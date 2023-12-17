Всем привет. Америка и её союзники уже не стесняются и открыто говорят, что хотят полного развала России, смены власти и так далее. И к этому нужно относиться очень серьезно, так как это не местные ресурсные кастрюли, типа Трусикера и Горлыныча, а вполне серьезные и влиятельные люди. И я считаю, что нужно знать каждому, ведь эскалация конфликта неизбежна (имхо). Террористическому киевскому режиму поставляют всё больше и больше оружия, сомнений нет, что Киев падёт и СВО будет завершена, так сказал наш президент. Но НАТО уже проводит ядерные испытания ракет по нашей ордене. И я считаю, надо демилитаризовать НАТО, ибо оно угрожает существованию РФ. Это логично. Американские базы уже в Финляндии, возле наших границ, и я считаю, что война ещё и не начинась.

И поэтому уже сейчас нужно знать, как следует уничтожать смертоносную технику.

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ОБТ M1A1 Abrams

(несколько вариантов модернизации с учётом усиленной брони)

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1) Двигатель в корме защищён лишь от пуль.

2) В кормовой части башни находится изолированный БК. Также есть небольшая боеукладка в корпусе, но! с большой вероятностью её не будут заполнять.

3) Борт башни защищён композитной бронёй, может выдержать попадание гранат СПГ-9, БМП-1, гранаты ПГ-7ВМ от РПГ-7.

4) Основная часть борта легко пробивается из гранатомёта, но в передней половине имеются тяжёлые экраны, которые могут выдержать попадание гранат СПГ-9 и БМП-1 под некоторым углом.

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5) Старые танки имеют закрытую пулемётную установку с примитивным прицелом, более новые версии оснащаются полноценной ДПУ с тепловизором.

6) Крыша имеет большую площадь и тонкое бронирование.

7) Щёки башни не имеют уязвимостей, можно пробовать пробивать только Корнетом и БОПС БМ59 и БМ60. Маска может быть поражена и Конкурсом, РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7, БОПС БМ42.

8) Пушка Абрамса использует наиболее мощные современные БОПС, а М1А1 из состава КМП могут применять немецкие ОФС с дистанционным подрывом.

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9) ВЛД очень тонкое, легко пробивается с возвышения, но есть Абрамс на одной плоскости со стреляющим - будет рикошет. Слева и справа в носу находятся баки, которые имеют дополнительную защиту.

10) НЛД без ослаблений, защита несколько ниже щёк башни.

Полезная информация : Масса: 61,3 т.

Запас хода: 426 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП М256, спаренный пулемёт 7,62 мм, закрытая ЗПУ командира с пулемётом 12,7 мм, открытая ЗПУ заряжающего с пулемётом 7,62 мм.

ОБТ M1A2 Abrams

(несколько вариантов модернизации с учётом усиленной брони)

1) Ранние М1А2 имели открытую ЗПУ командира.

2) Бортовое бронирование не изменилось.

3) Усилен лоб башни, стоит пробовать пробивать лишь Корнетом с ракетой 9М133М-2.

4) Перед заряжающим установлена панорама командира, отличительная черта модификации.

5) Защита лба корпуса не претерпела изменений.

Полезная информация : Масса: 65,3 т.

Запас хода: 426 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП М256, спаренный пулемёт 7,62 мм, закрытая ЗПУ командира с пулемётом 12,7 мм, открытая ЗПУ заряжающего с пулемётом 7,62 мм.

ОБТ M1A2 c ДЗ ARAT/ARAT II

1) Для моноблочных РПГ и ПТРК в корпусе уязвимой остаётся только корма.

2) Борт башни может быть усилен "черепицей" М32, пробивается РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7, ПТРК Конкурс, Корнет.

3) Борт корпуса прикрыт блоками М19, пробивающейся тандемными гранатами РПГ или тандемными ракетами ПТУР. Сверху могут быть блоки М32, защищающие от противобортных мин.

4) Крыша осталась такой же уязвимой.

Полезная информация : Масса: до 67 т в зависимости от комплектности.

