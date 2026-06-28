Технология позволяет наносить проводящие дорожки, электроды и сенсорные слои на любые поверхности, включая гибкие полимеры. Это промежуточное решение между дорогой литографией и традиционной печатью плат. Серийное производство планируется в ближайшие годы.

В конце июня МФТИ принял Всероссийскую конференцию по печатной и гибкой электронике. Главная новость: технологии печати электронных компонентов готовы к переходу от отдельных образцов к опытному производству. Особенно это касается дисплеев, сенсоров и носимых устройств.

Изображение: Nano Banana

Разработчики МФТИ представили системы аэрозольной печати, которые формируют дорожки шириной 7–10 микрометров. Это значительно тоньше, чем даёт традиционная печать плат. Установки работают с двумя типами материалов. Жидкие чернила с частицами серебра или платины распыляются через сопло по принципу ингалятора. Второй вариант — сухая печать: наночастицы синтезируются прямо в процессе из искрового разряда, проходят лазерную обработку и осаждаются на поверхность. Спекание идёт без нагрева, что позволяет использовать термочувствительные полимеры.

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Технология занимает промежуточное положение: точнее обычной печати плат (где разрешение хуже 30 мкм), но дешевле фотолитографии с её дорогим оборудованием. В МФТИ уже работает опытный образец, ведётся создание более быстрой версии для небольших серий.

Основное применение сейчас — научные исследования, прототипирование и тестовые образцы. Готовую схему можно получить через час после разработки. Среди перспектив преобладает биомедицина (печать биополимеров), плазмонные датчики, СВЧ-антенны и микронагреватели.

Мировой рынок аддитивной электроники, по прогнозам, достигнет 115 млрд долларов к 2034 году. В России сегодня наращивают выпуск собственных станков, на Западе преобладают услуги печати.



