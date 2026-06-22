Компания «Современные транспортные технологии» запускает автопробег нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO» по маршруту от Ростова-на-Дону до Омска. За руль сядут известные блогеры-амбассадоры, а общая протяжённость маршрута превысит 7000 километров.

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) приступила к проведению автопробега, приуроченного к выводу на рынок нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO». Основная цель мероприятия — испытание техники в реальных условиях эксплуатации и организация встреч с представителями дилерской сети и партнёрами.

Изображение: stt.ru (обработано Flux)

Автопробег стартовал 17 июня в Ростове-на-Дону и завершится 7 июля в Омске. Общая протяжённость маршрута составляет 7000 километров. Колонна проследует через девять городов: Воронеж, Москву, Долгопрудный, Нижний Новгород, Уфу, Екатеринбург и Челябинск. В ходе пробега планируется оценить поведение автомобиля в различных дорожных и климатических условиях, а также проверить его надёжность, экономичность и уровень комфорта для водителя.

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За управление автомобилем находятся блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio). В каждом городе по маршруту предусмотрены встречи с дилерами, техническими специалистами и партнёрами. Информация о ходе автопробега публикуется в официальных аккаунтах СТТ в социальных сетях и на каналах блогеров.



