Силовая установка прошла испытания в вулканическом пепле, соответствует нормам ИКАО по эмиссии и обеспечивает снижение расхода топлива на 10–15% по сравнению с аналогами.

Объединённая двигателестроительная корпорация официально отнесла ПД-14 к пятому поколению силовых установок. Двигатель для МС-21 стал одним из самых технологически сложных проектов российского авиапрома. При его создании внедрены 16 решений, которых ранее в стране не существовало.

Изображение: www.uecrus.com

Ключевые инновации затронули все основные узлы. Вентилятор получил пустотелые широкохордные лопатки. В турбине высокого давления установлены монокристаллические лопатки с теплозащитными покрытиями второго поколения. Камера сгорания изготовлена из интерметаллидного сплава с пониженной эмиссией, что позволяет двигателю соответствовать экологическим стандартам ИКАО.

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Также внедрена 3D-печать деталей горячей части, полые лопатки турбины низкого давления и композитные звукопоглощающие конструкции. Удельный расход топлива снижен на 10–15% относительно аналогов.

Накануне «Яковлев» провёл испытания МС-21 с ПД-14. Самолёт подняли в воздух с одним работающим двигателем, подтвердив работоспособность системы в аварийном режиме. Дальность полёта пока составляет 3,8 тыс. км. Эксперт Роман Гусаров отметил, что после начала эксплуатации этот показатель планируют увеличить.

ПД-14 также успешно прошёл проверку в условиях задымления вулканическим пеплом, что подтверждает его надёжность в сложных условиях. Время покажет, насколько данная система будет эффективна и надёжна.