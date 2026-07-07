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Двигатель НК-36СТ-32 от ОДК вошёл в пятёрку лучших промышленных проектов России
Разработанный самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт получил признание на Национальной промышленной премии «Индустрия».
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В Екатеринбурге на полях международной выставки «ИННОПРОМ-2026» подвели итоги Национальной промышленной премии «Индустрия». На соискание награды было подано 392 проекта. Экспертный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов, определил пятёрку лучших отечественных разработок. Среди них — газотурбинный двигатель НК-36СТ-32, созданный на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов», входящем в структуру Ростеха. Новая силовая установка развивает мощность 32 МВт и предназначена для работы в составе газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций сжижения газа.

Изображение: rostec.ru

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При разработке конструкторы опирались на уже существующую модель НК-36СТ-25, но применили ряд новых инженерных решений. Благодаря высокой степени преемственности заказчики смогут обновлять действующее оборудование без серьёзных капитальных вложений. По заявленным характеристикам НК-36СТ-32 имеет КПД 38%, уменьшенный удельный расход топлива и расчётный ресурс 120 тысяч часов. Экологическая составляющая также учтена: силовая установка оборудована камерой сгорания с низким уровнем выбросов, что соответствует действующим природоохранным требованиям.

Изображение: rostec.ru

Испытания опытного образца прошли ещё в сентябре 2025 года на заводском стенде и полностью подтвердили расчётные параметры. С ноября 2026 года двигатель приступит к опытно-промышленной эксплуатации в реальных условиях. Его установят на компрессорной станции в составе газоперекачивающего агрегата.

Игорь Селиванов, занимающий пост первого заместителя генконструктора и начальника ОКБ «ОДК-Кузнецов», назвал попадание в топ-5 признанием заслуг коллектива и подтверждением вклада компании в укрепление технологической независимости топливно-энергетического сектора. Премия «Индустрия» учреждена Минпромторгом в целях стимулирования промышленных инноваций и публичного признания лучших практик. Организаторами конкурса выступают Минпромторг и правительство Свердловской области. Сама выставка «ИННОПРОМ-2026» продолжит работу в Екатеринбурге до 9 июля.

#ростех #одк #объединённая двигателестроительная корпорация #алиханов #иннопром-2026 #нк-36ст-32
Источник: rostec.ru
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