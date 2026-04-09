This_is_the_way
Ростех приступил к созданию первого отечественного двигателя НК-3 для сверхлёгких космических ракет
Самарское предприятие «ОДК-Кузнецов» разрабатывает двигатель НК-3 для сверхлёгкой ракеты «Воронеж». Это 4,5 тонны тяги, экологичное топливо, управление вектором, 3D-печать деталей.

Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает новый ракетный двиагтель НК-3 тягой 4,5 тонны. Силовая установка предназначена для сверхлёгкой ракеты-носителя «Воронеж» и будет работать на экологически чистом топливе. Инженеры также оснастят её системой поворота вектора тяги, что позволит управлять траекторией полёта.

Изображение: https://rostec.ru/

НК-3 создают на мощностях самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Двигатель планируется использовать на первой и второй ступенях ракеты. На первой ступени разместят 12 таких изделий, на второй – одно.

Реализация проекта НК-3 даст старт эксплуатации сверхлёгких ракет и расширит рынок услуг по запуску малых спутников. Двигатель будет выпускаться в нескольких модификациях, в том числе с управлением вектором тяги в разных плоскостях. Экологичное топливо снизит техногенную нагрузку на экосистемы космодромов.

Сложные корпусные детали планируют изготавливать с помощью 3D-печати. Это позволит быстро создавать опытные образцы, испытывать их и выбирать оптимальные конструктивные решения. Аддитивные технологии также ускорят подготовку серийного выпуска.

Камеру сгорания проектируют на базе существующего рулевого агрегата серийного двигателя РД-107А. Остальные узлы создают с нуля. В 2025 году завершили эскизный проект и приступили к рабочей конструкторской документации. По словам заместителя гендиректора ОДК Михаила Ремизова, двигателей и ракет такого класса в России сейчас нет, поэтому разработка крайне важна для отрасли.

Тестировать установки будут на действующем производственном комплексе «ОДК-Кузнецов», который обеспечивает полный цикл изготовления продукции. Эскизный проект ракетного комплекса «Воронеж» недавно прошёл научно-технический совет. Техническая документация по НК-3 получила высокую оценку специалистов ракетно-космической отрасли.

Проект реализуется по соглашению между ОДК и венчурным фондом «Восход». Заказчиком выступает компания «3Д исследования и разработки» – создатель ракеты «Воронеж». Сверхлёгкий носитель сможет выводить на орбиту коммерческие спутники полезной нагрузкой до 250 килограммов. 


#ростех #одк #воронеж #объединённая двигателестроительная корпорация #нк-3
Источник: rostec.ru
