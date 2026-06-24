Установка новых агрегатов потребует серьёзных конструкционных доработок существующих лайнеров.

Глава ведущего технического вуза страны пояснил, что нынешние двигатели SaM146, хотя и продолжают эксплуатироваться, уже массово нуждаются в ремонте так называемой «горячей части» — турбины высокого давления и камеры сгорания. Однако в России на сегодняшний день отсутствуют необходимые компетенции для выполнения таких работ, что серьёзно осложняет поддержание лётной годности парка Superjet 100.

Изображение: ChatGPT

Главным препятствием для замены силовой установки, по словам Гордина, является несовместимость двигателей с существующей конструкцией планера. Он подчеркнул, что любой самолёт изначально проектируется под строго определённые варианты двигательных установок, и все системы воздушного судна — от гидравлики до электроники и топливной автоматики — должны быть согласованы между собой. Установка иного двигателя на уже существующую машину без внесения изменений в конструкцию невозможна в принципе.

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Интересно, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ранее анонсировало намерение выделить финансирование на проведение исследовательских работ по возможности замены SaM146 на отечественные ПД-8 именно на уже выпущенных экземплярах Superjet 100. Однако, по состоянию на июнь текущего года, конкретные сроки старта проекта так и не были определены, а каких-либо официальных новостей о продвижении этой инициативы в открытых источниках не появлялось.

Таким образом, вопрос замены импортных двигателей на российские на существующих самолётах остаётся открытым, а любое решение в этом направлении потребует значительных финансовых и временных затрат на перепроектирование и дополнительные сертификационные испытания.