Запас хода: 426 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП М256, спаренный пулемёт 7,62 мм, закрытая ЗПУ командира с пулемётом 12,7 мм, открытая ЗПУ заряжающего с пулемётом 7,62 мм.

БМП M2A2 ODS Bradley

1) Лобовая броня защищает от мелкокалиберных пушек, спереди справа - двигатель.

2) Броня башни также защищена от автопушек.

3) Борт корпуса может пробиваться 30-мм пушкой под прямым углом.

4) Боекопмлект находится под башней.

5) На левой стороне башни установлена пусковая установка ПТРК TOW 2.

6) Десант находится в корме.

Полезная информация : Масса: 30,5 т.

Запас хода: 480 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/7.

Вооружение: 25-мм пушка М242, спаренный пулемёт 7,62 мм, ПТРК TOW 2.

БМП M2A3 с ДЗ BRAT

1) Лоб башни, лоб и борта корпуса закрыты ДЗ, защищающей от гранат СПГ-9, БМП-1, РПГ-22/-26, гранат ПГ-7ВМ/-7ВС/-7ВЛ от РПГ-7, ПТРК Фагот. Открытыми остаются корма и небольшая часть борта спереди.

2) Командир получил панораму.

3) Крыша остаётся уязвимой для любого противотанкового средства.

Полезная информация : Масса: 34,25 т.

Запас хода: 480 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/7.

Вооружение: 25-мм пушка М242, спаренный пулемёт 7,62 мм, ПТРК TOW 2

БТР Stryker

1) Борт корпуса защищён от огня стрелкового оружия. Компоновка классическая - десант сзади, двигатель спереди.

2) БТР обладает неплохой противоминной защитой.

3) Вооружение может ставиться открыто либо с ДПУ с тепловизором.

4) Лоб корпуса может отразить на дистанции снаряды мелкокалиберных пушек.

Полезная информация : Масса: 17,2 т.

Запас хода: 483 км по шоссе.

Экипаж/десант: 2/9.

Вооружение: пулемёт калибра 12,7 мм либо АГС 40 мм.

БТР М1296 Stryker Dragoon

1) Наличие тяжёлой башни и накладной брони создаёт перегруз на задний оси, из-за чего страдает проходимость.

2) БК к пушке находится в корме башни.

3) Сама башня защищена от пуль калибра 7,62 мм.

4) Пушка использует снаряды с дистанционным подрывом.

Полезная информация : Масса: 24,9 т.

Запас хода: 483 км по шоссе.

Экипаж/десант: 2/9.

Вооружение: 30 мм пушка Mk.44, спаренный пулемёт калибра 7,62 мм.

БТР М113А2/А3

1) Компоновка классическая, десант в корме, а двигатель спереди справа.

2) Вооружение размещается открыто либо в башенках.

3) Броня защищает от пуль 12,7 мм, модификации с усиленной защитой - 14,5 мм.

4) Ранние модификации способны плавать.

Полезная информация : Масса: 11,3-12,3 т.

Запас хода: 480 км по шоссе.

Экипаж/десант: 2/11.

Вооружение: пулемёт калибра 12,7 мм.

САУ 155-мм М109А1-М109А5

1) Заряды к пушке хранятся в кормовой части башни.

2) Снаряды расположены по бортам корпуса.

3) Броня защищает от огня стрелкового оружия и осколков.

4) Ранние модификации способны плавать.

Полезная информация : Масса: 23-25 т.

Запас хода: 350 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 4 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 22,5 км, АРС до 30/40 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: нет.

САУ 155-мм М109А6 Paladin

1) Оборудование, навешенное на корме башни, может защитить от поражения при стрельбе или атаке БПЛА сзади. По увеличенной башни легко отличается от предшественников.

2) Бронирование усилилось, САУ держит попадания крупнокалиберных пулемётов с коротких дистанций.

3) Паладин может применять высокоточное оружие.

Полезная информация : Масса: 27,5 т.

Запас хода: 350 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 4 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 22,5 км, АРС до 30/40 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: M982 Excalibur и PGK.

ОБТ Leopard 2A4

1) Лоб корпуса имеет ослабленную зону внизу, верхняя часть может быть пробита РПГ-28/-30, ракетами 9М113М и 9М133 ПТРК Конкурс и Корнет, с возвышения - гранатами РПГ-29 и ПГ-7ВР от РПГ-7.

2) Лоб башни ослаблен в маске, щёки поражаются ПТРК Корнет.

3) Передняя часть бортов частично защищена 110-мм экранами, которые частично защищают основной БК в корпусе слева впереди, могут под небольшим углом выдержать попадание гранат СПГ-9, БМП-1, ПГ7ВМ/-7ВС от РПГ-7, РПГ-22.

4) Борт башни защищён от автопушек и РПГ-18, в районе БК в кормовой части ослаблен.

5) Крыша башни в базовом варианте не защищена от противотанкового вооружения.

6) Основная часть борта защищена от автопушек, в надгусеничных полках расположены баки.

7) В корме башни с левого борта расположен БК первой очереди. Справа находится оборудование, которое может погасить попадание гранат СПГ-9, РПГ-22, ПГ-7ВМ/-7ВС от РПГ-7.

8) Кормовая часть корпуса имеет минимальную защиту, от стрелкового оружия.

Полезная информация : Масса: 55 т.

Запас хода: 500 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП Rh120 L44, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 м.

ВНИМАНИЕ! На Украине полученные Leopard 2A4 дооснащают ДЗ Контакт-1. Для поражения в борт потребуются тандемные боеприпасы.

ОБТ Strv 122

1) Лоб корпуса шведской модификации один из самых защищённых среди Леопардов. Со лба стоит стрелять только в НЛД либо ПТУР 9М133М-2 от Корнета.

2) Лоб башни также сильно улучшили. Туда лучше не стрелять.

3) Крыша башни усилена, может задержать кумулятивы малого калибра, РКГ либо гранаты СПГ-9, ПГ7ВМ/-7ВС от РПГ-7, РПГ-22 при стрельбе сверху под углом.

4) Установка дымовых гранатомётов Galix, ставящими дымовые завесы от оптики и тепловизоров. Возможно заряжание осколочных противопехотных гранат.

5) Основная часть борта башни также уязвима, как и на 2А4. Из-за клюва и толстого лба башня кажется большой, броня занимает почти половину проекции. В кормовой части - ящик ЗИП. 6) Борт корпуса без изменений.

Полезная информация : Масса: 62,5 т.

Запас хода: 500 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП Rh120 L44, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 мм.

Примечание: существует вариант Strv 122B с усилением противоминной защиты.

ОБТ Leopard 2A6

1) Лоб корпуса усилен, схема поражения схожа с Strv 122.

2) Новая пушка L55 с повышенной бронепробиваемостью снарядов.

3) Сильное усиление лба башни, стрелять туда не стоит. Защита частично заходит на борт башни, стрелять как и в случае с Strv 122 в заднюю половину боковой проекции.

4) Бортовая часть корпуса осталась без изменений.

Полезная информация : Масса: 62 т.

Запас хода: 500 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП Rh120 L55, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 мм.

ОБТ Leopard 2A6HEL / 2E

1) Усиление брони схоже с Strv 122, схема поражения прежняя.

2) Новая пушка L55 с повышенной бронепробиваемостью снарядов.

3) Усиленная крыша башни, несколько сильнее, чем у Strv 122.

4) Бортовая часть корпуса осталась без изменений.

Полезная информация : Масса: 62 т.

Запас хода: 500 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм ГСП Rh120 L55, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 мм.

ОБТ Leopard 1A5

1) Лобовая броня держит 57-мм снаряды.

2) Впереди слева расположен БК второй очереди, первой - в корзине под башней.

3) СУО с прицелом EMES 18 основана на базе СУО Leopard 2.

4) Бортовая броня башни может выдержать 30-мм автопушку, корпус с коротких дистанций может быть пробит ею.

5) Двигатель с кормы защищён противопульной бронёй, 14,5 мм с короткой дистанции может пробить.

