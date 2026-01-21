Конгресс США спасает программу палубного истребителя F/A-XX от заморозки, выделяя 900 млн долларов в бюджете на 2026 год. Это ответ на ускоряющееся производство Китаем истребителей и угрозу воздушного превосходства в Тихоокеанском регионе.

Комитеты Палаты представителей и Сената США согласовали проект закона о военных расходах на 2026 финансовый год. В нем предусмотрено почти 900 млн долларов на программу F/A-XX — новый палубный истребитель ВМС. Документ обязывает Минобороны выбрать победителя конкурса и выделить средства на контракт по разработке и производству. Это перечеркивает планы Пентагона заморозить проект из-за конкуренции с F-47 ВВС.

Проект объединяет выделенные средства на оборону с другими агентствами. Сенат опубликовал полный текст и пояснительную записку, где подчеркивается необходимость ускорения достижения начальной боевой готовности. Палата представителей ранее упомянула лишь "усиление инвестиций". Ранее Конгресс не смог отменить паузу в NDAA-2026, где программа получила лишь 74 млн долларов — сумму из бюджета Пентагона.

F/A-XX заменит F/A-18E/F Super Hornet и E/A-18G Growler. Самолет обещает иметь повышенную дальность, малозаметность, скорость и роль ведущего в звене беспилотников CCA. Конкурс ведут Boeing и Northrop Grumman после исключения Lockheed Martin. Пентагон в июне 2025 года предложил свернуть программу ради F-47, где Boeing — основной подрядчик.

Сенат ранее предлагал 1,4 млрд долларов, что совпадало с пожеланиями ВМС. Закон запрещает тратить средства на приостановку или отмену F/A-XX. Минобороны обязано отчитаться о стратегии, графике, барьерах и плане расходов в течение 45 дней. ВМС израсходовали прошлогодние 454 млн на продление контрактов без реального прогресса.

Конгресс обеспокоен сокращением вложений в палубную авиацию на фоне операций в мире и роста китайских истребителей. Глава операций ВМС адмирал Коудл настаивает на срочности. Представители Boeing и Northrop Grumman готовы к работе. Проект еще требует одобрения Конгресса и подписи Дональда Трампа (Donald John Trump).