Присутствие бортинженера в экипаже Ту-214 может обходиться авиакомпаниям в сумму до 1,5 млрд рублей в год на один борт — к такому выводу пришли эксперты издания «Техносфера Россия».

Конструктивная особенность Ту-214, требующая наличия в экипаже третьего члена — бортинженера, может стать серьёзным финансовым бременем для перевозчиков. По расчётам отраслевых аналитиков, содержание дополнительного специалиста в расчёте на один воздушный судно в годовом исчислении способно достигать 1,5 млрд рублей с учётом всех сопутствующих затрат.

Изображение: uacrussia.ru (обработано Reve Art)

Согласно опубликованным данным, для круглосуточной эксплуатации одного самолёта необходима ротация шести сменных экипажей. Таким образом, если авиакомпания планирует сформировать парк из 50 таких машин, штат бортинженеров должен насчитывать порядка 300 человек. При среднемесячной заработной плате квалифицированного специалиста на уровне 350 тыс. рублей только прямой фонд оплаты труда составит более 1,26 млрд рублей в год. Добавив к этой сумме страховые взносы и регулярные расходы на поддержание профессиональной квалификации и периодическое обучение, аналитики получают итоговую оценку, приближающуюся к полутора миллиардам рублей ежегодно.

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В издании подчёркивают, что проблема лежит не в плоскости удобства или технической необходимости, а исключительно в области экономики эксплуатации. При этом стоимость самого лайнера за последние годы демонстрирует заметную динамику: если в 2023 году новый Ту-214 оценивался в 3,2 млрд рублей, то сегодня его цена достигает уже 6 млрд. На этом фоне в публикации обращается внимание и на кадровую ситуацию на производстве — сообщается, что Казанский авиационный завод, где собираются эти машины, ведёт поиск гальваников с предложением оплаты труда около 50 тыс. рублей, что сильно контрастирует с высокими зарплатами лётного состава.