Как установить стороннюю тему на смартфон Xiaomi – краткая инструкция
Тема – это быстрый способ изменить облик смартфона. В устройствах всех производителей есть предустановленное программное обеспечения, которое позволяет в несколько кликов скачать и установить новую тему из фирменного магазина. Но как быть с темами сторонних разработчиков? Это весьма популярный вопрос. В данной небольшой заметке мы разберём то, как быстро установить скачанную тему на смартфонах китайской компании Xiaomi.
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Эта процедура займёт у вас совсем немного времени. Всё, что необходимо – загруженная тема и программное обеспечение Theme Editor for MIUI. Скачать приложение можно в Play Market, где оно доступно совершенно бесплатно, по этой ссылке.
рекламаПри первом запуске ПО запросит доступ к фотографиям и медиафайлам. Далее нужно выбрать версию MIUI. Приложение отличается простым дизайном. В главном меню нужно нажать «Browse» или «Обзор» в зависимости от выбранного языка. После этого следует найти загруженную тему и нажать «Start» или «Пуск».
В следующем меню нажмите «Next» («Далее»). После этого перед вами откроется последнее окно. Здесь вы можете вернуться к предыдущему пункту, изменить название темы или завершить процедуру, нажав «Finish».
рекламаПосле этого начнётся установка темы. Процесс может занять от нескольких секунд до пары минут. По завершению установки программное обеспечение предложит переместить тему в одноимённое приложение. Соглашайтесь, отправляйтесь в ПО «Темы» и устанавливайте нужную.
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