Полезная информация : Масса: 42,2 т.

Запас хода: 600 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 105-мм L7A3, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 мм.

ВНИМАНИЕ! На Украине танки с большой долей вероятности оснастят ДЗ, потребуется для поражения применять РПГ-27/-28/-29/-30, тандемную гранату к РПГ-7, ракеты 9М113М и 9М133 от ПТРК Конкурс и Корнет.

БМП Marder 1A3

1) Десант расположен по классической схеме. Там же хранится выносная установка ПТРК.

2) Бортовая и кормовая броня защищает от пуль калибра 14,5 мм с 400 м.

3) Впереди справа расположен двигатель.

4) Со лба броня защищает от 30-мм автопушки.

Полезная информация : Масса: 33,5 т.

Запас хода: 520 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/6.

Вооружение: 20-мм пушка Rh 202, спаренный пулемёт 7,62 мм, ПТРК MILAN.

БМП Puma

1) Спереди БМП защищена от всех автоматических пушек и слабых гранат СПГ-9, БМП-1, ПГ-7ВМ/-7ВС от РПГ-7, РПГ-22.

2) Сильная противоминная защита.

3) Бортовая броня включает в себя ДЗ, пробивается РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7, ПТРК Корнет, ракетой 9М113М от ПТРК Конкурс. Вдоль корпуса идут баки, дополнительно повышающие защиту от КС.

4) Основное вооружение - 30-мм пушка со снарядами с дистанционным подрывом.

5) Башня необитаема, боекомплект находится там же. Установлен КОЭП MUSS.

6) Внутрь башни прячется ПУ ПТРК Spike.

7) Классическая компоновка, демант сзади, двигатель спереди справа

Полезная информация : Масса: 41-43 т.

Запас хода: 600 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/6.

Вооружение: 30-мм пушка MK-30-2 ABM, спаренный пулемёт 5,56 мм, ПТРК Spike.

САУ 155-мм PzH 2000

1) Круговое бронирование от пуль 14,5 мм.

2) Снаряды расположены вдоль левого борта САУ.

3) Крыша защищается накладной бронёй, с высоким шансом держащей кумулятивы небольшого калибра от кассетных снарядов РСЗО.

4) В задней части башни находятся заряды, отделённые от экипажа перегородками.

Полезная информация : Масса: 55,3 т.

Запас хода: 420 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 8 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 40 км, АРС до 56 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл. Управляемое вооружение: SMART 155.

ОБТ AMX-56 Leclerc

1) Бортовая броня корпуса в базовой версии не имеет усилений ДЗ, пробивается всеми типами РПГ.

2) БК первой очереди расположен в забашенной нише. Сбоку прикрыт композитной защитой (есть вероятность наличия ДЗ), переходящей в ящики ЗИП. Стрелять стоит РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7, ракетами 9М113М и 9М133 от Конкурса и Корнета. 6 3 2 5 4

3) Установка дымовых гранатомётов Galix, ставящими дымовые завесы от оптики и тепловизоров. Возможно заряжание осколочных противопехотных гранат.

4) Экипаж в башне несколько утоплен в башне, значительная часть проекции башни сверху занята приборами.

5) Центральная часть крыши башни усилена, может выдержать попадание РКГ, гранат СПГ-9, РПГ-22, ПГ-7ВМ/-7ВС от РПГ-7 под углом.

6) Ослабнения лобовой брони в маске и по бокам от неё, может быть пробита РПГ-28/-29/-30, ракетами 9М113М и 9М133 от ПТРК Конкурс и Корнет. Щёки, вероятно, могут быть пробиты ПТУР 9М133М-2 от Корнета.

7) Спереди имеются усиленные бортовые экраны, частично прикрывающие барабан с БК второй очереди, расположенный справа от мехвода, и идущий за снарядами топливный бак. Могут выдержать под углом гранаты СПГ-9, РПГ-22, ПГ-7ВМ/-ВС от РПГ-7.

8) ВЛД, как и верхняя часть НЛД, может быть пробита ПТРК Корнет. Снизу композитная защита отсутствует.

Полезная информация : Масса: 54,5-57,7 т.

Запас хода: 550 км по шоссе (650 м дополнительными баками).

Экипаж: 3. Вооружение: 120-мм ГСП CN-120, спаренный пулемёт 12,7 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 7,62 мм.

Разведывательная машина AMX-10 RC

1) Двигатель расположен в корме БРМ, баки - в нишах между колёсами.

2) Пушка под оригинальный боеприпас 105х527 с дальностью стрельбы до 2 км.

3) Готовый к стрельбе БК (12 выстрелов) стоит вертикально в корзине башни слева от пушки. Вторая очередь (ещё 26 штук) - справа от мехвода.

4) Основная масса RC имеет усиление защиты башни против 23-мм снарядов. 3 2 6) Защита корпуса от стелкового оружия и 23-мм снарядов со лба.

5) В модификации RC не самая современная СУО, прицельная стрельба возможна только с места.

Полезная информация : Масса: 15,8-16,6 т.

Запас хода: 1000 км по шоссе.

Экипаж: 3.

Вооружение: 105-мм нарезная пушка F2, спаренный пулемёт.

Плавает, имеет изменяемый клиренс.

Разведывательная машина AMX-10 RCR

1) Усиление корпуса стальными экранами 5-10 мм, что защищает борт от 23-мм снарядов. РПГ всех марок не держит.

2) Улучшенная СУО, установка терминала обмена данных для оперативной передачи информации.

3) Установка дымовых гранатомётов Galix, ставящими дымовые завесы от оптики и тепловизоров. Возможно заряжание осколочных противопехотных гранат.

4) Модернизация двигателя позволила увеличить скорость заднего хода до 50 км/ч, но из-за роста массы БРМ не плавает.

Полезная информация : Масса: 17 т.

Запас хода: 1000 км по шоссе.

Экипаж: 3.

Вооружение: 105-мм нарезная пушка F2, спаренный пулемёт.

БТР VAB

1) В базовом варианте защищён по кругу от 7,62-мм пуль, с накладной бронёй - от 12,7-мм.

2) Вооружён пулемётами в открытой установке.

3) Двигатель расположен за водителем с левой стороны БТР.

4) В задней части БТР сидит десант.

5) В базовом варианте VAB плавает и комплектуется водомётами. С допзащитой такую возможность теряет.

Полезная информация : Масса: 13-15 т.

Запас хода: 1200 км по шоссе.

Экипаж/десант: 2/10.

Вооружение: в варианте VTT (БТР) пулемёты калибра 7,62, 12,7 мм.

САУ 155-мм CAESAR (на шасси Sherpa 5)

1) Лёгкое противоосколочное бронирование кабины от 7,62х39 (кроме остекления).

2) Наведение осуществляется с пульта управления в кабине, где расположен основной компьютер.

3) Возимый БК в контейнерах с обоих бортов.

4) В задней части САУ скопление электроники и гидравлики наведения. Без неё невозможно даже нормальное закрытие затвора.

5) Пульт управления наведением снаружи для стрельбы прямой наводкой и выдачи информации расчёту.

Полезная информация : Масса: 17,7 т.

Запас хода: 600 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 6 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 40 км, АРС до 50-55 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: кассетный BONUS Mk II.

САУ 155-мм CAESAR 8x8 (на шасси Tatra 817)

1) Увеличенный до 36 выстрелов возимый БК.

2) Из-за возросшей почти в 2 раза массы и противоминной защиты lvl 2 снижена проходимость.

3) Кабина полностью бронирована от пуль 7,62х51, оснащена средством подавления радиосигнала СВУ.

Полезная информация : Масса: 32 т.

Запас хода: 600 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 6 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 40 км, АРС до 50-55 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: кассетный BONUS Mk II, вероятно M982 Excalibur и PGK.

ОБТ FV4034 Challenger 2

1) Борт корпуса не держит РПГ или СПГ.

2) Пушка нарезная, способна использовать бронебойно-фугасные снаряды с высоким воздействием по строениям.

