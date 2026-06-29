Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Лётчик Таскаев назвал причины ужесточения программы испытаний самолёта МС-21
По его словам, задача испытателей — заложить в машину ресурс, которого хватит на десятилетия, поэтому ни одна система не проходит проверку в упрощённом режиме.
реклама

Программа лётных испытаний среднемагистрального самолёта МС-21 идёт по строжайшему регламенту. Лётчик-испытатель ПАО «Яковлев», Герой России Роман Таскаев пояснил, что такой подход — не избыточная перестраховка, а осознанная позиция разработчиков.

Изображение: Flux

По словам Таскаева, каждая процедура выполняется с прицелом на долгую эксплуатацию лайнера. Технические решения и характеристики закладываются не на ближайшие годы, а на несколько десятилетий вперёд. Поэтому на всех этапах проверок испытатели исключают любые послабления — системы проходят проверки по максимально жёстким сценариям. «Мои дети и внуки должны на нём летать, поэтому мы ответственно подходим к испытаниям», — подчеркнул пилот.

реклама

Личные впечатления Таскаева от машины он описал как «самые превосходные». По его оценке, лайнер демонстрирует высокий уровень надёжности и управляемости, что подтверждается всеми этапами лётных тестов.

Ранее другой лётчик-испытатель ПАО «Яковлев», Олег Мутовин, заявил, что российские авиастроители обогнали мировых конкурентов по ключевым компетенциям в создании МС-21. Он отметил, что самолёт полностью собран на отечественных комплектующих, и ни один зарубежный производитель на сегодняшний день не может похвастаться аналогичным уровнем локализации.

#ростех #гражданская авиация #испытания #мс-21 #оак #сертификация #объединённая авиастроительная корпорация #лайнер
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Современный анализ объяснил, как римлянам удавалось строить прямые дороги
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Телескоп «Евклид» получил детальнейшее изображение центра Млечного Пути с 60 млн звёзд
Энтузиаст протестировал AMD FX-8350 с GTX 970 и RTX 4060 Ti в ряде игр
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
Эксперт сравнил RTX 3060 Ti и RTX 5060 в паре с Ryzen 5 5500X3D в ряде современных игр
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
«Высокоточные комплексы» впервые показали автопилот для сельхозтехники «Мещера»
Британская компания Sweren представила трёхколёсный электровелосипед с горизонтальной посадкой
В российском МФТИ научились печатать электронику с точностью до 7 микрометров
Фанаты разрабатывают ПК-порт оригинальной игры Spyro the Dragon для PS1
Asus представила юбилейный роутер ROG Rapture GT7 20th Anniversary Edition
Вождение с МКПП обеспечивает мозгу ежедневную тренировку, которую АКПП просто не может обеспечить
Доктор экономических наук Делягин заявил о наличии запасов бензина и авиакеросина в России
«Росатом» показал электрический фургон Voyt LCV на композитной платформе с запасом хода до 300 км

Популярные статьи

Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Кто такой Галактус и почему даже титан Танос боится его силы
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter