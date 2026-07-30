Разработка сопоставляет изображение с бортовой камеры со спутниковыми снимками местности и определяет координаты в реальном времени.

VA Technologies анонсировала навигационный модуль «Сова», работающий без привязки к глобальным спутниковым системам. Устройство не требует внешних источников данных или свежих карт — все вычисления производятся на борту.

Изображение: ChatGPT

Принцип действия системы основан на сравнении видеопотока с камеры дрона и эталонных спутниковых снимков территории. Алгоритм мгновенно вычисляет координаты аппарата, при этом, по заявлению разработчиков, ошибка позиционирования не накапливается, что позволяет сохранять точность на длинных дистанциях.

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Как утверждается в описании, «Сова» устойчива к расхождениям между картографической основой и фактическим состоянием местности. Сезонные изменения, снежный покров, смена растительности или появление новых объектов не влияют на работу навигации. Модуль сохраняет функциональность даже на участках без чётких ориентиров — над полями, лесами или пустынями.

Объём обученной модели составляет около 60 МБ. Система работает в реальном времени на процессоре одноплатного компьютера уровня Orange Pi 5 без использования дорогих графических ускорителей или специализированных нейронных процессоров. В компании отмечают, что система готова к установке на беспилотники, однако публичные демонстрации в реальных полётных условиях пока не проводились. В VA Technologies заявили о намерении провести полномасштабные испытания в ближайшее время.