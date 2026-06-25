Статус подтверждает локализацию производства и даёт доступ к госпрограммам.

Промышленный шлифовальный станок SXS 310 CNC, производимый холдингом «СТАН» Госкорпорации Ростех, официально зарегистрирован в перечне российской промышленной продукции. Заключение о соответствии выдано Минпромторгом России. Как заявили в холдинге, присвоение статуса повысит позиции станка на внутреннем рынке и упростит его применение в проектах, реализуемых в рамках политики импортозамещения.

Изображение: Flux

Разработкой и выпуском модели занимается компания «Шлифовальные Станки», входящая в холдинг. SXS 310 CNC спроектирован для высокоточной обработки хвостовых соединений замкового типа у лопаток газотурбинных установок. Конструкция с двумя шлифовальными кругами исключает появление дефекта, известного как «ножницы», который часто возникает при обработке профильных пазов и снижает ресурс деталей.

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По словам заместителя гендиректора холдинга по научно-техническим вопросам Дениса Чернявского, в нынешних экономических реалиях наличие официального подтверждения отечественного производства становится критическим условием для промышленных предприятий. Это даёт производителям преимущества при участии в тендерах, доступ к мерам государственной поддержки и инвестиционным преференциям. Холдинг намерен последовательно распространять эту практику на все выпускаемые станки.

SXS 310 CNC способен стать прямой альтернативой зарубежным машинам, в частности, немецкому агрегату модели SS-13 от Elb-Schlif, используемому для плоскопрофильного шлифования. Новая модель стала третьей в портфеле холдинга, получившей регистрацию в реестре Минпромторга. Ранее туда были внесены шлифовальный станок SXS 410 с одним шпинделем и пятикоординатный комплекс SXS 512.