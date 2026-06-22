К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством Бруно Безара из Парижской обсерватории, проанализировав данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

Учёные изучали спектры — распределение поглощённого и отражённого света, по которому определяют химический состав удалённых объектов. На Титане они заметили узкую спектральную линию, указывающую на присутствие неизвестного соединения. На Плутоне поглощение происходило в тех же диапазонах, но с более широким профилем.

Изображение: кадр из фильма "Проект конец света"

Внешне эти два мира сильно отличаются. Плутон значительно холоднее, не имеет жидких углеводородных морей и обладает атмосферой в 15 000 раз более разреженной. Однако химия их атмосфер похожа: в обеих преобладают азот и метан. Под действием солнечного излучения они вступают в фотохимические реакции, образуя сложные органические частицы — дымку. Эти частицы оседают на поверхность и, вероятно, накапливаются там.

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Исследователи сравнили спектр загадочного вещества с тысячами лабораторных и астрономических данных — известных соединений, которые уже обнаружены в атмосфере Титана или могут присутствовать на поверхности обоих тел. Ничего не совпало. Несколько веществ были близки, но не идентичны. Учёные полагают, что искомое соединение может быть модифицированной версией одного из известных, либо смесью нескольких. Различия в спектрах на Титане и Плутоне, вероятно, объясняются разным размером частиц. «У нас есть несколько кандидатов, но это точно не простое соединение, — пояснил Безар. — Чем бы оно ни оказалось, это станет неожиданностью».

Чтобы раскрыть тайну, команда использует три подхода. Во-первых, новые наблюдения JWST, которые могут показать, где именно на Титане находится это вещество — и тогда его удастся связать с геологией. Во-вторых, лабораторные эксперименты, в которых исследователи попытаются воспроизвести близкие соединения и подогнать их спектры под загадочный сигнал. В-третьих, в рамках миссии NASA Dragonfly, беспилотный дрон-вертолёт отправится к Титану в 2028 году и достигнет его поверхности в 2034-м. Он сможет непосредственно измерить состав вещества и раз и навсегда разрешить эту загадку.