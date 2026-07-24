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This_is_the_way
В России разрешили добавлять в бензин запрещённый десять лет назад монометиланилин
Это октаноповышающая присадка, которая была запрещена из-за токсичности и увеличения выбросов оксидов азота. Решение будет действовать до конца 2026 года.
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В России временно разрешили использование монометиланилина в производстве автомобильного топлива. Это присадка, которая была под запретом почти десять лет. Соответствующие изменения в технических нормативах вступили в силу на фоне локальных перебоев с поставками горючего в ряде регионов. Согласно новым правилам, до конца 2026 года в бензине допускается до 1% этой добавки, доля ароматических соединений может достигать 42%, а предельное содержание серы повышено до 150 мг на килограмм. По оценкам специалистов, такие послабления позволят дополнительно выпускать порядка 50 тысяч тонн высокооктанового топлива марок АИ-92 и АИ-95 ежемесячно.

Изображение: Grok

Монометиланилин был исключён из разрешённого перечня в 2016 году, когда отечественные нефтепереработчики перешли на экологический стандарт К5. Среди основных причин запрета назывались повышенные выбросы оксидов азота при сгорании и потенциальное канцерогенное действие — соответствующие данные приводило польское ведомство по контролю химической продукции. Возврат к применению этой присадки аналитики связывают с временным дефицитом риформата и алкилата на российских НПЗ, что не позволяет в полном объёме покрывать спрос на топливо с использованием обычных технологических схем.

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Одновременно с корректировкой нормативов были приняты дополнительные меры экономического характера. Совет Евразийской экономической комиссии обнулил импортные пошлины на топливо и присадки до середины 2027 года, тогда как раньше ставка составляла 5%. Кроме того, прорабатывается вопрос о транспортных льготах для поставщиков компонентов — в частности, скидках на железнодорожные перевозки. Также снижен обязательный норматив продаж бензина на биржевых торгах: с 15 до 10%. В экспертном сообществе полагают, что весь комплекс решений направлен на сглаживание текущего напряжения на топливном рынке и предотвращение дефицита в условиях сохраняющейся нестабильности в секторе переработки.

#нпз #аи-92 #топливный кризис #нефтепереработка #аи-95 #нефтеперерабатывающий завод #топливный рынок #присадки для бензобака #топливные стандарты
Источник: iz.ru
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