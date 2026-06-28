Ранее сроки назывались более ранние — август 2026 года, так что сдвиг составляет 5–6 месяцев. После получения сертификата начнутся поставки серийных машин, 26 из 42 законтрактованных уже в разной степени готовности.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов озвучил обновлённые сроки сертификации полностью импортозамещённого регионального лайнера SJ-100. По его словам, завершение процедуры ожидается в конце 2026 года — первом квартале 2027 года.

Изображение: ChatGPT

Лётная программа испытаний, по данным главы ведомства, выполнена более чем на 80% и должна быть полностью закрыта до конца года. После этого производитель соберёт и передаст в Росавиацию пакет документов, подтверждающих безопасность и соответствие машины требованиям. На основании этих бумаг в сертификат типа будут внесены изменения, и самолёт получит допуск к коммерческим перевозкам.

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Алиханов уточнил, что основной объём работы сейчас связан не с полётами, а с оформлением документации, которая потребует внимательного подхода. Именно поэтому сроки сдвинулись — ранее в Минпромторге рассчитывали завершить сертификацию уже в августе 2026 года. Таким образом, задержка составляет примерно 5–6 месяцев.

После получения сертификата самолёты, которые уже собираются в Комсомольске-на-Амуре, начнут передавать авиакомпаниям. Сейчас на разных стадиях готовности находятся 26 машин из 42, предусмотренных контрактом. Параллельно продолжается производство следующих.

От надёжности ПД-8 и результатов испытаний во многом зависели сроки. В Минпромторге подчёркивали, что дата сертификации подвижна — она определяется готовностью документации и устранением замечаний регулятора. Текущий прогноз, озвученный Алихановым, стал официальным ориентиром для отрасли. В авиационных кругах ждут финальных решений, но уже ясно, что в этом году самолёт в небо с пассажирами не выйдет. Первые рейсы SJ-100 возможны не раньше 2027 года.