3) Тепловизионный прицел вынесен над пушкой.

4) Лоб башни стоит пробовать пробивать только самыми мощными ПТУР типа 9М133М-2. Но маска пушки и верхняя часть лба ослаблены, туда могут пробить БОПС типа БМ42, БМ59 и БМ60, При стрельбе с возвышения - ПТРК Конкурс. Также слабая крыша башни.

5) Во лбу ослабленными частями являются декольте мехвода и низ НЛД, куда могут пробить даже из СПГ9. Слева в корпусе и под башней находится БК.

6) Борта башни под некоторым углом могут выдержать попадание ПГ-7ВМ/-7ВС из РПГ-9, гранат СПГ-9 и БМП-1. В корме башни и под башней неизолированный БК.

Полезная информация : Масса: 64 т.

Запас хода: 550 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: 120-мм нарезная пушка L30A1, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ заряжающего с пулемётом 7,62 мм.

ОБТ FV4034 Challenger 2 с ДЗ ROMOR

1) Уязвимость НЛД закрыта ДЗ. Остальные уязвимые зоны остались.

2) С борта также танк закрыт ДЗ. Она пробивается РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7 и тандемными ПТУР 9М133, 9М113М от Корнета и Конкурса.

3) Корма закрыта решётчатыми экранами, не влияющими на ПТУР.

Полезная информация : Масса: 75 т.

Запас хода: 550 км по шоссе.

Экипаж: 4. Вооружение: 120-мм нарезная пушка L30A1, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ заряжающего с пулемётом 7,62 мм.

БТР FV103 Spartan

1) Классическая компоновка с десантом в корме и двигателем спереди.

2) Вооружение размещено открыто.

3) Броня от крупнокалиберного пулемёта защищает со лба, с бортов - только со значительной дистанции.

4) БТР отличается очень высокой подвижностью и способен плавать.

Полезная информация : Масса: 9,0 т.

Запас хода: 510 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/4.

Вооружение: пулемёт 7,62 мм, могут установить 12,7 мм.

САУ 155-мм L131 (AS-90)

1) Часть БК находится в корме башни. Снаряды лежат вместе с зарядами.

2) Оставшаяся часть - по бортам корпуса внизу.

3) Броня защищает от стрелкового оружия и осколков.

Полезная информация : Масса: 45 т.

Запас хода: 370 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 6 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 24,7 км, АРС до 30 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: нет.

ОБТ PT-91 Twardy

1) Бронирование и компоновка полностью повторяют Т-72А - основной БК под башней, без ДЗ танк может выдержать попадание СПГ-9 или ПГ-7ВС из РПГ-7.

2) Передняя часть экранов имеет ДЗ, защищающую от гранат СПГ-9, БМП-1, РПГ-22/-26, гранат ПГ-7ВМ/- 7ВС/-7ВЛ от РПГ-7, ПТРК Фагот.

3) Лоб башни и корпуса также закрыты ДЗ ERAWA, защищённые части пробиваются РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7 и тандемными ПТУР 9М133, 9М113М. Маска, район люка мехвода, НЛД и буксировочные крюки всё также слабо защищены и поражаются тем же СПГ-9.

4) Средняя часть крыши защищена ДЗ, остальная легко пробивается.

Полезная информация : Масса: 45,9 т.

Запас хода: 700 км по шоссе с дополнительными баками.

Экипаж: 3.

Вооружение: 125-мм ГСП 2А46, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 12,7 мм.

БТР KTO Rosomak

1) БТР имеет мощную противоминную защиту.

2) Пушка обладает снарядами с дистанционным подрывом.

3) В базовом варианте со лба с 200 м держит пули 14,5 мм, с борта и кормы - 7,62 мм. Но! с большой долей вероятности будут поставлена накладная броня, защищающая спереди от 30-мм снарядов и гранатСПГ-9, БМП-1, РПГ-22, ПГ-7ВМ/-7ВС от РПГ-7. С борта - защита от пуль 14,5 мм. Дополнительно могут быть навешены сетки от гранат РПГ-7.

4) Башня защищена от пуль 12,7 мм спереди и 7,62 в других проекциях.

5) БТР способен плавать.

Полезная информация : Масса: 22,0-26,0 т.

Запас хода: 800 км по шоссе.

Экипаж/десант: 3/8.

Вооружение: 30-мм пушка Mk. 44, спаренный пулемёт 7,62 мм, с ПТРК Spike.

САУ 155-мм AHS Krab

1) Броня защищает от стрелкового оружия и осколков.

2) В корпусе находится немеханизированная часть БК, снаряды вместе с зарядами.

3) В корме башни - механизированный БК.

Полезная информация : Масса: 48 т.

Запас хода: 400 км по шоссе.

Пиковая скорострельность: 6 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 30 км, АРС до 40 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: нет.

БМП Strf 90

1) С учётом дополнительной защиты лоб выдерживает 30-мм снаряды, а борт - пули калибра 14,5 мм.

2) Большой минус вооружения - отсутствие ПТРК. Плюс - наличие мощной 40-мм пушки с возможностью использовать снаряды с дистанционным подрывом и БОПС, пробивающим ВЛД Т-62 до 0,5 км. Питание пушки осуществляется из кассет, БК первой очереди 24 выстрела, далее требуется время для заряжания.

3) БК расположен под башней. 4) Классическая компоновка с десантом сзади и двигателем спереди справа.

Полезная информация : Масса: 23,1-28,0 т.

Запас хода: 600 км.

Экипаж/десант: 3/6-7.

Вооружение: 40-мм пушка Bofors m/70, спаренный пулемёт 7,62 мм.

САУ 155-мм Artillerisystem Archer

1) БК в полностью автоматизированной боеукладке в корме башни.

2) Сама башня защищена от пуль и осколков, в отличие от её приводов.

3) Само шасси не защищено, из-за чего легко повредить шарнир за башней и САУ потеряет возможность поворачивать.

4) Экипаж находится в кабине, откуда может управлять не выходя из САУ. Кабина защищена от пуль и осколков.

Полезная информация : Масса: 34 т.

Запас хода: 500 км.

Пиковая скорострельность: 8 в/мин.

Дальность стрельбы: штатными ОФС до 40 км, АРС до 40-50 км.

Тип боеприпаса: 155 мм НАТО 39/52 калл.

Управляемое вооружение: M982 Excalibur, PGK, кассетный BONUS Mk II.

ОБТ M-55S

1) Борт защищён ДЗ только в узкой полоске сверху, остальная часть легко пробивается всеми РПГ и ПТРК.

2) Лоб и борта башни прикрыты ДЗ, которая легко пробивается РПГ-27/-28/-29/-30, ПГ-7ВР от РПГ-7 и тандемными ПТУР 9М133, 9М113М от Корнета и Конкурса.

3) Компоновка не изменена, основная часть БК с баками - в корпусе спереди справа и под башней.

4) Лоб корпуса также прикрыт ДЗ. НЛД, район маски и люка мехвода пробиваются всем.

5) Пушка - перестволенная под 105-й калибр Д-10Т, используется снаряды НАТО.

Полезная информация : Масса: 38,1 т.

Запас хода: 540 км по шоссе.

Экипаж: 4.

Вооружение: перестволенная пушка под 105-мм снаряды НАТО, спаренный пулемёт 7,62 мм, открытая ЗПУ с пулемётом 12,7 мм.





Я понимаю, что многие возразят и скажут: 'Зачем мне это знать? Я живу обычной жизнью, и мне до лампочки, что там творится на вашей Украине.' Несомненно, они правы, ведь война так далеко... и скоро всё закончится. Нет, не закончится.

Запад говорит, что победа России - это проигрыш и позор Европы. А кто хочет проигрывать? Поэтому нужно здесь и сейчас знать уязвимые места врага, чтобы в будущем не струсить и дать достойный отпор. Как видите, не такая она и неуязвимая эта НАТОвская техника, как нам говорят либералы и предатели России. Неуязвим только русский дух.

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