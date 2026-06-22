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Сертификация ПД-8 не гарантирует полной готовности SJ-100 к эксплуатации
Двигатель ПД-8 для SJ-100 официально сертифицирован, однако эксплуатационная надёжность лайнера пока остаётся под вопросом. Эксперты предупреждают: реальные проблемы могут проявиться только в процессе регулярных полётов.
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Долгожданный сертификат типа для двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещённого «Суперджета», получен. Однако авиационные специалисты призывают не спешить с выводами о полной готовности самолёта к эксплуатации. Как отметил исполнительный директор агентства Aviaport Олег Пантелеев, испытательные полёты лайнера всё ещё продолжаются, и окончательный вердикт о надёжности силовой установки делать преждевременно.

Изображение: uecrus.com (обработано Flux)

По словам эксперта, выявленные на этапе заводских проверок недостатки разработчик, как правило, стремится устранить до получения разрешительных документов. Но совсем иная ситуация складывается, когда машина уже начала летать в реальных условиях. В таком случае инженерам приходится оперативно реагировать на неполадки прямо в процессе эксплуатации, не имея возможности остановить программу для длительных доработок.

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Помимо SJ-100, двигатель ПД-8 также планируют устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200. Кроме того, в отрасли ходили разговоры о том, что эта силовая установка может стать основой для нового бизнес-джета, который собираются строить в Ульяновске на базе того же «Суперджета».

В Объединённой двигателестроительной корпорации ранее подчёркивали уникальность проекта ПД-8. Разработка двигателя с нуля заняла всего шесть лет — таких темпов создания авиационных моторов мировое двигателестроение ещё не знало. Однако, как напоминают эксперты, короткие сроки не гарантируют мгновенного избавления от «детских болезней» новой техники.

#россия #импортозамещение #ростех #пд-8 #одк #сертификация #суперджет #объединённая двигателестроительная корпорация
Источник: www1.ru
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