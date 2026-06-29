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Производство МС-21 ускорили втрое за счёт внедрения цифровых технологий на Иркутском авиазаводе
На Иркутском авиационном заводе внедрили новую технологию цифрового моделирования, которая сократила время разработки деталей для МС-21 с 10 до 3,5 дней — почти втрое. Процесс внесения изменений в конструкцию ужался с полугода до нескольких недель, а количество согласований снизилось более чем в четыре раза.
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Инженеры Иркутского авиационного завода завершили масштабный проект по оптимизации производства среднемагистрального лайнера МС-21. Ключевым изменением стал полный пересмотр подхода к созданию цифровых моделей деталей и сборочных единиц. В результате время разработки сократилось на 65% — с прежних 10 дней до 3,5 дней.

Изображение: Grok

Ещё более впечатляющие результаты достигнуты в процедуре внесения конструктивных изменений. Если ранее на согласование и интеграцию правок требовалось от четырёх до шести месяцев, то теперь весь цикл укладывается в менее чем месяц. Параллельно предприятие полностью отказалось от бумажного документооборота на этом этапе производства.

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Количество задействованных специалистов уменьшилось с 16 до 5 человек, а число обязательных согласований — с 34 до 8. Вместо обмена служебными записками большинство решений теперь принимается в единой цифровой среде. Это ускорило коммуникацию между подразделениями и снизило риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ранее лётчик-испытатель ПАО «Яковлев» Олег Мутовин заявлял, что российские авиастроители обогнали мировых конкурентов по ключевым компетенциям в создании МС-21. Внедрение передовых цифровых решений на этапе производства подтверждает этот тезис, выводя отечественное авиастроение на новый уровень эффективности.

#импортозамещение #ростех #мс-21 #оак #иркутский авиационный завод #ускорение производства
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