Комплексы под названием «Точка контроля» основаны на технологиях искусственного интеллекта и машинного зрения и уже работают на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн».

В систему контроля качества, внедрённую на «ОДК-Сатурн», входят роботизированная подача, сверхчёткие камеры и нейросети. Механическая рука сама доставляет лопатку в зону съёмки, оборудование фиксирует изображение всех плоскостей, а затем автоматически, без физического контакта, наносит метки на проблемные участки. Аппаратура находит брак уже при отклонении от эталона на 40 микрон — человеческий глаз такие мельчайшие дефекты не видит. Все данные проверок сохраняются, что помогает анализировать и устранять источники систематических нарушений технологии.

Изображение: Grok

Раньше каждую деталь осматривал вручную сотрудник отдела техконтроля. При растущих объёмах выпуска такой подход создавал очереди и не исключал ошибок из-за усталости или недостаточной внимательности человека.

реклама

Евгений Алексеев (директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн») пояснил, что на этапе предварительной проверки лопаток самую рутинную и ресурсоёмкую работу взял на себя искусственный интеллект. Опыт использования системы подтвердил её паспортные данные: точность и полнота распознавания вышли на плановые показатели и продолжают увеличиваться по мере эксплуатации. Как следствие — выросла пропускная способность участка и общая операционная эффективность. Сейчас функционируют два роботизированных поста, встроенных в платформу «Точка контроля». Они проверяют шесть типов лопаток газотурбинных двигателей. Компания намерена распространить этот опыт на другие номенклатурные позиции и другие площадки ОДК.

Источник: rostec.ru

Благодаря автоматизации высококвалифицированные контролёры освобождаются от монотонной работы и переключаются на более интеллектуальные задачи: оценку геометрии деталей, выявление технологических причин возникновения дефектов и обработку нестандартных случаев. Такое перераспределение человеческих ресурсов ускоряет производственный цикл и улучшает качество продукции.

Проект профинансирован грантом фонда «Сколково» в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Александр Ганин (генеральный директор компании «Точка зрения») отметил, что автоматическая диагностика микроскопических дефектов на криволинейных зеркальных поверхностях — одна из сложнейших задач для промышленного машинного зрения. Довести до промышленной эксплуатации решение, интегрированное с роботизированным комплексом, — серьёзное достижение. Теперь создана платформа, которую можно тиражировать: расширять перечень контролируемых деталей и внедрять на других заводах.