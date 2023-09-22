Всем Привет! В компанию DNS я попал не случайно. С детства меня очень привлекала электроника. Я разбирал старые машинки и доставал оттуда моторчики и лампочки и собирал из этого что-то свое. Любил конструктор и в принципе мастерить что то руками. Компьютер у меня появился только в 8-9 классе. Это примерно 2008-2009 год. Покупали мы готовый ПК в магазине и я в то время понятия не имел что там внутри и практически не разбирался в этом. Спустя некоторое время я полез внутрь и эта тема меня затянула. После удачного апгрейда я поистине кайфанул и почувствовал себя "компьютерщиком". С тех пор у меня любовь к ПК железу.

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Давайте все-таки перенесемся ближе к теме поста. На дворе 2017 год и желание ковыряться с железками, ноутами, смартфонами и прочей электроникой у меня в тот момент преобладало и я принял решение идти работать в сетевой магазин электроники DNS. Взяли меня довольно быстро, т.к. учился я на продажника и уже имел опыт в ритейле. Попал я в магазин на Багратиона (это в Калининграде) на должность продавца-консультанта. Так и началась моя история в этом магазине. Система обучения, тестирования и наставничества мне очень понравилась после опыта в других компаниях. Коллектив попался просто фантастический - все сотрудники плюс минус были со мной одного возраста и общий язык мы нашли довольно быстро.

Теперь немного про саму работу в магазине. График работы был плавающий - это значит я мог работать и 2-1 и 3-2 и 5-2. По разному в общем, как составит управляющий магазина. В выходные (СБ и ВС) всегда было больше продавцов, т.к. исторически - это самые продажные дни недели, за исключением праздничных. Испытательный срок стандартно для всех был 2 месяца, за которые необходимо было стать тесты и пройти необходимые тренинги. После чего организовывали экзамен, так называемый, СКС - стандарты клиентского сервиса, на котором нужно было продать любой товар соответствуя всем пунктам специального чек листа. Не смотря на то что я уже был довольно хорошим и матёрым продавцом - этот экзамен я так и не смог сдать даже со второй попытки. Хотя я и теорию и практику очень хорошо знал. Всему виной послужило волнение, которое всегда негативно влияло на мои когнитивные функции, я просто мог забывать что то и подтупливать. Такого с клиентами никогда не случалось. Спасибо моему тогдашнему управляющему Александру, который поверил в меня и не стал увольнять после неудачных попыток сдачи экзамена, которых всего давалось две.

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Поговорим об оплате.

Стандартно для всех в начале карьеры платят фиксированный оклад, который был почасовым. Т.Е. если ты отработал норму часов за месяц то и получил оклад. Точных цифр не помню, но это примерно около 30 тыс. рублей. Помимо этого можно было заработать на продаже дополнительных сервисов по типу доп. гарантии, страховки или оказании услуг. После того как ты проходишь экзамен и управляющий понимает, что ты адаптировался начинается самое интересное - тебя переводят с "минуса" на "плюс", а значит это то что теперь за каждую продажу ты будешь получать оплату. Соответственно чем больше продашь, тем больше получишь. Вот тут то меня и понесло рвать жопу и пытаться заработать больше. На всех предыдущих работах была оплата только за часы, поэтому я и не напрягался особо работая там. Когда ты всегда получал на работе за месяц 18-25 тысяч, то ЗП в 40-50 меня очень мотивировали работать усерднее, что я и делал. Запах денег все таки сделал своё. Мой максимум за месяц был около 120 тысяч рублей на руки.

Не скажу, что я очень много знал по части техники в тот момент. Да и держать в голове знания о технических характеристиках всего ассортимента попросту лишено какого либо смысла. Любые подробности о товаре можно было смотреть в базе данных и на сайте. За все время работы подробное знание того как работает устройство мне пригодилось от силы раза два. Это были какие то технозадроты, которые просто пришли развлечься и поглумиться над продавцом.

