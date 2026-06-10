Гарвардский астроном Ави Лёб детально описал его аномалии и предположил: возможно, это древний инопланетный зонд. Однако научное сообщество склоняется к версии кометы.

Чтобы поставить точку, группа исследователей из SETI (Поиск внеземного разума) при Беркли и проекта Breakthrough Listen решила просканировать 3I/ATLAS на предмет искусственных радиосигналов. Результаты опубликованы в The Astronomical Journal.

Изображение: Qwen

С помощью телескопной решётки Аллена близ Сан-Франциско учёные собрали почти 74 млн узкополосных сигналов за немного более 7 часов наблюдений. Затем они отфильтровали радиочастотные помехи — то есть земное электромагнитное излучение от радаров, связи и прочих устройств. Осталось около двух миллионов кандидатов.

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Далее алгоритмы выделили 211 сигналов с подозрительно высокой мощностью. Увы, ни один из них не выдержал проверки на техногенность. Все они легко объясняются человеческой активностью, теми же помехами.

«Это ещё один гвоздь в крышку гроба» теории об инопланетной природе 3I/ATLAS, констатируют авторы работы. Ранее Breakthrough Listen уже нацеливал на объект крупнейший в мире радиотелескоп Грин-Бэнк и тоже не нашёл ничего похожего на «сигнал кандидата».

Тем не менее сам эксперимент авторы считают полезным. Соруководитель исследования Валерия Гарсия Лопес из Университета Фурмана подчёркивает: «Результаты показывают, насколько реально обнаружить сигнал с помощью современных технологий. Поэтому важно продолжать поиски техносигнатур — даже от объектов, от которых мы вряд ли чего-то ждём».

Ведущий автор София Шейх из SETI напоминает: в космосе вполне могут дрейфовать инопланетные зонды. Мы ведь сами запустили несколько таких аппаратов. «Наши „Вояджеры“ когда-нибудь станут внеземными артефактами в других звёздных системах, — говорит она.



