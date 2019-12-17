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Совсем немного осталось ждать до Нового года и Рождества. Смартфон является идеальным подарком в любой ситуации, если только вас просили не дарить его. В этой статье мы рассмотрим восьмёрку самых необычных решений, которые выделяются на фоне массы других устройств. Речь пойдёт о сравнительно новых и недорогих моделях, т.е. мы не будем говорить о сгибаемых смартфонах стоимостью несколько тысяч долларов и о старых устройствах Nokia, которые могли удивить кого-угодно.

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Если вы хотите себе смартфон, у которого на тыльной панели будет располагаться дисплей, но при этом тратить 10 000 долларов (именно столько за Xiaomi Mi MIX Alpha просят на AliExpress) не готовы, у нас для вас есть сразу три предложения. И это не Meizu PRO 7/Plus. Начнём с модели, которую презентовали в последнем квартале прошлого года, Nubia X.

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Это флагман на процессоре Snapdragon 845, который комплектуется 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ постоянной памяти. На лицевой панели установлена IPS матрица диагональю 6,26” с разрешением Full HD+. Сзади расположился более компактный OLED экран. Он имеет размер 5,1” по диагонали и разрешение HD+. Оба дисплея прикрыты стеклом Gorilla Glass 3.

Использование второй матрицы позволило отказаться от фронтальной камеры на лицевой стороне. Её роль на себя взяла основная камера, представленная парой модулей разрешением 16 Мп f/1,8) и 24 Мп (f/1,7) с поддержкой записи видео в 4K.

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Nubia X остался без разъёма для наушников и слота под карту памяти. Питание всем компонентам флагмана обеспечивает аккумулятор на 3800 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm QC 4 (18 Вт). Ещё одной особенностью смартфона является наличие сразу двух дактилоскопических сенсоров, которые расположились на правом и левом торцах. Благодаря такому размещению сканеров устройство удобно разблокировать, как бы стороной вы его ни держали.

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Стоимость Nubia X в модификации 6/64 ГБ составляет примерно 280 долларов. Ещё около 60 долларов нужно доплатить за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Конфигурация 8/256 ГБ обойдётся в 390 долларов.

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Второй смартфон с двумя экранами – от той же компании. Минувшим летом Nubia обновила линейку Z, выпустив флагман Z20. В отличие от предшественника устройство нового поколения осталось без селфи-камеры. Nubia Z20 много чего позаимствовал у Nubia X, но некоторые отличия тоже имеются.

Спереди установлен 6,42” FHD+ экран на базе AMOLED матрицы. Несмотря на это, сканеры отпечатков пальцев остались на правом и левом торцах, как в Nubia X. Главный экран получил поддержку расширенного динамического диапазона, а дополнительный дисплей оставили без изменений – OLED, HD+, 5,1”.

Nubia Z20 получил более современную и универсальную камеру. Она содержит три горизонтально расположенных объектива. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп и систему оптической стабилизации, а телеобъектив на базе 8-Мп матрицы обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение без потери в качестве. Третий компонент – широкоугольный модуль на 16 Мп. Одна из фишек камеры смартфона – возможность записывать видео в 8K. Но частота кадров составляет лишь 15 к/сек. А вот в Ultra HD (4K) ролики можно снимать на скорости 60 к/сек.

Китайские инженеры установили в смартфон 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855 Plus, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 128 ГБ. Разработчики решили оставить модель нового поколения без Mini-Jack и слота под microSD, а вот ёмкость АКБ по сравнению с Nubia X выросла на 200 мАч и составила 4000 мАч. Купить Nubia Z20 на AliExpress можно по цене 570 долларов.

