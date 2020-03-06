Тема Led Cars v11 для MIUI 11 порадует фанов Xiaomi
Смартфоны компании Xiaomi работают под управлением операционной системы Android с пакетом фирменного программного обеспечения MIUI. Без проприетарной оболочки на рынке есть только четыре модели, но в этой заметке речь пойдёт не о них.
реклама
Сейчас мы расскажем о необычной теме от дизайнера Constantino, которая называется Led Cars v11. Ссылку на скачивание и скриншоты системы после установки темы вы сможете найти здесь.
рекламаНо для начала пару – пару слов о приложении MIUI Theme Editor. Это программное обеспечение нужно для установки сторонних тем на смартфоны Xiaomi. Приложение есть в магазине Google Play. С его помощью можно установить новую тему в несколько кликов. Инструкцию вы найдёте здесь.
Сразу отметим основной недостаток темы Led Cars v11 – она не поддерживает работу с тёмным режимом. Экран блокировки весьма лаконичен. На нём отображены часы, дата и логотип сканера отпечатков пальцев в случае со смартфоном, оснащённым подэкранным дактилоскопическим сенсором, на котором и была протестирована тема (Xiaomi Mi 9T).
рекламаПиктограммы приложений полупрозрачные. Если открыть шторку уведомлений свайпом от верхнего края дисплея, мы увидим дату, время и 15 иконок (3 ряда по 5 пиктограмм).
Для установки темы рекомендуется выбрать регион «Индия». Иначе вы просто не сможете загрузить её. После установки нужно перезагрузить смартфон.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила