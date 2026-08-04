В каталоге Государственной информационной системы промышленности появились три новых микроконтроллера серии «Байкал» — BE-U1100, BE-U1200 и BE-U1300.

Новое семейство микроконтроллеров построено на единой вычислительной платформе: два процессорных ядра функционируют на тактовых частотах 200 и 100 МГц соответственно. Объем встроенной оперативной памяти стандартизирован для всей тройки и составляет 32 Кбайт. Все микросхемы унифицированы по типу корпуса — QFN-48 с габаритами 6×6 мм, что упрощает монтаж на печатные платы с высокой плотностью компоновки. В базовый набор коммуникационных возможностей каждого кристалла входят два независимых контроллера CAN FD, обеспечивающих высокоскоростной обмен в промышленных сетях.

Изображение: ChatGPT

Ключевые отличия между модификациями касаются периферийной оснастки, что позволяет разработчику выбирать чип без переплаты за невостребованные опции. Младшая версия BE-U1100 выделяется наличием интерфейса QSPI и увеличенным числом линий ввода-вывода общего назначения — до 28 портов. У моделей BE-U1200 и BE-U1300 количество GPIO ограничено 22 выводами, однако за счет этого расширен набор последовательных интерфейсов: старшая редакция, BE-U1300, получила дополнительные каналы UART и I2C, а также два аудиоинтерфейса I2S, что делает ее предпочтительной для мультимедийных и голосовых приложений.

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Области применения новых контроллеров охватывают широкий спектр: от систем автоматизации технологических процессов и частотно-регулируемых электроприводов до бортовой электроники транспортных средств, телеметрии и инженерной инфраструктуры зданий. Разработчики подчеркивают, что градация по периферии позволяет избежать установки избыточных модулей в проектах с жесткими требованиями к энергопотреблению и стоимости конечного изделия.

Параллельно с выходом серийных версий для платформы BE-U1000 анонсировно бескорпусное исполнение, предназначенное для гибридных сборок и многокомпонентных модулей, где стандартный пластиковый корпус ограничивает компоновочные решения. Данная опция расширяет горизонты применения микроконтроллеров в сверхминиатюрных устройствах и специальной аппаратуре с высокими требованиями к вибростойкости и тепловыделению.