфигурации. К слову, даже восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D будет работать с ней, но доступно будет всего два слота под оперативную память, которая, к слову, должна быть DDR5. И хотя управление таймингами оперативной памяти доступно, M.2 слоты и главный слот PCIe поддерживают версию интерфейса 4.0. У материнской платы есть два преимущества. Первое, как я уже упоминал, это адекватная система питания. А второе - это сверхадекватная цена, всего 13 499 рублей.

Оперативная память





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Если ты когда-то собирал компьютер на платформе АМ5, то, вероятно, в курсе, насколько сложно выбрать подходящую оперативную память. А если нет, то я расскажу. Эта платформа достаточно капризна и может не запускаться с высокочастотной памятью и другими подобными проблемами. Чтобы избежать таких сложностей, при выборе оперативной памяти рекомендуется обратиться к списку рекомендованных моделей на сайте производителя материнской платы. Там перечислены проверенные комплекты. Я решил остановить свой выбор на ADATA XPG Lancer Blade с профилем XMP на частоте 5600 МГц и таймингах CL46. Да, это не идеальный вариант, но учитывая производительность процессора, этого будет достаточно. Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ, а его цена составляет 10 799 тысяч рублей.

SSD

Для того чтобы уместить терабайтный накопитель в рамках бюджета, пришлось бы серьезно экономить на других компонентах. Однако я решил не выбирать этот путь и остановился на Crucial P5 Plus объемом 500 ГБ с наличием DRAM буфера и скоростью линейной записи до 4000 МБ/с. Этот накопитель надежный, быстрый и при этом относительно доступный, стоимость составляет 7000 рублей.

Кулер для процессора

Я выбрал довольно скромный кулер от ID-COOLING SE-226-XT ARGB, но при этом с запасом по эффективности. По паспорту он способен справиться с тепловыделением до 250 Вт, но я рекомендую учесть запас и отнять от этого значения треть. Однако, для охлаждения шестиядерного процессора этого будет вполне достаточно - кулер тихий, легкий в установке и при этом стоит всего лишь 4 399 рублей.

Блок питания

На первый взгляд, энергопотребление сборки не превысит 400 Вт, поэтому 600-ваттный блок питания Chieftec Core обладает примерно 50% запасом по мощности. Это отличная модель с золотым сертификатом эффективности, хотя у нее может быть недостаточно разъемов из-за спорной разводки кабелей. Всего один процессорный разъем и два для видеокарты. Однако, для питания данной сборки и при будущем апгрейде этого должно быть достаточно. Отсутствие модульной конструкции не считаю минусом, учитывая цену блока питания в 7 099 рублей.

Корпус

Осталось только подобрать корпус. К сожалению, все банановые коробки, которые я имел, уже ушли в утиль, поэтому я решил заказать компактный корпус MONTECH FIGHTER 500. Верю, тебе будет интересно узнать, что в комплекте идут целых четыре вентилятора. Они немного шумные, но не так, чтобы вызывать дискомфорт. Корпус довольно стильный, хотя есть свои особенности, но он обеспечивает отличную продуваемость. И все это всего за 4 599 рублей.

Готовая сборка



Ну а что у нас по FPS? Конечно, я не просто собрал эту сборку, но и провел тест. Я решил запустить игру Alan Wake 2, в разрешении 2К на максимальных настройках графики.

Это одна из самых требовательных игр по графике, и результат меня порадовал - стабильные 65 FPS. Это означает, что в менее требовательных играх мы можем ожидать ещё лучшей производительности.