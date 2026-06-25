Казанский авиационный завод запустил крупный цех механической обработки для производства деталей Ту-214. Процесс полностью автоматизирован: один оператор может обслуживать до восьми станков, а контроль качества ведётся роботизированными измерителями.

Казанский авиационный завод (КАЗ) ввёл в эксплуатацию новый производственный корпус, площадь которого сопоставима с тремя футбольными полями. Цех оснащён современным высокоточным оборудованием и полностью автоматизирован. Здесь будут изготавливать ключевые детали для пассажирских лайнеров Ту-214.

Изображение: Qwen

В корпусе установлены новые токарные и фрезерные обрабатывающие центры. Как пояснил начальник центра механической обработки КАЗ Алексей Мурылёв, оборудование позволяет производить сложнейшие компоненты различных частей самолёта — от кронштейнов до элементов крыла и хвостового оперения.

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Автоматизация производства кардинально изменила организацию труда. Если ранее за каждым станком был закреплён отдельный оператор, то теперь в одной смене два сотрудника могут обслуживать до восьми станков одновременно. Контроль качества также переведён на автоматические рельсы: роботизированные измерительные системы проверяют каждую выпущенную деталь на соответствие эталонным параметрам и подтверждают её годность без участия человека. Автоматизация затронула и участок контроля — все проверочные операции выполняются с применением роботизированных комплексов.

Масштабное перевооружение производства потребовало увеличения штата. В связи с запуском нового цеха КАЗ объявил о массовом наборе рабочих специальностей. Это позволит нарастить темпы выпуска Ту-214 и обеспечить выполнение планов по поставкам авиалайнеров российским перевозчикам. Новый цех станет одним из ключевых звеньев в программе расширения производства отечественной авиатехники.