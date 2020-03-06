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Тема – это быстрый способ изменить облик смартфона. В устройствах всех производителей есть предустановленное программное обеспечения, которое позволяет в несколько кликов скачать и установить новую тему из фирменного магазина. Но как быть с темами сторонних разработчиков? Это весьма популярный вопрос. В данной небольшой заметке мы разберём то, как быстро установить скачанную тему на смартфонах китайской компании Xiaomi.

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Эта процедура займёт у вас совсем немного времени. Всё, что необходимо – загруженная тема и программное обеспечение Theme Editor for MIUI. Скачать приложение можно в Play Market, где оно доступно совершенно бесплатно, по этой ссылке.

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При первом запуске ПО запросит доступ к фотографиям и медиафайлам. Далее нужно выбрать версию MIUI. Приложение отличается простым дизайном. В главном меню нужно нажать «Browse» или «Обзор» в зависимости от выбранного языка. После этого следует найти загруженную тему и нажать «Start» или «Пуск».

В следующем меню нажмите «Next» («Далее»). После этого перед вами откроется последнее окно. Здесь вы можете вернуться к предыдущему пункту, изменить название темы или завершить процедуру, нажав «Finish».

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После этого начнётся установка темы. Процесс может занять от нескольких секунд до пары минут. По завершению установки программное обеспечение предложит переместить тему в одноимённое приложение. Соглашайтесь, отправляйтесь в ПО «Темы» и устанавливайте нужную.