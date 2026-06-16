Технологическая группа Wärtsilä провела в испанском городе Бермео успешные испытания крупногабаритного двигателя, работающего исключительно на чистом водороде. Модель подключилась к национальной электросети и доказала, что генераторы могут работать без ископаемого топлива.

Впервые в истории крупный энергетический двигатель заработал на 100% чистом водороде и успешно подал электроэнергию в национальную сеть Испании. Испытания провела технологическая компания Wärtsilä в северном городке Бермео. Это первая в мире демонстрация того, что водородный двигатель большого масштаба может функционировать в реальных сетевых условиях без примеси природного газа.

Изображение: interestingengineering.com (обработано ChatGPT)

Двигатель называется Wärtsilä 31H2. Он входит в семейство Wärtsilä 31 — одного из самых эффективных многотопливных четырёхтактных моторов в мире. В отличие от предыдущих конструкций, которые сжигали смесь водорода с природным газом, новая машина не использует ископаемое топливо вообще.

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В стране уже высокая доля возобновляемой энергии — солнца и ветра. При этом Испания стремится снизить зависимость от нестабильного мирового рынка ископаемого топлива. Водородные двигатели решают главную структурную проблему «зелёных» сетей: солнце светит не круглые сутки, а ветер дует не всегда. По прогнозам, к 2030 году мировые мощности солнечных и ветровых установок вырастут примерно на 4600 гигаватт. Для балансировки таких сетей нужны гибкие резервные системы, способные запускаться за секунды при падении генерации или скачке спроса.

Схема работы замыкается в цикл. Когда ветряки или солнечные панели производят больше электроэнергии, чем нужно потребителям, избыток направляется на электролизёры. Электролиз расщепляет воду на кислород и водород. Водород хранится, а затем сжигается в двигателе 31H2 именно тогда, когда возобновляемые источники бездействуют (ночью или в безветрие). При сгорании водорода не образуется углекислого газа — только водяной пар. Так обеспечивается круглосуточное безуглеродное энергоснабжение.

Технология применима не только для балансировки общих сетей. Двигатель может питать удалённые районы, не подключённые к магистральным линиям. А также обеспечивать постоянную энергию для промышленных предприятий с круглосуточным циклом и для дата-центров искусственного интеллекта. Последние особенно чувствительны к перебоям и одновременно находятся под давлением требований по снижению углеродного следа.