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Третий смартфон, у которого есть экран на затылке, называется vivo NEX Dual Display. Его фишка понятна из самого коммерческого названия аппарата. В рамках линейки NEX китайская компания выпускает наиболее неординарные устройства. Началось всё с vivo NEX S и NEX A, в которых впервые появилась выдвижная камера.

vivo NEX Dual Display многие считают представителем второго поколения, поскольку после него была представлен NEX 3. По этой причине данную модель вы можете встретить как vivo NEX 2. Хотя официально такое название нигде не значится. На экранах китайский производитель экономить не стал. Здесь используются две OLED панели формата FHD+. Диагональ основной составляет 6,39”, а дополнительной – 5,49”. Дактилоскопический сканер установлен только под передним дисплеем, тогда как камера поддерживает Face Unlock.

vivo NEX DD – это один из нескольких смартфонов в мире с 10 ГБ оперативной памяти. Практически все компании перескочили эту отметку и начали после 8 ГБ ОЗУ ставить модули сразу на 12 ГБ. Вместимость флэш-накопителя составила 128 ГБ, а ёмкость аккумулятора – лишь 3500 мАч. Маловато, учитывая наличие пары экранов.

Вычислительным центром флагмана прошлого года выступает однокристальная система Snapdragon 845. Производитель решил сэкономить на камере и дополнил 12-мегапиксельный модуль ToF-сенсором и датчиком на 2 Мп для портретного режима. По сути, польза есть только от одного модуля, и он имеет 4-осевую оптическую стабилизацию, фазовый автофокус и поддерживает запись видео в 4K. Стоимость vivo NEX Dual Display в зависимости от расцветки составляет 450/460 долларов.

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Если экран на тыльной панели вам не нравится, и вы хотите ещё более оригинальный аппарат, стоит рассмотреть ZTE Axon M. Это сравнительно старый смартфон, но он может понравиться тем, кто хочет получить сгибаемое устройство, но на Samsung Galaxy Fold, Motorola RAZR 2019 или Huawei Mate X тратить свои кровные не готов.

ZTE Axon M анонсировали осенью 2017 года, а спустя несколько месяцев, его показали публике на выставке CES 2018 в Неваде. Модель комплектуется двумя 5,2” экранами с разрешением FHD+ на базе IPS матриц. Между дисплеями присутствует небольшое разделение, в связи с чем два экрана сложно воспринимать как одно целое. Кроме того, невооружённым взглядом видна разница в балансе белого. В ZTE Axon M предусмотрено три режима отображения: дублирование, два приложения и единый дисплей.

Смартфон получил некогда флагманский мобильный чип Snapdragon 821 с графикой Adreno 530. Оперативной памяти может быть предусмотрено 4 ГБ или 6 ГБ, а встроенной – 64 ГБ или 128 ГБ соответственно. Ёмкость встроенного аккумулятора не самая большая, как для девайса с двумя дисплеями – 3180 мАч. В устройстве также есть одна камера на 20 Мп, Mini-Jack, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку.

Обе модификации ZTE Axon M можно приобрести на AliExpress. Стоимость смартфона в стандартной конфигурации памяти составляет 465 долларов, а в топовой – 565 долларов.

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Как уже упоминалось, в прошлом году компания vivo анонсировала первые смартфоны с выдвижной камерой. Сейчас таким никого уже не удивить. Но вот OPPO решила пойти дальше. Китайский производитель смог воплотить в жизнь своё видение того, каким должен быть слайдер. Технология нашла реализацию во флагманском смартфоне 2018 года OPPO Find X.

Модель получила не просто выдвижную камеру, а целый модуль, который позволяет скрыть с лицевой панели фронталку, все сенсоры и даже речевой динамик. Кроме того, на тыльной стороне этого блока располагается основная камера. Таким образом, если вам не нужно что-то/кого-то запечатлеть, то вы получаете устройство, у которого спереди есть лишь экран с ультратонкими рамками, а сзади – только логотипы бренда/линейки.

В основе OPPO Find X лежит мобильный процессор Snapdragon 845. Однокристальная система работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя – 128/256 ГБ в зависимости от комплектации. Модель обзавелась аккумулятором на 3730 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC (20 Вт). Выдвижной блок содержит помимо фронталки на 25 Мп и основной камеры разрешением 16 Мп + 20 Мп ещё и датчики системы 3D-распознавания лиц. Это аналог системы Face ID, которая используется в смартфонах Apple, начиная с iPhone X. 3D Face ID – единственный продвинутый способ блокировки, поскольку дактилоскопического сканера в устройстве нет.

OPPO Find X в модификации со 128 ГБ флэш-памяти стоит 450 долларов. Версия с накопителем на 256 ГБ обойдётся в 580 долларов.

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Во всех смартфонах, о которых вы прочитали выше, кроме Axon M, применяются ухищрения. Их цель – убрать с лицевой стороны фронтальную камеру и как можно сильнее увеличить площадь полезного пространства. Компании Samsung и ASUS нашли другой выход из ситуации. Начнём с тайваньского гиганта.

В мае 2019 года была представлена модель флагманского уровня ZenFone 6. Она получила так называемую «камеру-перевёртыш». В смартфоне используется дуэт модулей, которые располагаются на блоке, способному переворачиваться и трансформировать тыльную камеру во фронтальную. Несомненный плюс такого решения заключается в том, что качественная основная камера с главным модулем на 48 Мп и широкоугольным на 13 Мп используется и для селфи. Минус технологии – блок с объективами может со временем расшататься.

ASUS ZenFone 6 имеет флагманскую начинку во главе с чипом Snapdragon 855. Выделяется модель ещё и тем, что является практически единственным представителем своей ценовой категории с IPS экраном. А стоит смартфон около 560 долларов. Диагональ дисплея составляет 6,4”, а разрешение – 1080p по узкой стороне. За работу без подзарядки отвечает АКБ ёмкостью 5000 мАч. Модель обзавелась стереодинамиками, Mini-Jack и NFC.

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Samsung конструкцию «камеры-перевёртыша» усложнила и опробовала на среднеуровневой модели Galaxy A80. Судя по всему, южнокорейской компании не всё понравилось, т.к. больше такая технология не применялась ни в одном её аппарате.

Суть технологии заключается в использовании выдвижного блока, на котором установлен вращающийся модуль с камерами. Главный сенсор имеет разрешение 48 Мп. Рядом с ним установлен датчик на 8 Мп, соединённый с широкоугольной оптикой. Там же располагается ToF-камера.

В Samsung Galaxy A80 установлена sAMOLED матрица диагональю 6,7” с разрешением FHD+. Под ней располагается дактилоскопический сканер. Апрельско-майская новинка стала первым в мире смартфоном на базе чипа Snapdragon 730. Ёмкость АКБ составила 3700 мАч, а мощность быстрой зарядки – 25 Вт. На AliExpress модель доступна в модификации 8/128 ГБ по цене 390 долларов. Отметим, что на старте продаж компания просила за телефон 600-700 евро в зависимости от региона продаж.

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А завершим подборку решением, задавшим, судя по всему, тренд в индустрии смартфонов, о котором никто из нас не просил производителей. Телефон называется vivo NEX 3. Он отличается тем, что дисплей практически полностью покрывает не только лицевую сторону, но и боковые торцы. Мы уже и раньше видели смартфоны с сильно изогнутыми экранами. Например, Samsung Galaxy Note Edge. Но только в vivo NEX 3 маркетологи решили окрестить такой дисплей «экраном-водопадом».

В связи с наличием дисплея на торцах, клавиша питания немного сдвинулась в сторону тыльной панели, а кнопки управления громкости и вовсе пропали. Сетевые инсайдеры уверены, что в ближайшее время смартфоны без клавиш станут трендом. Дисплей имеет диагональ 6,89”. Разрешение составляет 1080 х 2256 точек.

Если к внешнему виду vivo NEX 3 вопросы есть, то с параметрами у смартфона всё в порядке. Здесь используется флагманский чип Snapdragon 855 Plus в паре с 8 ГБ ОЗУ. Постоянное запоминающее устройство характеризуется ёмкостью 128 ГБ. Основная камера имеет разрешение 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп, а фронталка на 16 Мп установлена в выдвижном блоке. Стоимость смартфона составляет 620 долларов. При желании можно купить модификацию с поддержкой мобильных сетей 5G за 900 долларов.

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