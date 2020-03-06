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Смартфоны компании Xiaomi работают под управлением операционной системы Android с пакетом фирменного программного обеспечения MIUI. Без проприетарной оболочки на рынке есть только четыре модели, но в этой заметке речь пойдёт не о них.

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Сейчас мы расскажем о необычной теме от дизайнера Constantino, которая называется Led Cars v11. Ссылку на скачивание и скриншоты системы после установки темы вы сможете найти здесь.

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Но для начала пару – пару слов о приложении MIUI Theme Editor. Это программное обеспечение нужно для установки сторонних тем на смартфоны Xiaomi. Приложение есть в магазине Google Play. С его помощью можно установить новую тему в несколько кликов. Инструкцию вы найдёте здесь

Сразу отметим основной недостаток темы Led Cars v11 – она не поддерживает работу с тёмным режимом. Экран блокировки весьма лаконичен. На нём отображены часы, дата и логотип сканера отпечатков пальцев в случае со смартфоном, оснащённым подэкранным дактилоскопическим сенсором, на котором и была протестирована тема (Xiaomi Mi 9T).

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Пиктограммы приложений полупрозрачные. Если открыть шторку уведомлений свайпом от верхнего края дисплея, мы увидим дату, время и 15 иконок (3 ряда по 5 пиктограмм).

Для установки темы рекомендуется выбрать регион «Индия». Иначе вы просто не сможете загрузить её. После установки нужно перезагрузить смартфон.