В ходе доклинических испытаний были выполнены две операции на крупных млекопитающих, включая удаление желчного пузыря.

Специалисты UCSD достигли важного результата в области роботизированной медицины. В рамках доклинических исследований они впервые использовали телеуправляемых гуманоидных роботов для проведения операций. Оба пробных хирургических вмешательств производились на крупных млекопитающих: в первом случае, в процессе удаления желчного пузыря, так же принимал участие обычный хирург, а вторая операция прошла полностью автономно — два аппарата работали совместно без вмешательства человека.

Изображение: interestingengineering.com

По мнению исследователей, применение таких систем способно расширить возможности хирургии. Среди перспективных направлений — помощь хирургам во время операций и полностью удалённое проведение вмешательств.

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Гуманоидная конструкция и многофункциональность таких платформ дают им преимущество перед традиционными роботизированными комплексами. Они способны решать более широкий круг медицинских и вспомогательных задач. Это открывает перспективы для использования не только в крупных клинических центрах, но и в отдалённых районах, в зонах бедствий и при поисково-спасательных работах.

Разработчики обращают внимание, что нынешние роботизированные хирургические системы имеют узкую специализацию. Как правило, они оснащены тремя или четырьмя манипуляторами, используют закрытое программное обеспечение и специальные инструменты. Масса таких установок достигает 816 килограммов. Для их работы требуются специально оснащённые операционные, длительная подготовка и квалифицированный персонал. Всё это делает их дорогостоящими и сложными для применения за пределами крупных медицинских учреждений. Новая разработка потенциально способна облегчить проблему нехватки хирургов в мире и повысить доступность качественной медицинской помощи в регионах с ограниченными ресурсами.