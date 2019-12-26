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10 самых дешёвых смартфонов 2019 года с NFC и поддержкой Google Pay на AliExpress

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Многие пользователи при выборе смартфона готовы отказаться от части возможностей и выбрать модель с более скудными параметрами, но чтобы при этом она была оборудована чипом NFC. Сейчас заветный модуль есть в каждом флагманском смартфоне, но и при ограниченном бюджете выбрать модель, которая сможет превратить ваше устройство в платёжный инструмент, тоже можно. В этой подборке мы расскажем о десяти самых дешёвых телефонах, оборудованных чипом NFC, которые были анонсированы в течение 2019 года. Сразу отметим, что речь пойдёт только глобальных версиях устройств с поддержкой 4G, 3G и Google Pay. Поэтому танцевать с бубном после покупки аппарата вам не придётся.

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Самая доступная модель на AliExpress называется HOMTOM HT80. Она стоит менее 80 евро и предлагается в модификации с 2 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 16 ГБ. Аппаратным базисом выступает однокристальная система MediaTek MT6737, которая включает четыре ядра с пиковой частотой 1,3 ГГц и графический ускоритель Mali-T720 MP2 (500 МГц).

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Само собой, за такие деньги сложно ожидать вообще чего-либо от смартфона. Камеры и NFC есть – и на том спасибо. К слову, задняя камера в HOMTOM HT80 имеет разрешение 13 Мп + 0,3 Мп, а фронтальная – 5 Мп. В смартфоне даже есть биометрический сканер для разблокировки. Он располагается на задней стороне аппарата. Пластиковый корпус с размерами 75 х 156 х 13,6 мм может похвастаться защитой от воды по стандарту IP68. Как тебе такое, «любой флагман Xiaomi/OnePlus/Meizu» за более чем 400 евро?

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В HOMTOM HT80 установлен 5,5” ЖК-экран формата HD+. Ёмкость встроенного аккумулятора равна 3750 мАч. Ещё одна фишка смартфона – поддержка беспроводной зарядки. Также можно отметить FM-радио, которое работает при подключённой гарнитуре, и разъём, собственно, для этой самой гарнитуры.

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Чуть дороже стоит смартфон Ulefone Power 3L. За него придётся отдать на AliExpress немногим более 100 евро. За эти деньги вы тоже особенного железа не получите. Но не забываем, что наш основной критерий – NFC с поддержкой Google Pay.

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Ulefone Power 3L имеет габаритные размеры 75,2 х 1593 з 10,7 мм и массу 220 граммов при аккумуляторе на 6350 мАч и 6-дюймовой HD+ матрице, выполненной по технологии IPS. Главна камера располагается на заднике вместе с дактилоскопом и имеет разрешение 8 Мп + 5 Мп. Разрешение камеры для селфи составляет 2 Мп, но за счёт интерполяции оно повышено до 5 Мп, что не особо меняет картину. Но зато заявлена поддержка технологии распознавания лиц.

В основе девайса лежит однокристальная система MediaTek MT6739. Чип дополнен 2 ГБ оперативной памяти. Под хранения данных пользователям предоставлен интегрированный флэш-накопитель на 16 ГБ.

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Ещё немного доплатить придётся за защищённый смартфон Ulefone Armor X5, под капотом которого тоже установлен модуль NFC. Начинка у девайса скромная, что соответствует его цене 115 евро на AliExpress.

Аппаратная платформа строится вокруг мобильного процессора Helio P23 от MediaTek, который трудится в связке с 2 ГБ оперативной памяти. Частота CPU составляет 2 ГГц. Под хранение данных предусмотрен накопитель ёмкостью 32 ГБ. Вопросами автономности занимается встроенный аккумулятор на 5000 мАч.

Ulefone Armor X5 имеет защищённый корпус, выполненный из алюминиевого сплава. Размеры равны 77,5 х 158 х 13,9 мм. Дактилоскопическим сканером смартфон похвастаться не может. На лицевой стороне установлен 5,5” ЖК-панель с разрешением HD+. Фронталка получила сенсор на 8 Мп, а в основной используется два датчика разрешением 13 Мп и 2 Мп. Также отметим, что для смартфона заявлена защита по стандартам MIL-STD-810G, IP69K и IP68.

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Недорогой аппарат с NFC есть в ассортименте компании Elephone. Имя ему Elephone A6 Max. Стоит модель чуть более 125 евро, а предлагается в чёрном и синем градиентном цветовых решениях.

Elephone A6 Max – типичный бюджетный смартфон для современного рынка. Он получил 6,53” IPS экран с каплевидным вырезом для фронталки и сдвоенную тыльную камеру в вертикальной компоновке. Сзади также установлен сканер отпечатков пальцев. Что касается фото- и видеовозможностей, в основной и фронтальной камерах установлен 20-Мп датчик изображения. При этом в первом случае ему ещё ассистирует вспомогательный модуль на 2 Мп.

Сердцем Elephone A6 Max выступил мобильный чип MediaTek Helio P22. ОЗУ предусмотрено 4 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ, чем в нашем списке могут похвастаться далеко не все смартфоны. Аккумулятор в устройстве установлен относительно скромный. Его ёмкость составила 3500 мАч. Одна из фишек телефона – поддержка беспроводной зарядки.

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На пару евро дороже стоит UMIDIGI Power. В рамках линейки Power компания из Китая выпускает смартфоны, которые могут похвастаться ёмкими аккумуляторами. В данной модели под задней крышкой скрывается батарея на 5150 мАч. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

За вычисления в UMIDIGI Power отвечает мобильный чип MediaTek Helio P35. Он трудится на частоте до 2,3 ГГц. Как и в случае с предыдущим устройством, объём оперативки равен 4 ГБ, а энергонезависимой памяти – 64 ГБ.