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Работа с клиентами.

Я так и не смог сдать экзамен по стандартам клиентского сервиса у меня в голове не укладывались расхождения в теории и практике. Много людей думаю знают, что существуют скрипты продаж, пять этапов сделки и прочее. В идеальном стерильном мире это может быть и работает, но на практике эти этапы сокращались в половину а иногда и вовсе ограничивались одним. Для себя же я выбрал путь ровняться на лучших продавцов, смотреть как они продают и как общаются с людьми, перенимая себе те или иные "фишки". Как и в любом деле без цели сложнее достигать успеха, так вот и я поставил для себя цель превзойти тех самых "топовых" продаванов. И вот спустя пару месяцев я уже занимал лидирующие позиции в магазине, через пол года лидирующие позиции в городе. Не скажу, что это было просто, но я выработал понятную для себя стратегию, только по прошествию времени я понял, что она была несколько губительная для моего здоровья физического и ментального. Я делал упор на скорость обслуживания и времени, которое я находился в торговом зале. Я не курю и время перекуров, да что уж там, очень часто и время обеда я продавал. Мой организм после года-полтора в таком режиме начал подавать отчетливые сигналы о том, что темп я выбрал слишком большой - скакало давление и часто шла кровь из носа. Начал много психовать и злиться, доходило даже до сигарет иногда. Помимо скорости, я старался быть максимально позитивным для клиента (не всегда конечно это получалось). С каждым годом мое отношение к клиентам конечно ухудшилось, т.к. попросту люди бывают разные и всем не угодишь. Да и сказывалась банальная усталость от однообразия.

Карьерный рост.

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А вы думали я расскажу какой то секрет успеха продаж? Его нет и каждый для себя определяет формулу. Моя формула - это время*скорость*предложения. Под предложением я имею ввиду то что не нужно оценивать клиента по внешнему виду. Нужно предложить и сопутствующий товар и услуги или страховки. На месте я уже определялся (исходя из общения с клиентом и ответов на мои вопросы) что конкретно предложить ему. Но я предлагал всем. Уравнение простое - больше предложений=больше успешных продаж. Сколько конкретно платили за доп сервисы я наверное сказать не могу, т.к. сейчас все равно условия изменились. Но вот о личных результатах поведать очень даже хочется. Мой рекорд по продаже услуг (установка программ, сборка пк, настройка та и прочее) был 101 тыс. рублей, это без учета страховых продуктов и доп. гарантий.

Допольнительный услуги.

Теперь про дополнительный сервис. Многие думают, что это развод и на*балово, но я скажу, что люди которые приобретали у меня услуги, во-первых знали, что они покупают, т.к. я всегда рассказывал что это и преподносил на языке выгод, во-вторых это банальная экономия времени. Так же на все мои услуги я давал гарантию и всегда говорил людям, что на протяжении года они могут лично обращаться за помощью в переустановке или настройке. По опыту скажу что лишь процентов пять возвращались за дополнительным обслуживанием. Поэтому давая гарантию, я не боялся, что все начнут ходить ко мне постоянно. Я не левачил, то есть не брал в карман деньги за услуги. Но слышал и видел таких продавцов. Рано или поздно их палили и увольняли, т.к. такие действия были под запретом. Опять же какой смысл левачить, если моей целью было стать лучшим и чтобы обо мне говорили. Минутка тщеславия ахах. Постоянные клиенты. Работая столько времени у меня появлялись постоянные покупатели, которые напрямую со мной общались в том же ватсапе и консультировались онлайн. Это очень полезно иметь таких людей. Взаимовыгодное сотрудничество получается. Они у тебя покупают, а ты в свою очередь оказываешь им индивидуальное обслуживание чуть ли не круглосуточно. Бывали случаи даже, что я на выходных приходил в магазин и отгружал товар своим постоянникам.

P.S. На верхних двух фотках я в свой первый рабочий день)

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