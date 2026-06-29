По его словам, задача испытателей — заложить в машину ресурс, которого хватит на десятилетия, поэтому ни одна система не проходит проверку в упрощённом режиме.

Программа лётных испытаний среднемагистрального самолёта МС-21 идёт по строжайшему регламенту. Лётчик-испытатель ПАО «Яковлев», Герой России Роман Таскаев пояснил, что такой подход — не избыточная перестраховка, а осознанная позиция разработчиков.

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По словам Таскаева, каждая процедура выполняется с прицелом на долгую эксплуатацию лайнера. Технические решения и характеристики закладываются не на ближайшие годы, а на несколько десятилетий вперёд. Поэтому на всех этапах проверок испытатели исключают любые послабления — системы проходят проверки по максимально жёстким сценариям. «Мои дети и внуки должны на нём летать, поэтому мы ответственно подходим к испытаниям», — подчеркнул пилот.

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Личные впечатления Таскаева от машины он описал как «самые превосходные». По его оценке, лайнер демонстрирует высокий уровень надёжности и управляемости, что подтверждается всеми этапами лётных тестов.

Ранее другой лётчик-испытатель ПАО «Яковлев», Олег Мутовин, заявил, что российские авиастроители обогнали мировых конкурентов по ключевым компетенциям в создании МС-21. Он отметил, что самолёт полностью собран на отечественных комплектующих, и ни один зарубежный производитель на сегодняшний день не может похвастаться аналогичным уровнем локализации.