Наибольшая доля пользователей зафиксирована в Новосибирской области, наименьшая — в Пермском крае.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой цифровых активов «Газпром-медиа холдинга», доля пользователей Rutube в 15 наиболее населённых регионах страны достигла 77% от численности граждан в возрасте 12–60 лет. Иными словами, более 75% потенциальной аудитории на этих территориях являются активными зрителями платформы.

Изображение: Flux

Наибольший уровень отмечен в Новосибирской области — 93% целевой группы. В Свердловской области этот показатель составил 88%, в столичном регионе (Москва и Московская область) — 86%, в Краснодарском крае — 80%. Ростовская область и Челябинская область продемонстрировали результаты 65% и 64% соответственно. В Республике Татарстан охват достиг 56%, в Башкортостане — 54%. Красноярский край показал 52%, Воронежская область — 51%, Саратовская область — 47%, Омская область — 43%. Замыкает список Пермский край с 39%.

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В ходе исследования были также выявлены предпочтения зрителей. На первом месте по популярности среди контентных категорий оказались фильмы. Вторую и третью позиции заняли лайфстайл-программы и сериалы соответственно. Полученные данные о поведении аудитории и её интересах используются при разработке редакционной политики и планировании рекламных размещений на площадке.