Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Линейка микроконтроллеров «Байкал» пополнилась тремя новыми моделями
В каталоге Государственной информационной системы промышленности появились три новых микроконтроллера серии «Байкал» — BE-U1100, BE-U1200 и BE-U1300.
реклама

Новое семейство микроконтроллеров построено на единой вычислительной платформе: два процессорных ядра функционируют на тактовых частотах 200 и 100 МГц соответственно. Объем встроенной оперативной памяти стандартизирован для всей тройки и составляет 32 Кбайт. Все микросхемы унифицированы по типу корпуса — QFN-48 с габаритами 6×6 мм, что упрощает монтаж на печатные платы с высокой плотностью компоновки. В базовый набор коммуникационных возможностей каждого кристалла входят два независимых контроллера CAN FD, обеспечивающих высокоскоростной обмен в промышленных сетях.

Изображение: ChatGPT

Ключевые отличия между модификациями касаются периферийной оснастки, что позволяет разработчику выбирать чип без переплаты за невостребованные опции. Младшая версия BE-U1100 выделяется наличием интерфейса QSPI и увеличенным числом линий ввода-вывода общего назначения — до 28 портов. У моделей BE-U1200 и BE-U1300 количество GPIO ограничено 22 выводами, однако за счет этого расширен набор последовательных интерфейсов: старшая редакция, BE-U1300, получила дополнительные каналы UART и I2C, а также два аудиоинтерфейса I2S, что делает ее предпочтительной для мультимедийных и голосовых приложений.

реклама

Области применения новых контроллеров охватывают широкий спектр: от систем автоматизации технологических процессов и частотно-регулируемых электроприводов до бортовой электроники транспортных средств, телеметрии и инженерной инфраструктуры зданий. Разработчики подчеркивают, что градация по периферии позволяет избежать установки избыточных модулей в проектах с жесткими требованиями к энергопотреблению и стоимости конечного изделия.

Параллельно с выходом серийных версий для платформы BE-U1000 анонсировно бескорпусное исполнение, предназначенное для гибридных сборок и многокомпонентных модулей, где стандартный пластиковый корпус ограничивает компоновочные решения. Данная опция расширяет горизонты применения микроконтроллеров в сверхминиатюрных устройствах и специальной аппаратуре с высокими требованиями к вибростойкости и тепловыделению.

#чип #байкал #микроконтроллер #be-u1100 #be-u1200 #be-u1300 #реестр гисп
Источник: tehnoomsk.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России одобрено строительство рекордного в Европе по высоте 710-метрового небоскрёба
Китайские литографы отстают от нидерландской ASML по-прежнему на четыре поколения
Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 впервые поднялся в воздух
Китай внедрит квантовые технологии в энергосети для борьбы с отключениями электричества
В России сравнили основные параметры ПД-35 и Rolls-Royce Trent 1000
Новые часы Fenix 9 получат на выбор дисплеи AMOLED или MiP и спутниковую связь в отдельной версии
Археологи обнаружили в Италии гробницу гигантов в хорошем состоянии
«Алиса AI» предложила нестандартную конфигурацию игрового ПК в сравнении с зарубежными нейросетями
Alibaba выпустила новую версию чат-бота Qwen3.8-Max в борьбе за лидерство в сфере ИИ с США
Автоблогер предложил свою версию причин прекращения выпуска ВАЗ-2107
Эксперт сравнил GeForce GTX 1080 Ti и RTX 5060 в ряде современных игр
Toyota представила самую дорогу Corolla в истории модельного ряда за 5 млн рублей
Археологи нашли затонувший корабль V века до н. э. с несколькими сотнями амфор
Sony заверяет в отсутствии проблем с поставками PS5 на фоне предстоящего релиза GTA VI
Релиз Attack on Titan 3 назначен на 10 декабря, представлен новый трейлер
Завершена основная конструкция первой трансграничной канатной дороги Китай-Россия через Амур
Китай мог испытать пятый прототип истребителя шестого поколения J-36
Xiaomi представила компактную электробритву с сенсорным запуском и автономией до 60 дней
АВТОВАЗ рассказал об истории созданного на базе Kalina в 2000 году концепт-кара LADA Roadster
В США доля Linux на рынке ОС внезапно удвоилась и составляет теперь 10%

Популярные статьи

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 4
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Electrek выбрала 29 лучших электровелосипедов августа 2026 года от $799 до премиум-сегмента в $6999
10 криптовалют для регулярного пассивного дохода через стейкинг в 2026 году
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 2. Вселенные, достойные ещё одной главы
PlayStation 6 против Xbox Project Helix – доступная экосистема или топовые эксклюзивы
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter