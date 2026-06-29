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This_is_the_way
В Китае завершено возведение основного пролёта моста-рекордсмена
Объект станет ключевым звеном транспортной системы порта Нинбо-Чжоушань, самого загруженного грузового порта на планете, и позволит объединить разрозненные острова в единую скоростную сеть.
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В восточной китайской провинции Чжэцзян завершено возведение основного пролёта морского моста Цинлунмэнь, который войдёт в историю как самая протяжённая трёхбашенная вантовая конструкция в мире. Общая длина перехода составляет 2212 метров, а два главных пролёта достигают 756 метров каждый. Такая инженерная схема, использующая третью опору в дополнение к двум классическим, позволяет перекрывать судоходные фарватеры с минимальными ограничениями для прохода крупнотоннажных судов.

Изображение: scmp.com (обработано ChatGPT)

Высота каждой из трёх башен достигает 249 метров, что сопоставимо с 80-этажным небоскрёбом. Мост станет центральным элементом второй фазы автомагистрали Люхэн и соединит три крупных острова — Люхэн, Фоду и Мэйшань. Время в пути между ними сократится с двух часов паромной переправы до 20 минут по шоссе. Открытие движения запланировано на конец 2027 года.

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Строительство ведут две дочерние структуры China Railway Construction Corporation — Bridge Engineering Bureau Group и Port Bureau Group. Проект реализуется в рамках масштабной инфраструктурной программы стоимостью 17,6 млрд юаней (около 2,6 млрд долларов США), запущенной в 2022 году для повышения эффективности грузоперевозок в портовом комплексе.

Ожидается, что новый мост существенно улучшит распределение грузовых потоков, оптимизирует развитие архипелага Чжоушань и укрепит интеграцию между портовой инфраструктурой и промышленными кластерами региона. Ранее изолированные островные территории станут частью единой скоростной транспортной сети, что положительно скажется на пропускной способности крупнейшего в мире грузового порта Нинбо-Чжоушань.

#китай #инфраструктура #логистика #мост #порт #мост &quot;челюсть дракона&quot; #bridge engineering bureau group #china railway construction corporation
Источник: scmp.com
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