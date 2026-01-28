Исследование показало, что мозг обрабатывает речь поэтапно — от простых слов к построению общего смысла. Эта иерархическая динамика удивительно точно повторяет работу слоёв в больших языковых моделях искусственного интеллекта, таких как GPT.

Исследование, проведенное под руководством доктора Ариэля Гольдштейна из Еврейского университета в сотрудничестве с учеными из Google Research и Принстонского университета, показало, что мозг человека понимает устную речь способом, удивительно похожим на работу современных больших языковых моделей (LLM), таких как GPT и Llama.

Изображение: Flux

Ученые записали активность мозга у людей, слушавших получасовой подкаст. Анализ данных выявил, что обработка речи в мозге происходит в виде последовательных этапов, которые тесно соответствуют иерархическим слоям в архитектуре языковых моделей ИИ. Ранние нейронные реакции соответствовали начальным слоям ИИ, которые обрабатывают базовые характеристики слов, а более поздние реакции в мозге совпадали с глубинными слоями ИИ, отвечающими за контекст и общий смысл.

Эта временная динамика была особенно выражена в ключевых речевых зонах мозга, таких как область Брока, где пик активности коррелировал с более глубокими уровнями представления в моделях ИИ. Открытие ставит под сомнение традиционные лингвистические теории, предполагающие жесткое, основанное на правилах понимание языка. Вместо этого мозг, по-видимому, строит смысл постепенно и гибко, опираясь на широкий контекст, подобно тому, как это делают нейросети.

Для поддержки дальнейших исследований авторы опубликовали полный набор нейронных записей и связанных с ними лингвистических данных, предоставив научному сообществу новый инструмент для изучения механизмов понимания языка. Работа открывает новые перспективы не только в нейробиологии, но и в разработке искусственного интеллекта, модели которого могут служить упрощенным, но информативным отражением работы нашего мозга.