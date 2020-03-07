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Мы уже писали о теме Led Cars для смартфонов Xiaomi, которые работают под управлением операционной системы Android в основе фирменного программного обеспечения MIUI 11. В этот раз мы рассмотрим ещё одну тему. Её автором является дизайнер Metin, а называется она Sapphire.

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Особенностью темы является то, что её можно установить как в тёмном режиме, так и в обычном. Но стоит отметить, что после установки темы изменить режим нельзя. По умолчанию на экране блокировки присутствует виджет, который отображает погоду с соответствующей анимацией. При желании её (анимацию) можно отключить с помощью соответствующей пиктограммы на локскрине. Отметим, что с экрана блокировки можно запустить приложение камеры, калькулятор, фонарик и «звонилку».

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На рабочем столе тоже присутствует виджет. С его помощью можно быстро посмотреть погоду, узнать время и перейти к музыкальному плееру. Пиктограммы приложений размещены матрицей 6 х 5. Добавим, что даже при активации темы в тёмном режиме зелёные тона всё равно будут проскакивать в отдельных окнах.

С процессом установки сторонних тем вы можете ознакомиться по этой ссылке. Увидеть примеры скриншотов темы Sapphire и ссылку на её скачивание можно найти здесь.