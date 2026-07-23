В июне широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, который эксперты называют «ненужным» авиакомпаниям из-за четырёх устаревших двигателей совершил перелёты в Хабаровск и Якутию.

Аналитики проекта «Летаем вместе» оценили уровень готовности Ил-96-400М к сертификации в 23%. В июне опытный борт с номером 96115 совершил перебазирование из подмосковного Жуковского в Хабаровск с промежуточной посадкой в Казани — этот перелёт был связан с необходимостью обеспечения безопасности. Вместе с ним на Дальний Восток отправился и опытный Ил-96-300 (борт № 96107).

Изображение: Flux

Неделю назад Ил-96-400М побывал в Якутии. Как сообщается, испытания там прошли в нестандартном формате: экипаж несколько раз имитировал заходы на посадку, что вызвало удивление у местных жителей, наблюдавших за манёврами с земли.

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Авиаэксперт Олег Пантелеев ранее объяснял, что четырёхдвигательный Ил-96-400М с силовой установкой ПС-90А не представляет интереса для авиакомпаний, которые в основном ориентируются на двухдвигательные машины Boeing и Airbus. По его мнению, в нынешних условиях лайнер становится фактически невостребованным на отечественном рынке.

Ранее издание проводило сравнение Ил-96-400М с мировым эталоном дальнемагистральной эффективности — Airbus A350-100, и разрыв в экономических показателях оказался критическим. Тем не менее испытания опытного самолёта продолжаются: сертификационные процедуры, хотя и с низкой интенсивностью, всё ещё идут.