Спереди расположен широкоформатный Full HD+ экран, диагональ которого составляет 6,3”. В вырезе установлена селфи-камера. В её основу положен сенсор 16 Мп. Основная камера в UMIDIGI Power тоже представлена 16-мегапиксельным модулем, но компанию ему составляет сенсор на 5 Мп для размытия фона. Сзади также расположился биометрический сканер.

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Blackview BV6100 – защищённый смартфон с NFC, который выделяется дизайном. Причём фишка внешнего вида устройства заключается не в наличии массы защитных элементов по периметру, а в вырезе для фронтальной камеры. Он присутствует в правом верхнем углу лицевой части. В своё время такое дизайнерское решение приписывали Xiaomi Mi MIX 2s, но флагман компании из Китая образца прошлого года, как и его предшественники, предложил пользователям фронтальную камеру в нижней части лицевой стороны.

Что касается цены, стоит Blackview BV6100 примерно 135 евро. За эти деньги покупатели получают модель в пластиковом корпусе с резиновыми и металлическими вставками. Габаритные размеры составляют 89,7 х 181 х 11,5 мм при наличии 6,88-дюймового экрана и аккумулятора на 5580 мАч. К слову, разрешение IPS матрицы оказалось не самым высоким – 640 х 1352 точки. Корпус модели имеет защиту в соответствии с нормами стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810G.

Аппаратным базисом в Blackview BV6100 стала скромная система-на-чипе Helio A22 с пиковой частотой квартета ядер Cortex-A53 2 ГГц. ОЗУ под капотом установлено 3 ГБ, а пользовательской памяти – 16 ГБ. Основная камера имеет разрешение 8 Мп + 0,3 Мп, а для любителей делать «себяшки» предусмотрена 5-Мп фронталка. Биометрический сканер в смартфоне расположился на правом торце.

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За те же самые примерно 135 евро можно на AliExpress купить другой защищённый смартфон с NFC. Он называется Cubot Quest. Для него заявлена защита по стандарту IP68.

Работает модель под управлением мобильного процессора Helio P22 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в смартфоне характеризуется ёмкостью 64 ГБ. Тыльная сторона содержит дактилоскопический датчик и сдвоенную основную камеру, построенную на базе сенсоров разрешением 12 Мп и 2 Мп.

Экран Cubot Quest имеет диагональ 5,5”. В его основу положена IPS матрица с разрешением 720 х 1440 точек. Прикрывает её стекло Gorilla Glass пятого поколения. Над экраном находится 8-мегапиксельная фронтальная камера. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч.

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А завершать подборку самых дешёвых смартфонов 2019 года с чипом NFC и поддержкой Google Pay мы будем тремя устройствами от более именитых производителей. За 140 евро вашим может стать Samsung Galaxy A10.

Модель оснащена IPS дисплеем с пропорциями 19 к 9 и разрешением 720 точек по узкой стороне. В каплевидном вырезе установлена селфи-камера на 5 Мп. Основная камера в смартфоне тоже представлена только одним модулем. Его разрешение составляет 13 Мп. На тыльной панели помимо одного объектива есть вспышка и решётка мультимедийного динамика, а вот сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy A10 не достался.

Сердцем смартфона выступила фирменная 14-нм однокристальная система Exynos 7884. Процессор дополнен 2 ГБ оперативной памяти. Объём постоянного запоминающего устройства равен 32 ГБ. Под тыльной крышкой установлен аккумулятор, который характеризуется ёмкостью 3400 мАч.

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Следующая модель – Xiaomi Redmi Note 8T. Об этом смартфоне наслышаны все. Он является одним из самых продаваемых решений компании из Поднебесной во второй половине текущего года. На AliExpress модификация с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ энергонезависимой стоит 145 евро.

По периметру устройства находится пластиковая рамка. Сзади установлено стекло Gorilla Glass 5. Оно же прикрывает и Full HD+ экран диагональю 6,3 дюйма. В основу дисплея положена IPS матрица. В каплевидном вырезе обосновался датчик изображения на 13 Мп. В основной камере, которая расположилась в левом верхнем углу задника, используется сразу четыре модуля – на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Сердцем Redmi Note 8T выступает мобильный чипсет Snapdragon 665. Он изготовлен по 11-нанометровому технологическому процессу. За обеспечение автономной работы в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 4000 мАч. Мощность проводной зарядки – 18 Вт.

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Наконец, заключительная модель в подборке – Samsung Galaxy A20. Её на AliExpress на момент написания статьи можно приобрести по цене 165 евро.

Смартфон во многом напоминает Galaxy A10, о котором мы говорили чуть ранее. При этом он имеет несколько улучшений. Во-первых, в основной камере появился широкоугольный модуль. Его разрешение составило 5 Мп. Во-вторых, разрешение камеры для селфи выросло с 5 Мп до 8 Мп. В-третьих, объём оперативной памяти увеличился с 2 ГБ до 3 ГБ. Кроме того, диагональ дисплея выросла до 6,4”, а вместо IPS матрицы установлена OLED панель. Также появились поддержка 15-ваттной быстрой зарядки и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, а ёмкость встроенной батареи составила 4000 мАч. Ещё одно улучшение – порт USB-C вместо micro-USB.

Samsung Galaxy A20 так же, как и более скромная модель, обзавёлся фирменным мобильным процессором Exynos 7884. Объём встроенного накопителя в смартфоне составил 32 ГБ. Пластиковый корпус со стеклом Gorilla Glass на тыльной панели тоже никуда не делся.

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